Viktor Navorski, hrdina filmu Terminál, byl uvězněn na letišti v New Yorku v tranzitu, protože v jeho zemi vypukla válka. To se ve skutečnosti děje na moskevském letišti Vnukovo.
Ruská letiště plná Viktorů Navorských
Zřejmě nejeden z nuceně čekajících Rusů si při polehávání na podlaze letištní haly vzpomněl v těchto dnech na rusky znějící jméno hlavního hrdiny Terminálu i jeho představitele Toma Hankse. Na moskevském letišti Vnukovo totiž byla v prvních květnových dnech nejnapjatější situace za uplynulé dny, co se této situace týká. Letiště Vnukovo je ústředním letištěm pro vnitrostátní lety na jih, především k Černému moři a také do Turecka i dalších oblastí tímto směrem.
Na tomto letišti se čekalo v průměru 48 hodin na odložený let, lidé spali přímo v odletové hale na koberečcích, které jim tady nabídli jako nouzové řešení. „Čekáme od 6. května. Nejdřív let přeložili, pak zrušili. Šance, že odletíme, není žádná,“ stěžovala si o uplynulém víkendu serveru Novaja Evropa turistka čekající na spojení do Turecka.
Zrušeno! Obnoveno! Zmatky nervují čekající
Lidé čekající na spojení byli v posledních dnech navíc zmatení i proto, že se neustále měnily časy odletů. Někdy se na tabuli objevilo číslo letu s tím, že je opožděn o 15 až 30 minut, pak naskočilo zpoždění v hodinách, nebo byl let zrušen. Lidé už nestíhali sledovat neustálé proměny displejů. I proto odmítali nabídky na bezplatné ubytování v tranzitním letištním hotelu. Co kdyby bylo najednou letadlo připravené?
Také obě další moskevská letiště rušila přílety a odlety. Šeremetěvo, hlavní mezinárodní letecký terminál, vykázalo před 9. květnem přes 400 odložených a zrušených spojení z Moskvy a nazpátek. Celkově museli před oslavami Dne vítězství zrušit v ruské metropoli téměř pět set letů.
Potíže ale vznikají i průběžným uzavíráním letišť na jihu Ruska. Také tam je totiž nebe ohrožené ukrajinskými drony, které míří na ropná překladiště. Odhaduje se, že letecké společnosti zrušily asi 30 procent letů do černomořských letovisek, kam Rusové v době květnových oslav rádi létají.