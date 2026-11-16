Rádi podléháme mýtům. Čísla se ale ošálit nedají. Za volantem se chováme jako zbytek Evropy.
Už jste to slyšeli i vy. „Když přejedu hranici z Německa do Česka, tak se ti, co venku jeli podle předpisů, změní ve zvířata,“ uleví si nejeden z řidičů. Najednou prý všichni šlápnou na plyn, blinkr je věc neznámá, mobil putuje z přihrádky k uchu a stotřicítka na dálnici je jen orientačním údajem pro blbce.
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Neduhy jsou všude stejné
V letošním roce byli čeští držitelé řidičských průkazů poprvé zařazeni do již šestnáctého průzkumu nadace Vinci Autoroutes, které pravidelně analyzuje rizikové chování šoférů. Společnost provozuje v rámci Evropy správu nejrůznějších úseků dálniční sítě, v Česku se to týká nedávno otevřené D4 Via Salis v jižních Čechách.
Výsledky ukázaly, že Češi jsou za volantem typickými Evropany se podobnými zlozvyky a neduhy jako jejich kolegové z jiných zemí. Občas jsou dokonce hodnější.
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Průzkum, který zpracovala agentura Ipsos bva na vzorku 12 100 osob starších 16 let ve Francii, Belgii, Španělsku, Řecku, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Česku, Spojeném království a Slovensku. prokázal nízkou sebereflexi řidičů napříč Evropou.
Mobilování za volantem? Hříšníci jsou všude stejní
Zatímco sami sebe označují řidiči té či oné země nebo národnosti za ostražité nebo ohleduplné, ostatní řidiče na silnici často vnímají jako agresivní nebo nezodpovědné.
U Čechů průzkum mimo jiné ukázal, že téměř šedesát procent řidičů nedodržuje bezpečnou vzdálenost. Významně také holdujeme telefonování za jízdy. Průzkum nezkoumal, zda přes handsfree, nebo s přístrojem v ruce. Jenže jsme překvapivě jenom o jedno procento horší (66 procent), než je průměr v uvedených státech (65 procent).
My a „ti druzí“