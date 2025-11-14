Ať už filmy sledujeme s českými titulky, nebo v pohodlnějším dabingovém provedení, vděčíme za usnadnění diváckého zážitku především českým překladatelům. Tito lidé tvrdě pracují na kvalitě dialogů a převedení příběhu do srozumitelného tuzemského jazyka. Práce, jejíž výsledky diváci konzumují často bez přemýšlení, má ale příliš mnoho úskalí, která mohou budoucnost překladu vážně ohrozit. Tím největším je zásadní finanční podhodnocení jejich práce.
Dvacet minut za den
Za každým dobře přeloženým filmem stojí obrovské množství práce a času. Profesionál přitom musí vzít během překladu v potaz mnoho důležitých faktorů – emoční vyznění scény, tón hlasu, slang, délky replik, čtecí rychlost či dělení na řádky. Množství přeloženého obsahu a vyhrazeného času na jeho kvalitu je individuální. Sami překladatelé odhadují, že za jeden den kvalitně přeloží patnáct až dvacet minut snímku, přičemž denně pracují osm až šestnáct hodin. Překlad filmu nebo seriálu může trvat týden či tři měsíce, záleží na jeho délce a počtu obsažených dialogů.
Překážky a omezení
Samotný překlad přitom není tak jednoduchý, jak se zdá, jelikož je titulkářům kladeno do cesty několik překážek. Práci může zkomplikovat fakt, že velkofilmy jsou chráněny proti únikům na pirátské servery pomocí takzvaného rotoskopování – techniky, kdy jsou postavě vidět pouze ústa a ve scénáři jsou navíc hrdinové napsáni pod krycím jménem.
Audiovizuální překlad je lákavý obor, ale kvůli nízkým sazbám představuje spíš doplňkovou činnost. Je téměř nemožné překonat 150 korun za minutu díla.
Lucie Olešová, překladatelka
Překladatel se tak nezřídka musí spolehnout na to, že odhadne, o jakou postavu jde a co v danou chvíli myslí větou „I will get the door“ – zda dveře otevře, zavře, nebo se k nim postaví se střelnou zbraní a pohlídá, aby jimi neprošel padouch. U seriálů se zase často děje, že překladatel nemá k dispozici celý počin a musí jej překládat postupně, díky čemuž mu může uniknout množství souvislostí a narážek.
Titulky versus dabing: dva odlišné světy
Ani bez tak palčivě důkladné ochrany ale překlad neumožňuje úplnou volnost. Titulkáři musejí totiž myslet na další faktory, jako je nutnost vměstnat část dialogu na dva řádky a přizpůsobit jej délce čtení. Určitou překážkou je pro ně také požadavek zadavatelů, kteří vyžadují jednotu překladu dabingu a titulků.
„Titulky a dabing jsou dva různé světy, jako titulkář potřebujete hodně věcí zkrátit, zkondenzovat, zestručnit, protože pracujete s omezením doby trvání titulku, čtecí rychlostí, počtem znaků na řádek... A když vám tam dabingář plácne ‚Rumplcimprcampr‘, moc s tím nenaděláte,“ říká Tomáš Slavík, který se pracovně zabývá právě výrobou titulků pro audiovizuální díla.
Reklama především
Vedle toho do překladatelovy práce zasahuje fakt, že snímky, především vysokoprofilové blockbustery, jsou hlavně byznys, a jako u každého správného byznysu i tady se musí dbát na správnou propagaci značky. Pokud vás zajímalo, proč už na streamovacích službách nenarazíme na název Hvězdné války, proč se Pivoj ze Simpsonových v českém znění přejmenoval na Duffmana nebo proč už se nepočešťují jména komiksových superhrdinů a superpadouchů, odpověď leží v rozlehlé síti reklam.
„Většina filmů je v podstatě velká reklama pro doprovodné produkty a u některých titulů existují dříve hračky do Happy Mealu, teprve potom se vyrábí film. Velmi často si klient nepřeje překládat některé názvy nebo jména, byť jsou například plnovýznamová, jen proto, aby pak na krabici hračky bylo to, co zazní v kinech. Proto byly Hvězdné války rebrandovány na Star Wars,“ uvádí Vojtěch Kostiha, překladatel oceněný za filmy Hledá se Dory, Dítě Bridget Jonesové, V hlavě nebo Já, padouch 2.
