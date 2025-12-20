Co přesně se tehdy stalo a proč se zemětřesení na Chebsku vracejí? Ptáme se Jany Doubravové z Geofyzikálního ústavu AV ČR (GFÚ), která se věnuje seizmickému monitoringu a výzkumu západočeské seizmogenní oblasti.
Kde přesně v roce 1985 k zemětřesení došlo a jak silné ve skutečnosti bylo?
Zemětřesení se odehrálo u Nového Kostela v hloubce zhruba osmi kilometrů a magnitudo, tedy velikost zemětřesení, bylo na čísle 4,6. Od té doby tu nebyla hodnota překonána.
Čím je oblast Chebska výjimečná a proč se zemětřesení objevují právě tam?
Chebsko je zajímavé výskytem zemětřesných rojů, které souvisí s doznívající vulkanickou činností. Naše nejmladší sopky Komorní hůrka a Železná hůrka mají stáří jen několik stovek tisíců let a to je v geologii nedávná minulost. Pozůstatky sopečné činnosti v podobě kapalin a plynů v zemské kůře tak mají za následek nejen zemětřesení, ale i zdejší minerální prameny nebo mofety.
Mofety jsou přírodní vývěry plynů ze země. Jaký byl ale mechanismus tehdejšího zemětřesení – šlo o pohyb na zlomu, nebo sehrály roli právě i hlubinné plyny?
Zemětřesení je vždycky pohybem na zlomu, nicméně v západních Čechách je přítomnost fluid v kůře faktorem, který k procesu přispívá.
Často se mluví o zemětřesných rojích, které se v této oblasti opakují. V čem se liší od klasického jednoho silného zemětřesení?
Zemětřesné roje postrádají jasný hlavní otřes. U klasických zemětřesení se po hlavním otřesu dostaví série dotřesů, tedy zemětřesení, která jsou podstatně slabší, a aktivita postupně odeznívá. U zemětřesných rojů je mnoho podobně silných zemětřesení, a pokud bychom je seřadili podle magnituda, tedy velikosti, řada bude klesat mnohem pomaleji. Proto se tomu říká roj, zdá se to jako mnoho podobných jedinců, jako ti, kteří tvoří třeba roj včel.
Vidíte v současné seizmické aktivitě na Chebsku podobné rysy jako před rokem 1985?
Záleží na tom, z jakého hlediska to budeme posuzovat. Samozřejmě roj, který začal v roce 1985, měl daleko větší sílu. Současný roj měl zatím maximální magnitudo 2,9, což je vzhledem k logaritmické škále magnituda o dva řády nižší amplituda kmitání než v roce 1985. Epicentra jsou nyní také severněji a hloubka ohnisek kolem deseti kilometrů. Jestli ten letošní roj už definitivně skončil, můžeme říct, že byl i podstatně kratší. Ale z pohledu méně detailního byly obě dvě epizody typickými zemětřesnými roji, jak tomu na Chebsku bývá.
Máme se v Česku bát silného zemětřesení, které by mohlo způsobit vážné škody, nebo je naše území bezpečné?
Česko patří mezi regiony s velice nízkým seizmickým ohrožením a velké škody jsou málo pravděpodobné.
Předpověď zemětřesení zůstává výzvou a nic nenaznačuje, že bychom se blížili k řešení. Dobré výsledky přichází se systémy včasného varování a tam je v posledních letech pokrok velký.
Jak se v Česku zemětřesení sledují? Jaké přístroje používáte a co všechno z naměřených dat dokážete vyčíst?
Hlavním zdrojem informací jsou pro nás seizmické stanice vybavené seizmometry, tedy přístroji, které měří pohyby půdy v místě, kde jsou instalovány. V západních Čechách jich máme 24, Česká národní síť pak má dalších 40 stanic po celém Česku. Z naměřených časů, kdy seizmické vlny na stanice dorazí, určujeme polohu ohniska, z amplitudy vln opravené o vzdálenost k ohnisku potom i magnitudo. To jsou základní parametry, které musíme určit. Ale záznamy se seizmometrů ukrývají otisk celého zdrojového procesu v ohnisku i informace o prostředí, kterým k seizmometrům putovaly. Rozkrytí těchto vlivů, jejich oddělení a správná interpretace jsou pak už mnohem náročnější a ne vždy se na tom jednotlivé výzkumné týmy shodnou.
V současnosti probíhá na Chebsku rozsáhlý experiment ELISE. Co to znamená?
Od letošního léta bylo na ploše zhruba sto krát sto kilometrů rozmístěno téměř tři sta seizmických aparatur. Budou zaznamenávat otřesy země vyvolané zemětřeseními a výstupem CO2, pochopitelně ale také dopravou nebo průmyslem. Stávající pokrytí oblasti seizmickými stanicemi se tedy během experimentu značně zahustí. Očekáváme, že s tolika stanicemi budeme schopni detekovat a studovat i ta nejslabší mikrozemětřesení, která by nám jinak zůstala skryta. V centrální zóně zájmové oblasti budou od sebe seizmometry vzdáleny jen kolem dvou kilometrů, což umožní velice detailní analýzu zemětřesení a struktury zemské kůry. Je však třeba dodat, že výsledky hodně ovlivní i přízeň a nepřízeň přírody – bude-li seizmická aktivita v danou dobu výrazná, získáme pro analýzy více dat než v případě klidného období.
Jak to vypadalo 21. 12. 1985 na Chebsku?
Dá se zemětřesení u nás nějak předpovědět – a pokud ne, co nyní reálně umí systémy včasného varování?
Předpověď zemětřesení zůstává výzvou a nic nenaznačuje, že bychom se blížili k řešení. Dobré výsledky přichází se systémy včasného varování a tam je v posledních letech pokrok velký. Nejedná se ale o předpověď, ale varování před blížící se ničivou seizmickou vlnou nebo vlnou tsunami v okamžiku, kdy velké zemětřesení již vzniklo. Blízké seizmické stanice ho vyhodnotí jako nebezpečné a rádiovým signálem dokážou předběhnout pomalejší seizmické vlny a varovat ohrožené regiony ještě před příchodem ničivých otřesů.
Vzniká v Česku i něco, co by mohlo pomoct zemím, které si klasické varovné systémy nemohou dovolit?
Václav Kuna z GFÚ vyvíjí nízkonákladový inovativní systém včasného varování před zemětřesením Earthquake Early Warning určený pro země, které na tradiční systém včasného varování nemají peníze. Pro realizaci projektu si vybral Nepál. Zemětřesení jsou zde častá a dříve či později se může vyskytnout větší zemětřesení v hustě obydlené oblasti. V Nepálu má čtyřicet seizmických senzorů, jsou umístěny převážně v budovách úřadů ve městech a vesnicích.