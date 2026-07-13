Představte si, že místo klasického klíče od pokoje naskenuje váš obličej robot, nebo musíte nejdříve zdolat skalní ferratu. Pro stále větší skupinu dobrodruhů se totiž samotné ubytování stalo hlavním cílem cesty. Do netradičních hotelů vyrážejí za jedinečnými zážitky od nocování pod vodní hladinou až po sledování polární záře přímo z postele. Následujících deset míst dokazuje, že lidské představivosti a moderní architektuře se meze nekladou.
1. Robotí hotel Henn na Hotel (Japonsko)
První pobočka robotího hotelu byla otevřena v roce 2015 v zábavním parku Huis Ten Bosch v Nagasaki. Hotel se dostal do Guinnessovy knihy rekordů jako první hotel na světě, kde významnou část služeb zajišťují roboti. Název „Henn na Hotel“ znamená v překladu „podivný hotel“.
Přivítá vás robotický dinosaurus, zavazadla vám pak na pokoj odveze robotické vozítko. Klíče nejsou potřeba, dveře na pokoj se otevřou po naskenování hostova obličeje.
V pokojích fungují robotičtí asistenti, kteří umějí ovládat světla, klimatizaci nebo odpovídat na základní dotazy. Hotelový řetězec provozuje řadu poboček po celém Japonsku a jednu také v New Yorku.
Hotel za dobu svého fungování polovinu z 240 robotů vyřadil. Některé technologie totiž hostům spíše komplikovaly pobyt než ho usnadňovaly.
2. Hotel ve tvaru lidského střeva (Belgie)
Hotel, příznačně nazvaný CasAnus, je dílem výstředního holandského designéra Joepa van Lieshouta. Projekt vznikl v roce 2007 jako umělecké dílo, které mělo bourat společenská tabu a vyvolávat otázky o hranicích umění.
Bizarní ubytovací zařízení ve tvaru tlustého střeva vypadá na jedné straně jako řitní svěrač. Nachází se v areálu uměleckého parku Verbeke Foundation mezi Antverpami a Gentem.
Podnik provozují sběratelé umění Geert a Carla Verbeke-Lensovi. Odehrávají se zde pravidelně nejen výstavy současného umění, ale je tady i řada stálých venkovních objektů, jako například ponorka či obrácená větrná turbína.
Přesto, jak navenek působí, uvnitř nabízí velmi komfortní zázemí. Hotel se rychle stal turistickou atrakcí a patří mezi nejfotografovanější ubytování v Evropě.
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3. LEGO hotel v Kutné Hoře
Netradiční ubytování najdou milovníci stavebnice LEGO také v Česku. Hotel Museum of Bricks v Kutné Hoře je součástí stejnojmenného muzea, které patří k největším soukromým sbírkám LEGO modelů ve střední Evropě.
Návštěvníci se zde doslova ocitnou ve světě barevných kostiček. Stavebnice jsou součástí pokojů, společných prostor i rozlehlé hotelové zahrady. Hotel nabízí 13 pokojů. Děti si mohou hrát s kostkami prakticky po celý den, ať už uvnitř hotelu, nebo venku na zahradě s dětskými atrakcemi.
Hosté mají vstup zdarma do muzea s rozsáhlou sbírkou stavebnic, mezi nimiž nechybějí propracované modely měst, vlaků ani známých filmových scén. Pobyt lze zároveň spojit s návštěvou historického centra Kutné Hory, jehož památky jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
4. Podvodní pokoj v Tanzanii
Jedním z nejslavnějších neobvyklých hotelových pokojů na světě je Underwater Room v resortu The Manta Resort na ostrově Pemba nedaleko Zanzibaru. Unikátní ubytování nabízí výhled na podmořský svět z pokoje ponořeného v Indickém oceánu.
Soukromý plovoucí apartmán se nachází přibližně 250 metrů od pobřeží. Třípatrová konstrukce má horní sluneční terasu, obytnou část na hladině a ložnici umístěnou několik metrů pod vodou. Z postele lze pozorovat tropické ryby i další mořské živočichy skrze panoramatická okna. Střecha, na kterou se vystupuje po žebříku, slouží jako opalovací terasa a po setmění nabízí ideální místo k pozorování hvězd.
Podobné podvodní pokoje dnes fungují i na dalších místech světa, například na Maledivách nebo ve Švédsku. Manta Resort však patří k průkopníkům tohoto typu ubytování a nachází se v oblasti vyhlášené potápěčskými lokalitami a bohatým podmořským životem.
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Podvodní restaurace leží pět metrů pod hladinou oceánu
5. Hotel v přístavním jeřábu (Nizozemsko)
Neuvěřitelný výhled, naprosté soukromí i netradiční zážitek nabízí hotel ve vysloužilém přístavním jeřábu vysokém 45 metrů. Nachází se v nizozemském Harlingenu a poskytuje panoramatický výhled na Waddenské moře, pobřežní oblast Severního moře, rozkládající se mezi Frískými ostrovy a pevninou Nizozemska, Německa a Dánska.
Harlingen Harbour Crane je určen maximálně pro dva hosty. Nabízí jediný dvoulůžkový pokoj umístěný v bývalé kabině přístavního jeřábu. Ta se může otáčet o 360 stupňů, takže si hosté mohou během pobytu vychutnat měnící se výhledy na moře, přístav i historické centrum města, aniž by opustili pokoj. Součástí interiéru zůstala řada původních technických prvků připomínajících průmyslovou minulost stavby.
