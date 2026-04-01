Po úspěšných zastávkách v Brně, Pardubicích či Bratislavě dorazili Megabrouci také do jihočeské metropole a přivezli s sebou více než 20 detailně propracovaných exponátů, které dosahují délky až pěti metrů a váhy kolem jedné tuny.
Hmyz, jaký jste ještě neviděli
Výstava představuje svět hmyzu v podobě, jakou běžně nemáme šanci spatřit. Každý chloupek či křídlo je ručně zpracované s důrazem na mikroskopickou přesnost. Tvůrčí tým kolem výtvarníka Michal Olšiak pracoval na projektu více než deset let.
„Začalo to tak, že jsem chtěl koupit dětem mikroskop, ale nakonec jsem si pořídil makrolupu. Když jsem pod ni poprvé dal brouka, otevřel se mi úplně nový vesmír,“ vzpomíná autor. Právě fascinace detaily ho přivedla k myšlence vytvořit dokonale zvětšené modely.
První vznikl nosorožík filipínský. „Měl asi šest metrů a dal fakt hodně práce, takže nakonec jsme museli udělat tým a další exponáty dělat ve více lidech,“ upřesňuje Olšiak.
Fotografie z Pálavy i z nové CHKO Soutok
Expozice je navíc rozšířena o velkoformátové fotografie bezobratlých živočichů, které vznikly ve spolupráci s Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Snímky zachycují druhy žijící na nedaleké Pálavě.
Praktické informace
Výstava MegaBrouci – Fascinující svět hmyzu se koná na Výstavišti České Budějovice v pavilonu B4 do 12. dubna 2026.
Vstupné: