Není mnoho rybářů, kteří přijdou k vodě a s jistotou prohlásí: dnes chci chytit právě cejna, parmu nebo velkou plotici. U feederu, tedy lovu s prutem, který má mimořádně jemnou špičku, to platí dvojnásob. Na zakrmené místo totiž může přijet prakticky jakákoli ryba. Přesto existují drobné triky, kterými se dá šance na konkrétní druh výrazně zvýšit. O tom, co změnit v krmení, nástraze, háčku nebo samotné taktice, jsme si povídali s Františkem Hanáčkem, jedním z největších českých odborníků na feeder a plavanou. Jedno ale upozorňuje hned na začátku: rybě poručit nelze. Dá se jí však jít naproti. Rybaření je totiž velká alchymie.
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„Feeder je kouzelný v tom, že je schopný nachytat všechny ryby,“ říká František Hanáček. Rybář si vytvoří krmné místo, ideálně co nejmenší, aby ryby nemusel nahánět po celé vodě, a pak už rozhodují drobnosti. Jaké krmení použije, jak často bude nahazovat, jak silný zvolí návazec, jak velký háček a co na něj nastraží. Stoprocentní recept ale neexistuje. „Která ryba se tam přijede napapat, ta je schopná zabrat,“ připomíná Hanáček.
Cejn má rád sladké
Pokud chce rybář zvýšit šanci na cejna, může začít už výběrem krmení. Dobře fungují sladší směsi určené právě na cejny. Důležitá je také živá složka. „Žížaly, hnojáky, dendrobeny. Skvělá je patentka, ale není běžně dostupná. Pro běžného rybáře samozřejmě masný červ,“ radí Hanáček. Sestava přitom nemusí být příliš hrubá. Na cejna podle něj většinou stačí návazec o průměru zhruba 0,10 až 0,14 milimetru. Cejn totiž nepatří mezi největší bojovníky. Jinak je tomu u opravdu velkých kusů. Cejn vážící kilo a půl nebo dvě kila už má dost velkou tlamku a zvládne i větší nástrahu a háček.
Kapr? Přidejte kukuřici
U kapra už Hanáček doporučuje sestavu trochu zesílit. A změnit také obsah krmení. Dobře funguje kukuřice, pšenice, konopné semínko a další větší částice. Právě hrubší složky mohou částečně omezit drobnou rybu a naopak pomoci udržet na místě kapra. Silnější může být i návazec. Hanáček se u kaprů nebojí průměru 0,14 až 0,20 milimetru.
Velikost háčku se pak přizpůsobuje nástraze. Například k jednomu zrnku kukuřice podle něj dobře sedí háček číslo 12 nebo 14. Použít lze samotnou kukuřici, kukuřici s červem nebo klidně větší svazek červů. Ani kukuřice ale není vstupenkou pouze ke kaprovi. Bez problémů ji může sebrat také cejn.
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Plotici hledejte i nad dnem
Plotice se od cejna a kapra liší už tím, kde potravu přijímá. Často se krmí těsně nade dnem nebo přímo ve vodním sloupci. Proto jí podle Hanáčka svědčí méně lepivé a více pracující krmení. Z krmítka se postupně uvolňují částečky, které ve vodě vytvářejí jakýsi mrak a lákají ryby.
A rozdíl je i v samotném lovu. „Menší krmítko a častěji přehazovat,“ shrnuje Hanáček. Záběr totiž může přijít prakticky okamžitě po nahození, někdy ještě ve chvíli, kdy nástraha klesá ke dnu. U běžně velkých plotic používá nejčastěji háček číslo 14, maximálně 12, a na něj dva až pět červů. Pokud ale rybář narazí na půlkilové či ještě větší plotice, zvládnou už i podstatně větší sousto.
Parma miluje červy
Na řekách má Hanáček mimořádně rád parmy. A kdo chce jít cíleně právě po nich, měl by si zapamatovat jednu věc: parma miluje masné červy. „Tam můžeš dát těch masných červů, kolik chceš. Můžeš jimi plnit krmítko. Přijedou parmy a za chvilku je to vyluxované,“ popisuje.
U parmy už ale přichází na řadu výrazně silnější sestava. Hanáček při cíleném lovu parem a větších kaprů používá vlasec místo pletenky. Důvodem je větší pružnost. Také návazec může být mnohem silnější. Pokud ho ryba přijímá, klidně 0,20 nebo 0,22 milimetru.
Jde mimo jiné o to parmu co nejrychleji zdolat. Je to mimořádný bojovník a dlouhé vysilování podle Hanáčka není dobré ani pro rybu. U větších kusů kolem dvou či tří kilogramů používá nejčastěji háčky velikosti přibližně 6 až 10.
Znáte feeder
Lín žádné velké kouzlo nepotřebuje
Lín bývá pro řadu rybářů vysněnou rybou, ale při feederu podle Hanáčka není potřeba vymýšlet příliš speciální taktiku. „Tam, kde ty líny jsou, se ti tam namotají a chytneš je úplně stejně jako cejna nebo kapra,“ říká. Do krmení lze přidat například koriandr nebo jiné kořeněnější složky. Líni je mají rádi. Problém může nastat ve chvíli, kdy na místo přijede větší hejno kaprů. Větší ryby pak mohou líny jednoduše vytlačit.
Ostroretku zbytečně neplašte
Úplně jinak se vyplatí přemýšlet nad ostroretkou. Zatímco plotice často reaguje dobře na aktivní lov a časté přehazování, ostroretka má raději klid.
Potravu navíc přijímá hlavně ze dna. Má k tomu uzpůsobenou i tlamku. „Nebudu tak divočit, nebudu tak často přehazovat. Ostroretka má radši klid, nechce se nechat plašit,“ radí Hanáček. Použít lze podobně jako u plotice spíše menší háček. Důležité je ale najít místo, kde ryby skutečně stojí. Někdy jsou přímo v krmení, jindy dva nebo tři metry pod ním.
Podoustev umí pořádně zabojovat
Podoustev patří společně s parmou, ostroretkou nebo jelci mezi proudomilné ryby. Při samotném feederovém lovu podle Hanáčka nevyžaduje žádnou úplně speciální montáž. Přesto má jednu vlastnost, kterou dokáže rybáře překvapit – obrovskou bojovnost. Hanáček dokonce tvrdí, že kdyby existovala podoustev stejně těžká jako velká parma, mohla by bojovat ještě více. Sám v minulosti chytil dvě trofejní podoustve dlouhé 55 a 53 centimetrů. „Myslím si, že tahle ryba má možná ještě víc bojovného ducha než parma,“ říká.
Kdo je František Hanáček
Nejdůležitější je správné místo
Ani nejlepší krmení, nástraha nebo návazec nepomohou, pokud cílová ryba v dané vodě jednoduše není. Parmy, ostroretky nebo podoustve patří především do proudných říčních úseků. Naopak na rybníku či přehradě parmu běžně hledat nebudeme.
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Když rybář přijde na neznámý revír, měl by si proto nejdříve udělat obrázek o vodě. Zjistit hloubku, charakter dna a vybrat vzdálenost, na které začne krmit. Pak už přichází ona rybářská alchymie. Jemnější nebo silnější návazec, větší či menší háček, červ, kukuřice, pracující krmení nebo naopak klid na dně. Jistotu konkrétní ryby mít nebudete nikdy. Ale jak říká František Hanáček: „Určitě se tomu nějakým procentem vždycky dá pomoct.“