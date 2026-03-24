Čeští krasobruslaři na MS 2026 v Praze: Kdo zabojuje o úspěch před domácím publikem?

Lukáš Karbulka
Sport   15:40
Světová krasobruslařská špička se tento týden představí na mistrovství světa v Praze 2026. O co nejlepší umístění zabojují také domácí krasobruslaři. Kdo reprezentuje Česko a jaké jsou jejich šance na úspěch? Odpovědi najdete v našem přehledu.
Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa. | foto: ISU MS v krasobruslení 2026

Naděje českého krasobruslení Georgii Reshtenko. (23. března 2026)
Barbora Vránková ve volné jízdě na MČR v Turnově
Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková při volných tancích. (11. února 2026)
Česko – italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař.
Oficiálními tréninky dnes odstartovalo dlouho očekávané mistrovství světa v krasobruslení 2026. Dobrou zprávou je, že české reprezentanty uvidíme ve všech čtyřech kategoriích. Prohlédněte si, kdo z Čechů v pražské O2 areně nastoupí.

Program MS v krasobruslení 2026

DatumČasSoutěž/tréninkVysílá
24. března (úterý)6:30Oficiální trénink – taneční páry
24. března (úterý)10:40Oficiální trénink – sportovní dvojice
24. března (úterý)14:10Oficiální trénink – ženy
24. března (úterý)18:10Oficiální trénink – muži
25. března (středa)7:00Oficiální trénink – sportovní dvojice
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)7:30Oficiální trénink – sportovní dvojice
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2
27. března (pátek)8:00Oficiální trénink – ženy
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2
28. března (sobota)6:30Oficiální trénink – muži
28. března (sobota)9:10Oficiální trénink – taneční páry
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2
29. března (neděle)14:30ExhibiceČT sport

Muži: Česká naděje s evropským bronzem

Georgii Reshtenko (narozen 19. prosince 2002) se do Prahy přestěhoval se svou rodinou v patnácti letech a Českou republiku reprezentuje od sezony 2018/2019. V seniorské kategorii na sebe výrazně upozornil na mistrovství Evropy 2024, kde obsadil 9. místo.

Na tento výsledek navázal v lednu 2026 na evropském šampionátu v Sheffieldu, kde vybojoval bronzovou medaili. Šlo o první cenný kov pro české mužské krasobruslení z mistrovství Evropy po 13 letech.

Medailově tak navázal i na svého trenéra Michala Březinu, bývalého reprezentanta a účastníka olympijských her, který získal bronz na mistrovství Evropy v roce 2013.

Naděje českého krasobruslení Georgii Reshtenko. (23. března 2026)

Pro sezonu 2025/2026 má Reshtenko krátký program postavený na skladbách Scratch, Shadow Hunter a Moriarty od Power-Haus. Volnou jízdu doprovází hudba z filmu Kingsman: Tajná služba, konkrétně skladby Manners Maketh Man, Valentine a Finale. O choreografii obou programů se postaral Adam Solya, jeden z nejuznávanějších choreografů současného krasobruslení.

Vedle sportovní kariéry se Reshtenko věnoval také hudbě. Hrál na housle, absolvoval hudební školu a získal ocenění v několika mládežnických soutěžích.

Program muži:

DatumČasSoutěžVysílá
26. března (čtvrtek)11:30Krátký program – mužiČT sport
28. března (sobota)12:30Volné jízdy – mužiČT 2

Ženy: Nová česká naděje

Barbora Vránková (narozená 29. července 2006) je trojnásobnou seniorskou mistryní České republiky. Těmito tituly navázala na svou juniorskou éru, ve které se také stala mistryní.

Jak se dostat na MS v krasobruslení v Praze: Doprava do O2 areny přehledně

Česko reprezentovala na juniorském mistrovství světa 2022, kde obsadila 17. příčku. Na seniorské úrovni se představila na mistrovství Evropy 2023 v Kaunasu (24. místo) a letos v Sheffieldu (34. místo). V Praze půjde o její premiéru na mistrovství světa.

Barbora Vránková ve volné jízdě na MČR v Turnově

V posledních letech se připravovala také v zahraničí, mimo jiné ve Spojených státech amerických, ale také v italské Egně, kde trénuje i nyní.

Pro letošní sezonu zvolila se svým týmem pro krátký program skladby Clouds a The Mind on the (Re)Wind od Ezia Bossa. Volnou jízdu pak doprovází výběr skladeb z filmu Titanic – Rose, Hard to Starboard včetně slavné My Heart Will Go On od Céline Dion.

Program ženy:

DatumČasSoutěžVysílá
25. března (středa)11:30Krátký program – ženyČT sport
27. března (pátek)18:00Volné jízdy – ženyČT 2

Tance na ledě: Dvě sourozenecké dvojice

Kateřina a Daniel Mrázkovi

Kateřina Mrázková (narozena 25. srpna 2006) a Daniel Mrázek (narozen 15. května 2003) na sebe výrazně upozornili ziskem titulu juniorských mistrů světa v roce 2023. Stali se tak prvním českým tanečním párem, kterému se tento historický úspěch podařil.

