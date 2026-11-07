Patnáct zemí, třicet lodí a tři dny soubojů o každou bodovanou rybu. Tak vypadalo 17. mistrovství světa v lovu dravých ryb přívlačí z lodí na umělé nástrahy. Závodilo se na řece Tise v oblasti rozlehlého jezera Tisza-tó nedaleko maďarského města Tiszafüred. Domácí Maďaři nakonec ovládli soutěž dvojic, za nimi však skončila česká posádka Jan Hubka a Jakub Kolář. Třetí místo obsadili Rakušané.
Druhý cenný kov přidali Češi v hodnocení národů. O bronz se zasloužila také posádka Martin Kopeček a Radek Dvořák z týmu Chyť a pusť. Reprezentaci vedl trenér David Koudelka. „Od roku 2019 se nám na mistrovství světa žádnou medaili získat nepodařilo. Až letos jsme přivezli rovnou dvě. Je to třetí velký historický úspěch české lodní přívlače,“ připomíná reprezentant Jan Hubka předchozí medailová vystoupení v Anglii v roce 2018 a Jihoafrické republice o rok později.
Soupeři byli rychlejší
Přestože konečné výsledky vypadají přesvědčivě, cesta ke stříbru byla všechno, jen ne jednoduchá. O medailích rozhodoval nejen rybářský um, ale také dokonalá znalost revíru, taktika a schopnost reagovat na soupeře.
Česká dvojice si během tréninku vytipovala několik slibných míst. Na tom nejlepším dokázala první den výborně bodovat. Jenže ty následující už se na něj nedostala. Před závěrečným závodem ji navíc předjeli Ukrajinci, kteří disponovali mimořádně rychlými a výkonnými loděmi.
„Ukrajinci jsou brutálně organizovaní, mají nejlepší a nejrychlejší lodě. To naše nejlepší místo nám vyfoukli. Přijeli jsme až po nich a už jsme se nedokázali dostat tam, kam jsme potřebovali,“ popisuje Hubka. Pravidla totiž stanovují minimální vzdálenost mezi závodními loděmi na padesát metrů. Češi tak museli sledovat, jak soupeři loví na jejich vytipovaném stanovišti. „Oni tahali ryby třeba tři ku jedné oproti nám. Bylo to opravdu o nervy,“ vzpomíná Hubka. Kolem poledne bylo ještě hůř. Česká posádka měla uloveno jen zhruba dvacet bodovaných ryb a medailové naděje se začínaly rozplývat.
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Estonci udělali chybu
Pak se ale stalo něco, co vývoj šampionátu zásadně změnilo. Estonská posádka, která lovila na dalším mimořádně produktivním místě, se rozhodla odjet. „Estonci udělali taktickou chybu. Zabrali nám místo, kde jsme chytali druhý den, ale v poledne ho z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu opustili. My jsme toho okamžitě využili,“ vypráví Hubka. Češi se přesunuli na uvolněné stanoviště a začala neuvěřitelná stíhací jízda. Záběr střídal záběr a počet ulovených ryb rychle rostl. Během odpoledne přidali dalších přibližně padesát candátů východních.
Soupeři si mezitím uvědomili svou chybu. „Estonci kolem nás pořád kroužili a doufali, že to místo opustíme. My jsme ale stejnou chybu neudělali. Vydrželi jsme tam až do konce,“ usmívá se Hubka. Z přibližně dvaceti ryb bylo nakonec téměř sedmdesát. A z téměř ztraceného závodu světové stříbro.
Recept na úspěch?
České reprezentaci pomohla i správně zvolená strategie. Řeka Tisa a přilehlá jezera patří mezi mimořádně bohaté revíry. Žijí zde velcí kapři, boleni, štiky, okouni i candáti obecní a východní. Ti poslední, kterým rybáři říkají také volžáci, nakonec sehráli hlavní roli. Kvůli letošnímu nízkému stavu vody se navíc ryby soustředily především v řece. Do některých mělkých částí jezera se závodní lodě vůbec nedostaly.
Češi se rozhodli nesoustředit na několik velkých dravců, ale lovit co nejvíce menších bodovaných candátů východních. „Když jsme neměli tři nebo čtyři hody záběr, bylo něco špatně. Museli jsme změnit nástrahu nebo místo,“ vysvětluje Hubka.
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Bodování totiž fungovalo zajímavým způsobem. Délka každé ulovené ryby v centimetrech se násobila sama sebou. Například šedesáticentimetrová štika znamenala 3 600 bodů, metrová pak deset tisíc. Lov velkých ryb byl tedy výhodný, jenže Češi si spočítali, že množství menších candátů může přinést mnohem víc. „My jsme dokázali nachytat kolem sedmdesáti tisíc bodů za den. Na to by soupeř potřeboval sedm metrových štik, což je téměř nereálné,“ říká Hubka.
Strategie vyšla dokonale. Česká dvojice lovila každý den více než šedesát bodovaných ryb a během šampionátu jich zdolala bezmála dvě stovky. Vedle candátů východních se na háčky dostali i candáti obecní kolem padesáti centimetrů a štika dlouhá 67 centimetrů. Šlo však spíše o vedlejší úlovky.
Na Tisu by měli vyrazit i čeští rybáři
Podle Hubky si oblast zaslouží pozornost nejen závodníků, ale také rekreačních rybářů. Tisa nabízí mimořádnou druhovou pestrost i nádherné prostředí. „Je to úžasný revír. Určitě bych českým rybářům doporučil, aby si tam udělali dovolenou. Je tam opravdu extrémní množství ryb,“ říká.
Letošní šampionát byl výjimečný také organizací. Poprvé se testovala elektronická aplikace pro zaznamenávání úlovků. Na každé lodi přitom tradičně působil rozhodčí, který kontroloval ulovené ryby a jejich délku.
Další výzva? Afrika!
Velké poděkování podle Hubky patří Českému rybářskému svazu, který reprezentaci nominoval a finančně podpořil. Hradil mimo jiné startovné, cestovní náklady a ubytování.
Týmu pomohla také značka Grundéns, která poskytla oblečení do nepříznivého počasí. „Bylo to hodně taktické mistrovství. Opravdu hodně záleželo na strategii, ale povedlo se to skvěle. Jsem na naši výpravu hrdý,“ hodnotí Hubka.
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Čeští reprezentanti přitom už vyhlížejí další velkou výzvu. V roce 2027 by je měly čekat světové hry v Jihoafrické republice, odkud v minulosti přivezli mimo jiné i zlaté medaile. Maďarský úspěch ale zůstane mimořádný.
Nejen díky dvěma cenným kovům, ale také příběhu posledního závodního dne. Ještě v poledne totiž česká posádka bojovala o přežití medailových nadějí. O několik hodin později už slavila světové stříbro. Rozhodlo jediné správné rozhodnutí ve správnou chvíli.