Kontrola překladu ze zahraničí
Nejde ale jen o zachování značky a příslušného názvu, kontrole podléhají i celé dialogy: „Filmy z franšízy Já, padouch nebo Shrek se překládají zpětně do angličtiny a zadavatel si pak posuzuje, zda se mu překlad líbí, nebo ne. Tato práce není nikterak honorována. Honorář dostane jen ten, kdo překlad v zahraničí posuzuje a rozporuje věci, které se mu ve zpětném překladu nelíbí. Takový člověk většinou dostane i dvojnásobek toho, co dostane český překladatel za překlad. A to jednoduše proto, že sedí v USA nebo někde, kde je zvykem za vykonanou práci platit,“ naráží Kostiha na zásadní problém, který ohrožuje překladatelskou práci. Tím je finanční ohodnocení překladu, které je v českých podmínkách tristní.
Překlad se profesionálům dávno nevyplácí
To ostatně vyplývá z průzkumu vedeného audiovizuální sekcí Jednoty tlumočníků a překladatelů (JTP). Překladatelka Lucie Olešová a sociolog Petr Mezihorák sestavili dotazník, na který odpovědělo sto jedenáct respondentů. Typickým respondentem je žena mezi třiceti až třiceti devíti lety, která se profesionálnímu překládání v audiovizi věnuje přes deset let a má na svém kontě více než dvě stě audiovizuálních děl.
Vojtěch Kostiha překládá filmy už od dvaceti let. České znění obstarává dětským snímkům, romantickým komediím i ikonickým filmům pro fanoušky sci-fi. „Kdybych prozradil jejich děj, dostanu pokutu v řádu milionů dolarů. Sám ale často nevím, co se tam odehrává, protože vidím jen začerněnou obrazovku a ústa,“ vypráví.
Výsledky šetření byly alarmující – většina překladatelů a překladatelek, jež přeloží až pět tisíc minut obsahu za rok a mnoho dní stráví zprostředkováním filmových a seriálových dialogů českým divákům, si vydělá maximálně deset tisíc korun měsíčně.
Podle Olešové, překladatelky spolupracující nejen s filmovými distributory, ale i knižními nakladatelstvími, dostávají někteří překladatelé dvacet korun za minutu překladu, což je zhruba tisíc osm set korun za několik dní tvrdé práce. Pro srovnání, ve Velké Británii se minuta překladu v přepočtu hodnotí zhruba čtyři sta dvaceti korunami. „Audiovizuální překlad je lákavý obor, ale kvůli nízkým sazbám představuje spíše doplňkovou činnost. Pro překladatele je téměř nemožné překonat sto padesát korun za minutu díla, což je přitom prakticky hraniční sazba k uživení,“ říká vedoucí průzkumu Olešová.
Deformace ohodnocení
„Většina autorek a autorů překladů o ceně své práce nevyjednává, což vede k deformaci ohodnocení na dlouhodobě těžko udržitelné hodnoty. I pomocí doložek o mlčenlivosti bylo a je aktivně bráněno, aby překladatelé o svých pracovních podmínkách otevřeně hovořili a tak získávali důležité informace k tomu, aby o nich mohli poučeně vůbec vyjednávat,“ dodává sociolog Petr Mezihorák. Prostor pro vyjednávání ubírá také fakt, že zahraniční zadavatelé jednají přes vendory, tedy prostředníky ve třetích zemích, nejčastěji v Indii. Ty samotné nezajímá, kdo přesně překlad vypracuje. Pokud překladatel vyžaduje příliš mnoho peněz, nečiní jim nejmenší problém nahradit jej někým levnějším.
