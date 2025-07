Hitem jsou mezigenerační dovolené Od července do září se podle údajů Českého statistického úřadu uskuteční šedesát procent zahraničních dovolených Čechů.

Určující jsou především oba prázdninové měsíce, kdy na dovolenou vyráží největší počet rodičů s dětmi. Hitem jsou takzvané multigenerační dovolené, kdy třeba k moři jedou s rodinami také prarodiče těch nejmladších.

V případě zahraničních dovolených CK Blue Style míří nejvíce lidí na řecké ostrovy, do Turecka či Bulharska a samozřejmě do Egypta a Tuniska. Sem se Češi dostanou za pár hodin.

Někteří dovolenkáři volí ještě o něco vzdálenější Kapverdy, které lákají i během zimy. A právě to jsou hlavní pilíře nabídky zájezdů pro letošní letní sezonu.