Oba začínali s krasobruslením v dětském věku jako sólisté. Daniel se v roce 2020 představil na Zimních olympijských hrách mládeže v Lausanne, v té době ho však začaly limitovat zdravotní problémy – potíže s achillovou šlachou i prodělaná mononukleóza. Právě tehdy vznikla myšlenka vytvořit taneční pár se svou sestrou.

Od sezony 2023/2024 už Mrázkovi závodí mezi seniory. V únoru 2026 se poprvé představili na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině, kde obsadili 16. místo.

Daniel Mrázek a Kateřina Mrázková při volných tancích. (11. února 2026)

Své první kroky v tancích na ledě absolvovali v Česku pod vedením Barbory Řezníčkové. Následně se přesunuli do Itálie, kde se připravují v Egna pod vedením Mattea Zanniho, který je zároveň jejich trenérem i choreografem.

Pro sezonu 2025/2026 zvolili pro rytmický tanec hudbu legendárních kapel AC/DC a Bon Jovi. Volnou jízdu doprovází slavná Malagueña od Ernesta Lecuony. Na choreografii se vedle Zanniho podíleli také Denis Lodol a Garett Smith.

Mimo led jsou oba studenty Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Ve volném čase se věnují i dalším aktivitám – Kateřina například šití, zatímco Daniel se zajímá o hudbu, hraje na klavír a věnuje se i opernímu zpěvu.

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Natálie a Filip Taschlerovi

Sourozenci Natálie (narozena 9. prosince 2001) a Filip (narozen 29. srpna 1999) Taschlerovi patří dlouhodobě k hlavním oporám českého tance na ledě. Sport má v jejich rodině silnou tradici – otec se věnoval boxu, matka házené. Oba si v dětství vyzkoušeli více sportů, nakonec však zůstali u krasobruslení, nejprve v sólových kategoriích, později v tancích na ledě.

Jako pár spolu závodí už od juniorských kategorií, kde na sebe upozornili mimo jiné bronzovou medailí ze závodu Junior Grand Prix v USA v roce 2019. Po přechodu mezi seniory pravidelně reprezentují Českou republiku na vrcholných akcích.

Na mistrovství Evropy dosáhli svého dosud nejlepšího výsledku v roce 2023, kdy obsadili 6. místo. Ve stejném roce skončili osmí na mistrovství světa. Zkušenosti mají i z olympijských her – v roce 2022 startovali v Pekingu (16. místo) a v roce 2026 se představili také v Miláně a Cortině, kde obsadili 15. místo.

Natálie a Filip Taschlerovi při tréninku před mistrovstvím světa.

Během kariéry sbírali zkušenosti v zahraničí, připravovali se mimo jiné ve Spojených státech a Itálii. Před sezonou 2025/2026 se přesunuli do finských Helsinek, kde trénují pod vedením renomovaných trenérů Maurizia Margaglia a Neila Browna.

Pro domácí šampionát si připravili rytmický tanec na hudbu Jennifer Lopez a Enriqueho Iglesiase. Volný tanec doprovází soundtrack z filmu Matrix. Oba programy choreograficky připravil Massimo Scali.

Taschlerovi tak vstupují do mistrovství světa v Praze jako zkušení reprezentanti, kteří budou chtít navázat na své dosavadní úspěchy a potvrdit pozici české jedničky v tancích na ledě. Na světovém šampionátu obhajují 13. příčku.

Program tance na ledě:

DatumČasSoutěžVysílá
27. března (pátek)11:30Rytmické tance – taneční páryČT sport
28. března (sobota)18:30Volné jízdy – taneční páryČT 2

Sportovní dvojice: Nová česká hvězda párového krasobruslení

Anna Valesi (narozena 9. června 2002) a Martin Bidař (narozen 24. února 1999) začali spolu krasobruslařsky spolupracovat na konci roku 2024 a od roku 2025 reprezentují Českou republiku.

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

Anna se krasobruslení věnuje od dětství. Začínala v sólových kategoriích, později se přesunula do sportovních dvojic. Martin Bidař patří mezi nejúspěšnější české krasobruslaře v párovém krasobruslení – v roce 2016 se s Annou Duškovou stal juniorským mistrem světa, což znamenalo historický úspěch českého krasobruslení. Se stejnou partnerkou se zúčastnil Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a později i olympiády v Pekingu 2022 s jinou partnerkou.

Česko – italská sportovní dvojice Anna Valesi a Martin Bidař.