„Pracovníkům vendora v Indii je úplně lhostejné, kdo dělá překlad v zemi, o které v životě neslyšeli, do obskurního jazyka, jímž nikdo nemluví a ve kterém všechna jména na seznamu vypadají stejně. Pro zahraniční studia nejsme zajímavý trh. Rádi tu svoje díla prodávají, to ano, ale nijak místní trh neřeší, nevyplatí se jim to,“ potvrzuje Vojtěch Kostiha. Tím spíše, že vzestup streamovacích služeb přinesl spoustu pracovních příležitostí. Přitáhl nejen schopné překladatele, ale i pracovníky, pro něž je překlad pouze přivýdělkem. Pro vendory je tím jednodušší překladatele nahradit. O to více, že současné streamy produkují takové množství obsahu, že roste i požadavek na rychlost a s ním naopak klesá požadavek na kvalitu.
Umělá inteligence nepoužívá inteligenci?
Podle překladatele a držitele Křišťálové lupy Vojtěcha Tučka je situace s finanční odměnou o něco lepší u českých dabingových studií, i tam ale přetrvává problém se stagnací sazeb, které jsou podle dotazovaných překladatelů stále stejné od roku 2017.
Vzhledem k rostoucí inflaci a všeobecným nákladům tak i při stejných honorářích vydělávají překladatelé prakticky stále méně. Podle překladatele Tomáše Slavíka je navíc jedním z nejčastějších argumentů, proč platy nezvyšovat, tvrzení, že překladatelům značně usnadňuje práci umělá inteligence (AI).
Jako titulkář potřebujete hodně věcí zkrátit, zkondenzovat a zestručnit. Když vám tam ale dabingář plácne slovo Rumplcimprcampr, moc s tím potom nenaděláte.
Tomáš Slavík, titulkář
Nic však nemůže být vzdálenější pravdě. Jak to bývá u mnoha jiných pracovních disciplín, ani profesionální překlad audiovizuální fikce není něco, co by AI zvládala s přehledem a bez chyb, natož na požadované úrovni. Jako pomocný nástroj ji využívají zhruba dvě procenta překladatelů. Třebaže překlad by měl být precizní a zvládat rozpoznat nuance v řeči postav a pracovat s detailními rešeršemi, AI mívá ve zvyku pracovat s informacemi ve virtuálním prostoru spíše volně a některá fakta si rovnou vymyslet. Nehledě na to, že zaměňuje pohlaví, nechápe motivace postav nebo překládá až příliš doslovně.
„Jako asistent příliš nefunguje, protože se dopouští zásadních chyb, takže se na ni nedá spolehnout. A úplného nahrazení se momentálně nebojím. Překlad je velmi komplexní činnost. U každé repliky musíte činit řadu rozhodnutí. Do chvíle, kdy umělá inteligence zvládne přeložit film od A do Z a přitom zachovat styl postav, adekvátně lokalizovat popkulturní odkazy či vtipy a nedělat chyby, jsme podle mě ještě daleko,“ míní Tuček.
Úspory na ceně i kvalitě
Současně ale překladatelé přiznávají, že zahraniční zadavatelé na AI spoléhají. Koneckonců, pro podnikatele je umělá inteligence především vidinou úspory a rychlé práce. Proto i přes zjevné nedostatky zůstávají překladatelé na vážkách, zda se bát o své zaměstnání. Vyjednávací pozice o důstojném honoráři je proto o to nevýhodnější. Hrozí tedy překladatelům náhrada ze strany AI a divákům obsah s nekvalitním překladem? S klesající životní úrovní překladatelů a s tím spojeným postupným odlivem profesionálů z odvětví není dobré brát tuto možnost na lehkou váhu.
Diváci jako poslední obrana kvality
Určitou naději představuje fakt, že si společnost postupně všímá chybovosti AI. Nicméně stále je potřeba, aby se proti rostoucímu ohrožení jednoho potřebného kulturního odvětví vymezila sama společnost a hlasitě odmítala mizerné překlady umělé inteligence.
„Stejně jako dnes na sociálních sítích už běžně vídám negativní reakce na obrázky vygenerované pomocí AI, je možné, že diváci začnou být alergičtí na AI generované titulky a dabing. Nicméně tuto nespokojenost je třeba dát najevo skutky, a ne si jen zanadávat doma v obýváku a sledovat v klidu dál,“ uzavírá Tuček.