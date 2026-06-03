Akce je zaměřena na prevenci rakoviny kůže a upozorňuje na význam včasného záchytu melanomu, který patří k nejagresivnějším formám kožních nádorů. Při odhalení v raném stadiu je však velmi dobře léčitelný.
Mezi vyšetřenými v Praze převažovaly ženy, kterých přišlo 284. Nejpočetnější skupinu tvořili lidé ve věku od 31 do 45 let.
Každý zachycený nález může zachránit život
„Výsledky potvrzují, že o preventivní vyšetření je velký zájem a že podobné akce mají smysl. Každý zachycený podezřelý nález může znamenat včasné zahájení léčby,“ uvádějí organizátoři projektu.
Poslední zastávka bude v Ostravě
Lidé, kteří vyšetření nestihli v Praze, mají ještě poslední možnost. Roadshow končí ve čtvrtek 4. června v Ostravě, kde budou dermatologové zdarma kontrolovat znaménka před obchodním centrem Forum Nová Karolina. Vyšetření není nutné předem rezervovat.
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Na co si dát pozor
Odborníci zároveň doporučují pravidelně sledovat znaménka i doma. Varovnými signály mohou být změny velikosti, tvaru nebo barvy, nepravidelné okraje, svědění či krvácení.