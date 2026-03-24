Oficiálními tréninky dnes odstartovalo dlouho očekávané mistrovství světa v krasobruslení 2026. Dobrou zprávou je, že české reprezentanty uvidíme ve všech čtyřech kategoriích. Prohlédněte si, kdo z Čechů v pražské O2 areně nastoupí.
Program MS v krasobruslení 2026
|Datum
|Čas
|Soutěž/trénink
|Vysílá
|24. března (úterý)
|6:30
|Oficiální trénink – taneční páry
|24. března (úterý)
|10:40
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|24. března (úterý)
|14:10
|Oficiální trénink – ženy
|24. března (úterý)
|18:10
|Oficiální trénink – muži
|25. března (středa)
|7:00
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|25. března (středa)
|11:30
|Krátký program – ženy
|ČT sport
|25. března (středa)
|18:00
|Krátký program – sportovní dvojice
|ČT 2
|26. března (čtvrtek)
|7:30
|Oficiální trénink – sportovní dvojice
|26. března (čtvrtek)
|11:30
|Krátký program – muži
|ČT sport
|26. března (čtvrtek)
|18:15
|Volné jízdy – sportovní dvojice
|ČT 2
|27. března (pátek)
|8:00
|Oficiální trénink – ženy
|27. března (pátek)
|11:30
|Rytmické tance – taneční páry
|ČT sport
|27. března (pátek)
|18:00
|Volné jízdy – ženy
|ČT 2
|28. března (sobota)
|6:30
|Oficiální trénink – muži
|28. března (sobota)
|9:10
|Oficiální trénink – taneční páry
|28. března (sobota)
|12:30
|Volné jízdy – muži
|ČT 2
|28. března (sobota)
|18:30
|Volné jízdy – taneční páry
|ČT 2
|29. března (neděle)
|14:30
|Exhibice
|ČT sport
Muži: Česká naděje s evropským bronzem
Georgii Reshtenko (narozen 19. prosince 2002) se do Prahy přestěhoval se svou rodinou v patnácti letech a Českou republiku reprezentuje od sezony 2018/2019. V seniorské kategorii na sebe výrazně upozornil na mistrovství Evropy 2024, kde obsadil 9. místo.
Na tento výsledek navázal v lednu 2026 na evropském šampionátu v Sheffieldu, kde vybojoval bronzovou medaili. Šlo o první cenný kov pro české mužské krasobruslení z mistrovství Evropy po 13 letech.
Medailově tak navázal i na svého trenéra Michala Březinu, bývalého reprezentanta a účastníka olympijských her, který získal bronz na mistrovství Evropy v roce 2013.
Pro sezonu 2025/2026 má Reshtenko krátký program postavený na skladbách Scratch, Shadow Hunter a Moriarty od Power-Haus. Volnou jízdu doprovází hudba z filmu Kingsman: Tajná služba, konkrétně skladby Manners Maketh Man, Valentine a Finale. O choreografii obou programů se postaral Adam Solya, jeden z nejuznávanějších choreografů současného krasobruslení.
Vedle sportovní kariéry se Reshtenko věnoval také hudbě. Hrál na housle, absolvoval hudební školu a získal ocenění v několika mládežnických soutěžích.
Program muži:
Ženy: Nová česká naděje
Barbora Vránková (narozená 29. července 2006) je trojnásobnou seniorskou mistryní České republiky. Těmito tituly navázala na svou juniorskou éru, ve které se také stala mistryní.
Česko reprezentovala na juniorském mistrovství světa 2022, kde obsadila 17. příčku. Na seniorské úrovni se představila na mistrovství Evropy 2023 v Kaunasu (24. místo) a letos v Sheffieldu (34. místo). V Praze půjde o její premiéru na mistrovství světa.
V posledních letech se připravovala také v zahraničí, mimo jiné ve Spojených státech amerických, ale také v italské Egně, kde trénuje i nyní.
Pro letošní sezonu zvolila se svým týmem pro krátký program skladby Clouds a The Mind on the (Re)Wind od Ezia Bossa. Volnou jízdu pak doprovází výběr skladeb z filmu Titanic – Rose, Hard to Starboard včetně slavné My Heart Will Go On od Céline Dion.
