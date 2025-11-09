Ve filmu Pohádky po babičce se Dědeček učí znovu prožívat radost díky svým vnoučatům. Nyní může jeho příběh pomoci i skutečným lidem.
Celý výtěžek z aukce poputuje na činnost Poradny Vigvam, která provází děti i dospělé těžkými chvílemi po úmrtí blízkého. Pomáhá jim najít oporu, pochopení i naději.
RECENZE: Goldflamovy animované Pohádky po babičce otevírají dětem téma smrti bez klišé a slz
Aukce probíhá zde na Aukru od 7. do 13. listopadu 2025 do 19 hodin. „Pomozte s námi proměnit příběh, který léčí, ve skutečnou pomoc. Každé podání má smysl,“ říká pro deník Metro Alžběta Plívová z Poradny Vigvam.
O čem pojednává snímek Pohádky po babičce?
Vyprávění může léčit, říká Arnošt Goldflam o svém filmu Pohádky po babičce v kinech