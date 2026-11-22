„Vnímám jako smysluplné naslouchat přírodě, zastavovat se v ní, ochraňovat ji, pečovat o ni a vést k tomu děti. Inspirovala jsem se světem botanické zahrady. Je to místo ve zrychleném městě, kde se čas zastaví, kde příroda promlouvá a vládne jiná energie. Je to taková džungle uprostřed města, kde děti mohou běhat volněji, schovávat se v zákoutí a prozkoumávat je,“ říká Kateřina Jirkovská, spisovatelka, které za několik dní vyjde debut – dětská kniha Emilka a botanická zahrada.
Barevný svět kolem nás má zpomalit
Karlovarská rodačka Kateřina Jirkovská vystudovala sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze, kde také se svou rodinou žije. Několik let se věnuje fotografování pod názvem Terapie focením. Ve své tvorbě i osobním životě dává důraz na udržitelnost a pomalý životní styl. Inspiraci čerpá z každodennosti i z barevného světa kolem nás, který se odráží v její práci. Má ráda vůni po dešti, vítr ve vlasech, procházky lesem, zpívání v autě a botanické zahrady.
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„Od malička zbožňuju chodit do knihoven nebo knihkupectví. Tu atmosféru, jak je tam ticho a klid. A taky jsem od mala ráda vymýšlela příběhy, fascinovala a přitahovala mě tvorba knihy. Teď jako dospělá miluju ten čas s dětma u knížky. Kdy jim čteš, oni naslouchají, jste v klidu, prohlížíte si obrázky a díky tomu je svět z knížky u vás skutečný. Jak se v tom čase a příběhu spolu ztratíte,“ prozrazuje Jirkovská.
Tajemství v botanické zahradě
Novinka Emilka a botanická zahrada bude podle její autorky bavit čtenáře jakéhokoliv věku, ideálně 5+. Tištěná je na přírodní papír, v udržitelném nákladu a v české tiskárně. Text provází ilustrace Elišky Strakové. Výsledkem je malé hravé umělecké dílo, knížka stvořená pro společné čtení a vzájemně sdílený čas.
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Příběh zavede čtenáře do botanické zahrady, která skrývá tajemství, které dospělí nevidí. Je to místo, kde rostliny šeptají a kdo umí naslouchat, rozumí jejich tajnému jazyku. Za zdí tu na Emilku čeká modro-červený tygr, malinká víla Elfruzína i skřítci, kteří se ve stínu kapradí ukrývají už stovky let. Společně s novým kamarádem Kryštofem se Emilka vydává do kouzelného světa, kde na ně čeká úkol, na kterém záleží víc, než si dokážou představit. Příběh o lásce k přírodě, odvaze naslouchat volání vlastního srdce a hledání svého místa na světě.
Křest knihy se uskuteční 24. listopadu v Botanické zahradě v Praze Na Slupi. Mezi tropickými rostlinami bude části z knihy číst Ester Geislerová.