Čeští rybáři získali na MS v Maďarsku stříbro i bronz v přívlači

Rybářský magazín   10:13
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie3

Jakub Kolář s candátem | foto: Archiv J. Hubky

Jan Hubka a Jakub Kolář získali stříbro mezi dvojicemi a společně s druhou českou posádkou také bronz v soutěži národů. Na světové stupně vítězů se přitom česká lodní přívlač vrátila po sedmi letech. A cesta k medailím připomínala pořádný thriller.

Patnáct zemí, třicet lodí a tři dny soubojů o každou bodovanou rybu. Tak vypadalo 17. mistrovství světa v lovu dravých ryb přívlačí z lodí na umělé nástrahy. Závodilo se na řece Tise v oblasti rozlehlého jezera Tisza-tó nedaleko maďarského města Tiszafüred. Domácí Maďaři nakonec ovládli soutěž dvojic, za nimi však skončila česká posádka Jan Hubka a Jakub Kolář. Třetí místo obsadili Rakušané.

Druhý cenný kov přidali Češi v hodnocení národů. O bronz se zasloužila také posádka Martin Kopeček a Radek Dvořák z týmu Chyť a pusť. Reprezentaci vedl trenér David Koudelka. „Od roku 2019 se nám na mistrovství světa žádnou medaili získat nepodařilo. Až letos jsme přivezli rovnou dvě. Je to třetí velký historický úspěch české lodní přívlače,“ připomíná reprezentant Jan Hubka předchozí medailová vystoupení v Anglii v roce 2018 a Jihoafrické republice o rok později.

Na stupních vítězů s medailemi

Soupeři byli rychlejší

Přestože konečné výsledky vypadají přesvědčivě, cesta ke stříbru byla všechno, jen ne jednoduchá. O medailích rozhodoval nejen rybářský um, ale také dokonalá znalost revíru, taktika a schopnost reagovat na soupeře.

Česká dvojice si během tréninku vytipovala několik slibných míst. Na tom nejlepším dokázala první den výborně bodovat. Jenže ty následující už se na něj nedostala. Před závěrečným závodem ji navíc předjeli Ukrajinci, kteří disponovali mimořádně rychlými a výkonnými loděmi.

„Ukrajinci jsou brutálně organizovaní, mají nejlepší a nejrychlejší lodě. To naše nejlepší místo nám vyfoukli. Přijeli jsme až po nich a už jsme se nedokázali dostat tam, kam jsme potřebovali,“ popisuje Hubka. Pravidla totiž stanovují minimální vzdálenost mezi závodními loděmi na padesát metrů. Češi tak museli sledovat, jak soupeři loví na jejich vytipovaném stanovišti. „Oni tahali ryby třeba tři ku jedné oproti nám. Bylo to opravdu o nervy,“ vzpomíná Hubka. Kolem poledne bylo ještě hůř. Česká posádka měla uloveno jen zhruba dvacet bodovaných ryb a medailové naděje se začínaly rozplývat.

V 18 letech má vlastní seriál na Nově. Matěj Houška riskoval život kvůli dobrodružství

Estonci udělali chybu

Pak se ale stalo něco, co vývoj šampionátu zásadně změnilo. Estonská posádka, která lovila na dalším mimořádně produktivním místě, se rozhodla odjet. „Estonci udělali taktickou chybu. Zabrali nám místo, kde jsme chytali druhý den, ale v poledne ho z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu opustili. My jsme toho okamžitě využili,“ vypráví Hubka. Češi se přesunuli na uvolněné stanoviště a začala neuvěřitelná stíhací jízda. Záběr střídal záběr a počet ulovených ryb rychle rostl. Během odpoledne přidali dalších přibližně padesát candátů východních.

Soupeři si mezitím uvědomili svou chybu. „Estonci kolem nás pořád kroužili a doufali, že to místo opustíme. My jsme ale stejnou chybu neudělali. Vydrželi jsme tam až do konce,“ usmívá se Hubka. Z přibližně dvaceti ryb bylo nakonec téměř sedmdesát. A z téměř ztraceného závodu světové stříbro.