Hotel vlastní manželé Carla Comellová a Willem Koornstra. Jeřáb z roku 1967 koupili ve chvíli, kdy mu hrozila likvidace, a postupně ho proměnili v originální ubytování. Do kabiny vede výtah, který vyveze nejen návštěvníky, ale třeba i snídani v proutěném koši. Po ranní kávě pak stačí vyjít na střešní terasu a kochat se výhledy.
6. Hotel v průhledných kapslích na skále (Peru)
V Peru si můžete pronajmout pokoj, který doslova visí na skalní stěně. Skylodge Adventure Suites tvoří průhledné kapsle zavěšené vysoko nad Posvátným údolím Inků nedaleko města Urubamba. Projekt otevřela společnost Natura Vive v roce 2013.
Pobyt zde nezačíná na recepci, ale dobrodružstvím. Ke kapslím se lze dostat pouze po zajištěné ferratové cestě nebo kombinací horské stezky a lanovek. Odměnou je noc strávená desítky metrů nad zemí s výhledem na jednu z nejkrásnějších krajin Peru.
Kapsle vyrobené z odolného polykarbonátu a leteckého hliníku nabízejí panoramatický výhled na okolní Andy i údolí pod nimi. Hosté mohou pozorovat krajinu ze všech stran, a to dokonce i z koupelny.
7. Hotel ve tvaru obřího psa (USA)
V americkém městě Cottonwood ve státě Idaho stojí jeden z nejpodivnějších hotelů světa. Dog Bark Park Inn připomíná obřího bígla jménem Sweet Willy a hosté v něm mohou doslova přespat uvnitř psa. Neobvyklý penzion nabízí ubytování až pro čtyři osoby a stal se oblíbenou zastávkou milovníků zvířat i kuriózní architektury.
Za projektem stojí manželé Dennis Sullivan a Frances Conklinová, kteří se profesionálně věnují dřevořezbě motorovou pilou. Stavbu hotelu financovali prodejem svých dřevěných soch psů a na jeho realizaci pracovali tři roky. Vedle devět metrů vysokého bígla Sweet Willyho stojí ještě menší pes Toby, který slouží jako dekorace.
Dog Bark Park Inn není jen místem k přespání, ale také galerií a výstavním prostorem. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout řezbářská díla majitelů a nahlédnout do světa jejich netradiční tvorby.
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Zvířecí hotely už mají napilno
8. Hotel mezi korunami stromů (Švédsko)
V laponských lesích na severu Švédska vznikl jeden z nejoriginálnějších hotelových projektů světa. Treehotel tvoří několik samostatných domků zavěšených mezi stromy, přičemž každý navrhl jiný architekt a každý má vlastní podobu. Jedním z nejznámějších je apartmán The 7th Room, který vytvořilo renomované norské studio Snohetta.
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Neviditelný hotel splývá s okolím. Ptáci do něj přesto nenarazí
Stavba stojí na deseti sloupech přibližně deset metrů nad zemí. Tmavou fasádu tvoří borovicové desky a spodní část je obložena zrcadlovými panely, které odrážejí okolní les. Uprostřed apartmánu se nachází otevřený prostor překrytý sítí, po níž mohou hosté chodit a pozorovat koruny stromů přímo pod sebou.
Jednopatrový apartmán nabízí dvě ložnice, obývací pokoj s krbem, koupelnu i velká okna od podlahy ke stropu. Interiéru dominuje světlé dřevo a minimalistický skandinávský design. Největším lákadlem však nejsou luxusní prvky, ale pocit, že se člověk na několik dní ocitl vysoko mezi korunami stromů s výhledem na nekonečné švédské lesy.
9. Skleněná iglú pod polární září (Finsko)
Uprostřed zasněžené krajiny finského Laponska, přibližně 250 kilometrů za polárním kruhem, vznikla vesnička skleněných iglú Kakslauttanen. Při pohledu shora připomínají zářící polokoule ve sněhu přistávací plochu pro UFO. Resort se nachází nedaleko lyžařského střediska Saariselkä a patří k nejslavnějším místům na světě pro pozorování polární záře.
Největším lákadlem jsou skleněná iglú vyrobená ze speciálního izolačního skla, které zabraňuje namrzání oken i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Uvnitř se přitom udržuje příjemné teplo, takže hosté mohou sledovat tančící zelené a fialové pruhy polární záře přímo z postele.
Součástí areálu jsou také tradiční sruby, sněhová iglú, restaurace postavená ze sněhu a finské sauny. Většina návštěvníků míří do Kakslauttanenu pro usínání pod arktickou oblohou, která se za jasných nocí proměňuje v jedno z nejpůsobivějších přírodních divadel na světě.
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Polární záře nad postelí: Finové postavili vesnici skleněných iglú
10. Hotel, který každou zimu vzniká znovu (Švédsko)
V severošvédské vesnici Jukkasjärvi za polárním kruhem stojí ICEHOTEL. Byl otevřen v roce 1989 a je označován za první ledový hotel na světě. Každou zimu vzniká znovu z ledu vytěženého z nedaleké řeky Torne a jeho pokoje zdobí originální ledové sochy vytvořené umělci z různých zemí.
V ledových pokojích se teplota pohybuje kolem minus pěti stupňů Celsia a hosté spí ve speciálních spacácích určených do extrémních podmínek. Součástí hotelu je ledový bar, galerie, kaple pro svatební obřady nebo restaurace.
Zatímco dříve se hotel každé jaro proměnil zpět ve vodu, dnes jeho část funguje celoročně díky modernímu systému chlazení napájenému solární energií.