I Strážce streamu. si musí dát občas pauzu. Proto tento článek, který vychází v rámci naší pravidelné internetové rubriky, tentokrát pojímám kapku jinak. Požádal jsem své kolegy o tipy, na co se jim v létě nejlépe kouká. Výsledná koláž je, alespoň myslím, více než pestrá.

Petr Holeček, šéfredaktor: Bílý lotos

Léto je od toho, abychom vypnuli. Tedy, říká se to, pro novináře to neplatí. Ale někdy je největší relax koukat na cizí problémy. Ideálně na tropické pláži, s koktejlem v ruce – byť jen přes obrazovku. Letos mám konečně v plánu pustit si Bílý lotos. Na HBO Max visí dvě série a každá z nich je jako jiná dovolená, na kterou jste nikdy nechtěli jet, ale o to víc vás bude bavit se tam podívat.

Aimee Lou Woodová, Charlotte Le Bonová a Patrick Schwarzenegger v seriálu Bílý lotos (2025)

Bohatí hosté přijíždějí do luxusního resortu, kde se jim personál snaží splnit každé přání – a přitom je na pokraji nervového zhroucení. Každý tu něco skrývá, každý se něčeho bojí. A hned od začátku víme, že někdo nepřežije. Ale kdo a proč? To je hlavní hádanka týdne u moře.

Šimon Merta, zástupce šéfredaktora: Dexter

Každý má „svůj“ seriál, který zhlédnul na „první dobrou“. U mě to je rozhodně Dexter. Jeho hlavní antihrdina, policejní expert na krevní stopy a sériový vrah, který zabíjí výhradně zločince, zaujme především pohledem na odvrácenou stranu lidské psychiky.

Ze seriálové adaptace Dexter

Seriál je plný napětí a zvratů, osobně jsem Dexteru Morganovi vlastně i „fandil“. Další a další díl chcete vidět nejen proto, jestli se jeho pravá tvář někdy provalí, a když, tak kdo ji odhalí. A co pak s člověkem, který vlastně nespadá do jeho kodexu?

Filip Jaroševský, redaktor a editor: Plastická chirurgie s. r. o. a Angel

Máte hodně volného času? Řekněme takových 156 hodin? Pak vám na letní koukání, ale vlastně i na kdykoliv jindy, doporučuji dvojici skvělých seriálů. První v pořadí se nabídl, bohužel, tak nějak sám. Začátkem prázdnin totiž v pouhých 56 letech zemřel vynikající, leč áčkovou produkcí již navždy přehlížený herec Julian McMahon.

Herec Julian McMahon (2013)

Ten se proslavil nejen rolí Colea v Čarodějkách, ale také jako hlavní postava kultovního seriálu Plastická chirurgie s. r. o., v němž se coby sukničkář Christian Troy zručně oháněl nejen svým skalpelem, ale i přirozením. Hlavním tvůrcem seroše byl Ryan Murphy, který dal později vzniknou Glee a American Horror Story. Můj druhý tip je seriál Angel (1999).

Z filmu Buffy, zabíječka upírů, po kterém následoval seriál o Buffy, přemožitelka upírů a Angel.

Osudové příběhy upíra s duší, který se předtím nejprve objevil v neméně oblíbeném fantasy/teen seriálu Buffy, mě svou dětsky temnou atmosférou i podvratným humorem Josse Whedona vždy dokáží potěšit. Třeba se to podaří i u vás.

David Halatka, redaktor a editor: Okupace

Ve vedrech se rád zchlazuju, na což je skvělá Okupace (2015), na níž se podílel mrazivý Jo Nesbo. Na ploše deseti dílů se před vámi rozehraje zrůdně geniální hybridní útok Ruska na Norské království. Děj, který nádherně graduje, „okoukal“ spoustu triků a podrazů současného Ruska a dezinfo scény.

Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na seriál Sex ve městě. S pásky na všechny způsoby experimentovala zejména jeho protagonistka Carrie Bradshawová v podání Sarah Jessicy Parkerové.