Recept na úspěch?

České reprezentaci pomohla i správně zvolená strategie. Řeka Tisa a přilehlá jezera patří mezi mimořádně bohaté revíry. Žijí zde velcí kapři, boleni, štiky, okouni i candáti obecní a východní. Ti poslední, kterým rybáři říkají také volžáci, nakonec sehráli hlavní roli. Kvůli letošnímu nízkému stavu vody se navíc ryby soustředily především v řece. Do některých mělkých částí jezera se závodní lodě vůbec nedostaly.

Češi se rozhodli nesoustředit na několik velkých dravců, ale lovit co nejvíce menších bodovaných candátů východních. „Když jsme neměli tři nebo čtyři hody záběr, bylo něco špatně. Museli jsme změnit nástrahu nebo místo,“ vysvětluje Hubka.

Podzimní lov kaprů má svá pravidla. O úlovku může rozhodnout jediný detail

Bodování totiž fungovalo zajímavým způsobem. Délka každé ulovené ryby v centimetrech se násobila sama sebou. Například šedesáticentimetrová štika znamenala 3 600 bodů, metrová pak deset tisíc. Lov velkých ryb byl tedy výhodný, jenže Češi si spočítali, že množství menších candátů může přinést mnohem víc. „My jsme dokázali nachytat kolem sedmdesáti tisíc bodů za den. Na to by soupeř potřeboval sedm metrových štik, což je téměř nereálné,“ říká Hubka.

Strategie vyšla dokonale. Česká dvojice lovila každý den více než šedesát bodovaných ryb a během šampionátu jich zdolala bezmála dvě stovky. Vedle candátů východních se na háčky dostali i candáti obecní kolem padesáti centimetrů a štika dlouhá 67 centimetrů. Šlo však spíše o vedlejší úlovky.

Na Tisu by měli vyrazit i čeští rybáři

Podle Hubky si oblast zaslouží pozornost nejen závodníků, ale také rekreačních rybářů. Tisa nabízí mimořádnou druhovou pestrost i nádherné prostředí. „Je to úžasný revír. Určitě bych českým rybářům doporučil, aby si tam udělali dovolenou. Je tam opravdu extrémní množství ryb,“ říká.

Letošní šampionát byl výjimečný také organizací. Poprvé se testovala elektronická aplikace pro zaznamenávání úlovků. Na každé lodi přitom tradičně působil rozhodčí, který kontroloval ulovené ryby a jejich délku.

Honza Hubka s bolenem

Další výzva? Afrika!

Velké poděkování podle Hubky patří Českému rybářskému svazu, který reprezentaci nominoval a finančně podpořil. Hradil mimo jiné startovné, cestovní náklady a ubytování.

Týmu pomohla také značka Grundéns, která poskytla oblečení do nepříznivého počasí. „Bylo to hodně taktické mistrovství. Opravdu hodně záleželo na strategii, ale povedlo se to skvěle. Jsem na naši výpravu hrdý,“ hodnotí Hubka.

Čechům uniklo zlato o 570 gramů. Stairs2Hell přinesl drama i rekordního kapra

Čeští reprezentanti přitom už vyhlížejí další velkou výzvu. V roce 2027 by je měly čekat světové hry v Jihoafrické republice, odkud v minulosti přivezli mimo jiné i zlaté medaile. Maďarský úspěch ale zůstane mimořádný.

Nejen díky dvěma cenným kovům, ale také příběhu posledního závodního dne. Ještě v poledne totiž česká posádka bojovala o přežití medailových nadějí. O několik hodin později už slavila světové stříbro. Rozhodlo jediné správné rozhodnutí ve správnou chvíli.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po hrdinovi seriálu Kobra 11, veze ložnici, koupelnu, pračku, myčku i vlastní čističku vody. V české dílně...

