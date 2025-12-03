Chinaski mají úspěšný rok. A ten další, neméně zajímavý, je čeká. Nyní vydávají album s názvem 1. symfonická, které vzniklo jako záznam květnového koncertu v pražském Foru Karlín, kde Chinaski vystoupili společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Jana Kučery. O nové aranže známých hitů kapely se postaral klávesista Jan Steinsdörfer.
Chybíte nám, vzkazují Chinaski fanouškům
V příštím roce se kapela po třech letech chystá vyrazit do 18 míst po celé republice. Turné s názvem Open air léto 2026 bude probíhat od června do září. „Jsou to už tři roky, co jsme nebyli u vás doma v menších městech, kam jezdíme strašně rádi. Moc nám to už chybí, hrozně se těšíme, že příští rok zase na chvíli zapomeneme na stadiony i arény a vrátíme se na místa s tou nejlepší atmosférou pod širým nebem – do amfiteátrů, letních kin a zámeckých zahrad. Jde o vskutku krásné lokace, na jejichž výběru jsme si dali opravdu hodně záležet,“ říká frontman Michal Malátný. „Právě teď pracujeme na pár nových písničkách a věřím tomu, že některé z nich si v létě na koncertech už i společně zazpíváme,“ dodává.
Kamarád v tajemné roli
Letní vystoupení budou zajímavá také tím, že na všech zastávkách půjde dohromady o pět hodin programu, ten bude začínat vždy už v 17 hodin.
Návštěvníci se tak kromě samotného koncertu Chinaski mohou těšit také na hudebního hosta, warm-up po taktovkou DJ Frikyho, autogramiádu, focení s kapelou a také na jednoho speciálního hosta. Součástí programu bude totiž i kamarád kapely Libor Bouček, který se představí v zatím tajemné roli.