Na svém prvním společném evropském šampionátu v Sheffieldu letos Anna a Martin obsadili 9. místo, čímž České republice zajistili dvě místa v této kategorii pro příští mistrovství Evropy. Přípravy probíhají v Bergamu pod vedením Ondřeje Hotárka, českého krasobruslaře, který dlouhá léta reprezentoval Itálii v kategorii sportovních dvojic.

Pro letošní sezonu si dvojice zvolila krátký program na hudbu Clair de lune od Clauda Debussyho a volnou jízdu doprovází skladby z muzikálu Notre Dame de Paris od Richarda Coccianteho.

Program sportovní dvojice:

DatumČasSoutěžVysílá
25. března (středa)18:00Krátký program – sportovní dvojiceČT 2
26. března (čtvrtek)18:15Volné jízdy – sportovní dvojiceČT 2

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku"

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích

Soud rozhoduje o vazbě podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích. (24....

Okresní soud v Pardubicích v úterý odpoledne rozhoduje o vazbě dvou ze tří obviněných z pátečního žhářského útoku v hale LPP Holding v Pardubicích. Policie je obvinila za teroristický čin a účast na...

24. března 2026  16:52,  aktualizováno  17:35

Podmínka za smrt matky s kočárkem? Pozůstalí odmítají trest pro řidiče porsche

Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal...

Státní zástupkyně žádá tříletý podmíněný trest a pětiletý zákaz řízení pro Adama Coubala, který v pražských Vysočanech ztratil kontrolu nad svým porsche a po vjetí na chodník smrtelně zranil matku...

24. března 2026  17:22

Na Rolnické náměstí v Plzni, kde staví kanalizaci, se vrátí auta i MHD v červnu

ilustrační snímek

Na Rolnické náměstí v Plzni, důležitou propojku sídlišť Doubravka a Slovany, se vrátí doprava 1. června, o půl roku později proti původnímu plánu. Stavbu...

24. března 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Zoo Ostrava chce získat samici medvěda ušatého, výběh obývá i medvěd z Konopiště

ilustrační snímek

Ostravská zoologická zahrada by chtěla získat samici medvěda ušatého a pokusit se o rozmnožování tohoto druhu. Samice by se mohla ve zhruba hektarovém...

24. března 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Policejní manévry v centru Prahy. Muž se zabarikádoval v bytě a nechtěl otevřít

Policisté uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. (24. března...

Policisté v úterý odpoledne uzavřeli prostor v centru Prahy v ulici v Jirchářích. V jednom z bytů se tam zabarikádoval muž a nechtěl otevřít. Podle prvotních informací byl ozbrojený. Na místě...

24. března 2026  16:42,  aktualizováno  17:02

Liberec změní tarif pro parkování ve Fibichově ulici, většinu roku bude zdarma

ilustrační snímek

Liberec přestane v pracovních dnech po většinu roku vybírat peníze za parkování ve Fibichově ulici. Jde o první etapu ke zlepšení dostupnosti parkování pro...

24. března 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Výstava v Dolních Vítkovicích připomíná 250 let hornictví na Ostravsku

ilustrační snímek

Ostrava 24. března (ČTK) -Téměř 250 let historie hornictví na Ostravsku a Karvinsku připomene Galerie Gong v Dolních Vítkovicích. Výstava nazvaná Zdař Bůh,...

24. března 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

Lídrem ODS pro obecní volby v Plzni je právník a komunální politik Lukáš Hegner

ilustrační snímek

Právník a komunální politik Lukáš Hegner bude v letošních obecních volbách lídrem ODS v Plzni. Rozhodl o tom oblastní sněm strany. Kandidátka pro volby sází na...

24. března 2026  15:19

Pražská revoluce v léčbě depresivních maminek. V Braníku je budou kurýrovat kovovými osmičkami

V Centru perinatální duševní péče je kromě lékařské části také společenská...

Hlavní město zase jednou „průkopničí“. Pražanky trpící depresemi mají nově k dispozici další možnost léčby. Jde o takzvanou repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (RTMS). Tato moderní...

24. března 2026

Odborníci našli v Kateřinské jeskyni další doklady středověké padělatelské dílny

ilustrační snímek

Archeologové našli v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu další doklady padělatelské dílny. Zcela náhodou je objevili při obhlídce hlavního dómu, informovala...

24. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Urgentní příjem nebo školka. Kraj plánuje investice do českolipské nemocnice

Nemocnice v České Lípě (14. května 2024)

Liberecký kraj má od letošního roku jednu z největších nemocnic v zemi. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se po měsících příprav definitivně sloučila s nemocnicí v České Lípě. Jeden velký celek by měl...

24. března 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Znovu u soudu. Muže potrestaného za vraždu viní z útoku v léčebně kvůli drogám

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...

Viktor Č. si odpykal 14 let za vraždu muže v Chebu, kterého ubodal 26 ranami. Loni na jaře ho eskorta převezla po dokončení pobytu ve vězení na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice, aby konečně...

24. března 2026  16:32