Z rudé deky nad Ostravou jsem emigrovala do Kanady, vzpomíná výtvarnice

Cesta výtvarnice Aleny Foustkové vedla z ostravských Radvanic do kanadského...

Výtvarnice Alena Foustová se z ostravských Radvanic ještě za socialismu dostala do kanadského Toronta. V roce 1984 tam emigrovala se svým manželem přes zájezd do Jugoslávie s tehdejší Cestovní...

8. listopadu 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

První lásky, velké výstavy i dějiny. Výstaviště zachycuje nová fotografická kniha

135 let pražského Výstaviště ve fotografiích

Výstaviště Praha není jen místem výstav, koncertů a velkých událostí. Za 135 let své existence se stalo svědkem dějin i tisíců osobních příběhů. Nová kniha Planeta Výstaviště, která vychází při...

8. listopadu 2026  14:13

Hasiči odstraňují z řeky v Třebíči neznámou pěnou, povalil na odběr laboratoř

ilustrační snímek

Hasiči odstraňují neznámou pěnu z řeky Jihlava v Třebíči. Látka se drží na hladině na ploše několika metrů čtverečních. Na odběr vzorků povolali hasiči...

8. listopadu 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Hasiči odstraňují z řeky v Třebíči neznámou pěnou, povalil na odběr laboratoř

ilustrační snímek

Hasiči odstraňují neznámou pěnu z řeky Jihlava v Třebíči. Látka se drží na hladině na ploše několika metrů čtverečních. Na odběr vzorků povolali hasiči...

8. listopadu 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hasičky z Vyššího Brodu nafotily kalendář, výtěžek pomůže vážně nemocným dětem

Společná fotografie (listopad 2026)

Chtějí pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a hematoonkologickými nemocemi i jejich rodinám. A tak se 12 hasiček z Vyššího Brodu na Českokrumlovsku rozhodlo, že pro rok 2027 nafotí kalendář a...

8. listopadu 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Studenti hradecké univerzity podpoří pardubický protest na podporu médií

ilustrační snímek

Hradečtí vysokoškoláci z kapacitních důvodů upustili od úterního studentského protestu na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). ČTK to dnes...

8. listopadu 2026  11:34,  aktualizováno  11:34

Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště, přibyl tam i kruhový objezd

ilustrační snímek

Liberec má po opravě dětské dopravní hřiště. Práce za 3,5 milionu korun trvaly přes čtvrt roku. Nejvýraznější změnou je to, že tam přibyl kruhový objezd....

8. listopadu 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

České Budějovice podpoří z participativního rozpočtu osm projektů

ilustrační snímek

České Budějovice podpoří v příštím roce z participativního rozpočtu osm projektů. Rozdělí mezi ně 10 milionů korun. Do letošního participativního rozpočtu...

8. listopadu 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

8. listopadu 2026

Při požáru v Doksech zemřeli dva lidé, nařízena je soudní pitva

ilustrační snímek

Při požáru v Doksech na Českolipsku zemřeli v noci na neděli dva lidé. Hořel bývalý hospodářský objekt poblíž zámku. Příčinu a okolnosti úmrtí obou určí nařízená soudní pitva, informovala mluvčí...

8. listopadu 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie vypátrala ženu se sebevražednými sklony. Objevila ji hlídka v Praze

ilustrační snímek

Policie našla 36letou ženu se sebevražednými sklony, která v pátek utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Objevila ji v noci hlídka v Praze.

6. listopadu 2026  20:22,  aktualizováno  8. 11. 10:43

Proutěné kabelky vyráběné v Nejdku si našly cestu do Austrálie i Mexika

V dílně Andrey Holzknechtové se rodí unikáty, které oceňují ženy v mnoha...

Dvě desítky let pletla košíky. Pak k proutí přidala kůži. Propojila tak košíkářství s brašnářstvím a vyvinula vlastní technologii výroby proutěných kabelek. Její výrobky putují do řady zemí světa....

8. listopadu 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.