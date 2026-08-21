Chcete začít rybařit? Zkouška je jen první krok, pak přijdou úřady a poplatky

Rybářský magazín   7:30
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Jessica Libická a její krásný kapr.

Jessica Libická a její krásný kapr. | foto: Archiv rybářů

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Chcete začít rybařit na svazových revírech? Nejprve musíte zvládnout test ze znalostí ryb, pravidel lovu i ochrany přírody. Zkouškou ale cesta k vodě nekončí. Potřebovat budete také rybářský lístek a povolenku k lovu. Poradíme, co všechno vyřídit a kolik vás to bude stát.

Samotné osvědčení ale ještě k vodě nestačí. Následuje návštěva úřadu, vyřízení rybářského lístku a teprve poté pořízení povolenky k lovu.

Zájemce se zpravidla přihlásí do některé z místních organizací ČRS a domluví si termín zkoušky. Ty místní organizace pořádají několikrát během roku. Zkouška má ověřit, zda budoucí rybář zná nejen ryby, ale také základní pravidla jejich lovu a dokáže se u vody chovat tak, aby neškodil rybám ani prostředí kolem sebe.

Nejen kapr, štika a candát

Test obsahuje 25 otázek, přičemž u každé jsou na výběr tři možné odpovědi. Pro úspěšné absolvování je potřeba správně zodpovědět alespoň 13 otázek.

Kdo očekává pouze poznávání obrázků kapra, štiky nebo pstruha, bude překvapen. Rozsah požadovaných znalostí je podstatně širší. Podle pravidel ministerstva zemědělství musí uchazeč prokázat základní znalosti poznávání ryb a dalších vodních organismů, jejich biologie, způsobů lovu ryb, rybářského hospodaření na revírech a právních předpisů upravujících rybářství.

Jelec jesen, s nímž se chlubí Milan Mrázek.

V praxi tedy musí budoucí rybář vědět například, jaké druhy ryb se v našich vodách vyskytují a jak je od sebe rozeznat, kdy se rozmnožují nebo jaké prostředí potřebují. Stejně důležitá jsou pravidla samotného lovu – povolené způsoby rybolovu, doby hájení, nejmenší lovné míry, omezení počtu ponechaných ryb nebo správné zapisování docházky a úlovků. Součástí rybářských znalostí je také základní orientace v hospodaření na revírech a v ochraně vodního prostředí. Právě to připomíná, že rybář není u vody jen člověkem s prutem, ale také návštěvníkem přírody, který musí respektovat její pravidla.

Dobrou zprávou je, že se na zkoušku dá předem velmi dobře připravit. Český rybářský svaz nabízí na svých internetových stránkách rybsvaz.cz cvičné testy pro získání prvního rybářského lístku. Zájemce si tak může otázky projít předem a zjistit, ve kterých oblastech má ještě mezery. ČRS na tuto možnost odkazuje přímo také ve svém návodu „Jak se stát rybářem“.

Zkouškou to nekončí

Po úspěšném testu vydá místní organizace osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. A právě s tímto dokumentem následuje cesta na úřad.

Rybářský lístek vydává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad podle místa trvalého pobytu; v Praze příslušný úřad městské části. Žadatel předkládá doklad totožnosti, doklad o kvalifikaci a uhradí správní poplatek.

Kolik za to?

  • Aktuální správní poplatky za rybářský lístek jsou:
  • Na 30 dní – 200 Kč
  • Na 10 let – 500 Kč
  • Na 10 let pro osoby mladší 15 let a některé další zvýhodněné skupiny – 250 Kč
  • Na dobu neurčitou – 1 000 Kč

U třicetidenního rybářského lístku je jedna důležitá výjimka: pro jeho vydání není nutné prokazovat odbornou kvalifikaci. Je proto určen například pro příležitostné rybáře. Pro klasickou cestu člověka, který chce rybařit pravidelně, ale dává smysl absolvovat zkoušku a získat desetiletý nebo časově neomezený rybářský lístek.

A potom už povolenku

Rybářský lístek sám o sobě ještě neopravňuje k lovu na konkrétním revíru. Rybář musí mít také povolenku k lovu. ČRS nabízí místní, územní i celosvazové povolenky, které se liší rozsahem revírů i cenou.

Marek Sochovič a kapr Pápa svedli krásný souboj.

Při vstupu do Českého rybářského svazu dostane nový člen také členskou legitimaci a hradí zápisné a členský příspěvek. Pro rok 2026 činí jednotný členský příspěvek ČRS 700 Kč pro dospělého, 300 Kč pro mládež od 16 do 18 let a 150 Kč pro děti do 15 let. Další náklady, například zápisné nebo případná brigádní povinnost, mohou záviset na konkrétní místní organizaci.

Teprve když má rybář vyřízený rybářský lístek a příslušnou povolenku k lovu, může vyrazit na rybářský revír. Zkouška tedy není zbytečnou administrativní překážkou. Má nováčka připravit na to, že u vody nestačí umět nahodit – musí znát ryby, pravidla lovu i zásady odpovědného chování v přírodě.

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