Tereza Šimurdová, redaktorka a editorka: Sex ve městě

Když si v létě nebalím kufr na Manhattan, balím si alespoň emoce s Carrie Bradshaw. Sex ve městě je moje každoroční srdcovka – módní poradna, citový deník a sociologická studie v jednom, servírovaná s martini v ruce a nulovou odpovědností za následky. Je to svět, kde každý problém má pointu, každý vztah lekci a každá bolest nový pár bot. Může to být přepálené, místy lehce neaktuální, ale pořád to má styl, vtip a kuráž, jakou chce kdejaký současný seriál. A hlavně, ty čtyři ženy nejsou jen ikony, ale i připomínka, že přátelství může být silnější než jakýkoliv happy end.

Herec Zach Braff hrál doktora v seriálu Scrubs: Doktůrci.

Marek Hýř, redaktor a editor: Scrubs: Doktůrci

Scrubs je přesně ten seriál, který si člověk zamiluje. Umí totiž během jedné epizody rozesmát i dojmout. První série běžela už v roce 2001. V Česku byl k vidění až o dost později. Prima COOL ho dávala pod názvem Doktůrci a trochu prošuměl. S dabingem to prostě nebylo ono. Kdo mu ale dal šanci, ví, že jde o kultovku, která s lehkostí balancuje mezi zábavnými fantaziemi hlavního hrdiny a vážnými příběhy ze života lékařů. Fanoušci milují hlášky, kritici tleskají za výborně napsané postavy i za to, jak seriál dokáže lidsky ukázat bolest i radost, které práce v nemocnici přináší. Devět sérií má dohromady přes 180 dílů, každá trvá necelou půlhodinku. Možná seriál ani za prázdniny dokoukat nestihnete, ale rozhodně to zkuste. A dobrá zpráva na závěr. V posledních dnech se šušká, že bude mít Scrubs po 15 letech další sérii.

Jiří Sovák a Josef Kemr v seriálu Chalupáři

Iveta Benáková, editorka: Chalupáři

Sice slýchám lidi často nadávat na to, že „už zase opakují...“ Chalupáře, Hospodu, Malý pitaval... (doplňte si sami). Já si ale myslím, že nějak podvědomě se na to všichni každé léto těšíme. Každý na to své, ale ve světě, kde už není skoro na nic spolehnutí a pro trochu inteligentního humoru šli bychom světa kraj, jsou dohady Kemra se Sovákem jako dělané. Sice nejsem žádný divák již zrušené ČT3, ale v létě, kdy chci fakt vypnout a odpočívat, mě klasika vždycky potěší. A když je stesk po milovaném Řecku velký, zapnu Mamma Mia, ale filmy už jsou na jiné téma...

Ivan Vyskočil a Jana Krausová v seriálu Velké sedlo (1986)

Pavel Hrabica, redaktor a editor: Velké sedlo, Stříbrná pila, Plechová kavalerie, Inženýrská odysea a další

Léto se má žít venku a ne u televize. Přesto si rád pustím ty hodně retro seriály jako Velké sedlo, Stříbrná pila, Plechová kavalerie, Inženýrská odysea nebo Chalupáře. Vyniká v nich absurdita doby 70. a 80. let 20. století v normalizovaném Československu. Co mě na nich fascinuje? Oprýskané zdi našich měst a vesnic, na silnicích jen škodovky a volhy a vůbec auta špinavá do bláta a prachu, případně papalášské Tatry 603 a 614, hospody narvané dopoledne lidmi v montérkách, podřízení, kteří kašlou na příkazy šéfů, myslivci opilí ještě před prvním výstřelem na honu, závazky pracujících, že budou pracovat.

Eliška Balzerová, Michal Dočolomanský, Petr Kostka a Marta Vančurová v seriálu Inženýrská odysea (1979)

Fascinují mě chlapi, do v těch seriálech doma sedí u telky v trenýrkách a bílém tílku s pivní lahví v ruce, co pak jdou rovnou do postele, aniž by předtím zavítali pod sprchu. Opravdu na to někdo vzpomíná jako na staré dobré časy?