Program ženy:
Tance na ledě: Dvě sourozenecké dvojice
Kateřina a Daniel Mrázkovi
Kateřina Mrázková (narozena 25. srpna 2006) a Daniel Mrázek (narozen 15. května 2003) na sebe výrazně upozornili ziskem titulu juniorských mistrů světa v roce 2023. Stali se tak prvním českým tanečním párem, kterému se tento historický úspěch podařil.
Oba začínali s krasobruslením v dětském věku jako sólisté. Daniel se v roce 2020 představil na Zimních olympijských hrách mládeže v Lausanne, v té době ho však začaly limitovat zdravotní problémy – potíže s achillovou šlachou i prodělaná mononukleóza. Právě tehdy vznikla myšlenka vytvořit taneční pár se svou sestrou.
Od sezony 2023/2024 už Mrázkovi závodí mezi seniory. V únoru 2026 se poprvé představili na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině, kde obsadili 16. místo.
Své první kroky v tancích na ledě absolvovali v Česku pod vedením Barbory Řezníčkové. Následně se přesunuli do Itálie, kde se připravují v Egna pod vedením Mattea Zanniho, který je zároveň jejich trenérem i choreografem.
Pro sezonu 2025/2026 zvolili pro rytmický tanec hudbu legendárních kapel AC/DC a Bon Jovi. Volnou jízdu doprovází slavná Malagueña od Ernesta Lecuony. Na choreografii se vedle Zanniho podíleli také Denis Lodol a Garett Smith.
Mimo led jsou oba studenty Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ve volném čase se věnují i dalším aktivitám – Kateřina například šití, zatímco Daniel se zajímá o hudbu, hraje na klavír a věnuje se i opernímu zpěvu.
Natálie a Filip Taschlerovi
Sourozenci Natálie (narozena 9. prosince 2001) a Filip (narozen 29. srpna 1999) Taschlerovi patří dlouhodobě k hlavním oporám českého tance na ledě. Sport má v jejich rodině silnou tradici – otec se věnoval boxu, matka házené. Oba si v dětství vyzkoušeli více sportů, nakonec však zůstali u krasobruslení, nejprve v sólových kategoriích, později v tancích na ledě.
Jako pár spolu závodí už od juniorských kategorií, kde na sebe upozornili mimo jiné bronzovou medailí ze závodu Junior Grand Prix v USA v roce 2019. Po přechodu mezi seniory pravidelně reprezentují Českou republiku na vrcholných akcích.
Na mistrovství Evropy dosáhli svého dosud nejlepšího výsledku v roce 2023, kdy obsadili 6. místo. Ve stejném roce skončili osmí na mistrovství světa. Zkušenosti mají i z olympijských her – v roce 2022 startovali v Pekingu (16. místo) a v roce 2026 se představili také v Miláně a Cortině, kde obsadili 15. místo.
Během kariéry sbírali zkušenosti v zahraničí, připravovali se mimo jiné ve Spojených státech a Itálii. Před sezonou 2025/2026 se přesunuli do finských Helsinek, kde trénují pod vedením renomovaných trenérů Maurizia Margaglia a Neila Browna.
Pro domácí šampionát si připravili rytmický tanec na hudbu Jennifer Lopez a Enriqueho Iglesiase. Volný tanec doprovází soundtrack z filmu Matrix. Oba programy choreograficky připravil Massimo Scali.
Taschlerovi tak vstupují do mistrovství světa v Praze jako zkušení reprezentanti, kteří budou chtít navázat na své dosavadní úspěchy a potvrdit pozici české jedničky v tancích na ledě. Na světovém šampionátu obhajují 13. příčku.
Program tance na ledě:
Sportovní dvojice: Nová česká hvězda párového krasobruslení
Anna Valesi (narozena 9. června 2002) a Martin Bidař (narozen 24. února 1999) začali spolu krasobruslařsky spolupracovat na konci roku 2024 a od roku 2025 reprezentují Českou republiku.
Anna se krasobruslení věnuje od dětství. Začínala v sólových kategoriích, později se přesunula do sportovních dvojic. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa, což znamenalo historický úspěch českého krasobruslení. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou.
Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos Anna a Martin obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Přípravy probíhají v Bergamu pod vedením Ondřeje Hotárka, českého krasobruslaře, který dlouhá léta reprezentoval Itálii v kategorii sportovních dvojic.
Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho a volnou jízdu doprovází skladby z muzikálu Notre Dame de Paris od Richarda Coccianteho.
Program sportovní dvojice:
