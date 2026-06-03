Chcete si nechat zdarma zkontrolovat znaménka? Poslední možnost bude ve čtvrtek v Ostravě

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  16:40
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Premiéra preventivní roadshow Spolu proti melanomu v Praze přilákala minulý týden stovky zájemců. Na náměstí Míru využilo možnost bezplatného vyšetření znamének celkem 446 lidí. Dermatologové během akce zachytili 24 podezřelých nálezů, které doporučili k dalšímu odbornému vyšetření.
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Spolu proti melanomu poprvé v Praze. Na náměstí Míru si nechalo vyšetřit znaménka 446 lidí | foto: ČPZP

Akce je zaměřena na prevenci rakoviny kůže a upozorňuje na význam včasného záchytu melanomu, který patří k nejagresivnějším formám kožních nádorů. Při odhalení v raném stadiu je však velmi dobře léčitelný.

Mezi vyšetřenými v Praze převažovaly ženy, kterých přišlo 284. Nejpočetnější skupinu tvořili lidé ve věku od 31 do 45 let.

Každý zachycený nález může zachránit život

„Výsledky potvrzují, že o preventivní vyšetření je velký zájem a že podobné akce mají smysl. Každý zachycený podezřelý nález může znamenat včasné zahájení léčby,“ uvádějí organizátoři projektu.

Spolu proti melanomu poprvé v Praze. Na náměstí Míru si nechalo vyšetřit znaménka 446 lidí

Poslední zastávka bude v Ostravě

Lidé, kteří vyšetření nestihli v Praze, mají ještě poslední možnost. Roadshow končí ve čtvrtek 4. června v Ostravě, kde budou dermatologové zdarma kontrolovat znaménka před obchodním centrem Forum Nová Karolina. Vyšetření není nutné předem rezervovat.

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Na co si dát pozor

Odborníci zároveň doporučují pravidelně sledovat znaménka i doma. Varovnými signály mohou být změny velikosti, tvaru nebo barvy, nepravidelné okraje, svědění či krvácení.

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Témata: Ostrava

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