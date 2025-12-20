Čeští vědci potvrzují, že chytré brýlové čočky u dětí výrazně zpomalují problémy

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:00
V Česku postihuje asi třetinu populace a u dětí a dospívajících přibývá raketovým tempem. Řeč je o krátkozrakosti neboli myopii. Podstatnou roli hraje nejen genetika, ale i životní styl. Negativně se na ní podílí zejména dlouhé hodiny s upřeným zrakem na mobily a tablety a naopak minimum pobytu venku, ale i práce na blízko při špatném osvětlení.

Nejen vhodné brýlové čočky pomohou zbrzdění růstu krátkozrakosti u dětí v letech, kdy na tom nejvíc záleží. | foto: Jiří MocProfimedia.cz

Dobrá zpráva? Díky pokroku vědy se objevilo řešení, které se ukazuje jako účinné – speciální brýlové čočky. Jejich efekt nyní poprvé potvrdila i česká studie. Čím dříve je dítě s diagnózou myopie začne nosit, tím lépe.

Co je DIMS a proč funguje

Hlavním fyziologickým důvodem zhoršování krátkozrakosti je prodlužování oka nad rámec jeho přirozeného růstu. DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments) je speciální konstrukce čočky, která s tím, laicky řečeno, „umí pracovat“. Tato technologie kombinuje klasickou centrální zónu pro ostré vidění a prstencovou funkční zónu s jemným rozostřením. Hustá síť drobných segmentů v této zóně „přeostřuje“ obraz před sítnici a tím oko dostává signál, aby se přestalo zbytečně prodlužovat. Řešení je neinvazivní, bezpečné a nežádá si žádné zvláštní zacházení, nosí se prostě stejně jako standardní brýle.

Slibné výsledky

Tým z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT sledoval 78 dětí a mladých lidí ve věku 6–26 let. První, kontrolní skupina nosila klasické jednoohniskové čočky, druhá skupina používala čočky Miyosmart, které technologii DIMS využívají a jsou na našem trhu dostupné již několik let. Výsledky po prvním roce potvrzují pozitivní trend známý z Asie. U dětí do 15 let se tempo zhoršování myopie výrazně zpomalilo v průměru zhruba o dvě třetiny.

„Potvrdilo se nám, že i evropské děti reagují na DIMS podobně jako děti v Asii a má smysl s nimi začít co nejdříve. Řečeno jazykem odborných čísel: V parametru sférického ekvivalentu, to je, kolik dítě ‚nasbíralo‘ za rok dioptrií, se ve srovnání s běžnými brýlemi zpomalení pohybovalo okolo 66 procent. V prodlužování oční osy došlo ke zpomalení okolo 69 procent. Největší přínos vidíme u věkové kategorie do 15 let,“ komentuje výsledky vedoucí výzkumné studie Markéta Žáková.

Zveřejnění v renomovaném časopise Clinical Ophthalmology podtrhuje jejich kvalitu a mezinárodní přínos.

Méně dioptrií, méně rizika

Rady

  • Co tedy dělat jako rodič?
    • Na nic nečekat
      Pokud se u dítěte myopie objeví, je klíčový včasný zásah – zejména mezi 6. a 14. rokem, kdy oči rostou nejrychleji.
  • Změnit návyky a dbát na „oční hygienu“
    Pobyt venku, pauzy při práci na blízko a dobré světelné podmínky výsledky brýlové korekce výrazně podporují.
  • Běh na dlouhou trať
    Cílem není okamžitá náprava, ta ani není možná, ale zbrzdění růstu vady v letech, kdy na tom záleží nejvíc.

Myopie se sice vyléčit nedá, ale nyní můžeme zásadně změnit její trajektorii. Každá ušetřená dioptrie snižuje riziko pozdějších závažných komplikací, jako je odchlípení sítnice, glaukom a další onemocnění oka. Jednoduše řečeno: méně dioptrií v dětství a dospívání znamená lepší výchozí pozici pro zdravé vidění v dospělosti a ve stáří.

Studie podle autorů zároveň potvrzuje, že myopie není čistě jen záležitost genetiky. Riziko zvyšuje dlouhá práce na blízko (obrazovky, čtení), příliš krátká čtecí vzdálenost, málo přestávek a málo denního světla.

Naopak pravidelný pobyt venku na minimálně dvě hodiny denně působí preventivně a podporuje zdravý vývoj oka. Zásadním preventivním opatřením je ulevovat očím při práci na blízko: dělat pauzy podle pravidla 20-20-20 (každých 20 minut přestávka, změnit úhel pohledu na vzdálenost 20 metrů alespoň na 20 vteřin) a držet vzdálenost od textu či displeje, zde platí pravidlo lokte, tedy dívat se na text ve vzdálenosti délky svého předloktí. Důležitý je také kvalitní spánek.

Sedm let na trhu

Čočky s DIMS technologií jsou na trhu od roku 2018 pod značkou MiYOSMART. Většina dětí si na ně podle českých dat zvyká bez větších potíží. Výjimky se najdou, ale jsou spíše raritní. Síť optik, které je nabízejí, se rozšiřuje. O vhodnosti rozhodne vyšetření u očního lékaře či optometristy. Zdravotní pojišťovny je však zatím nehradí. „Pozitivní účinek čoček s DIMS technologií vidíme nejvíce u mladších dětí. Když se k tomu přidá včasná diagnostika a rozumný režim, dává to dětským očím velkou šanci zůstat v bezpečnějších hodnotách,“ shrnuje Markéta Žáková.

