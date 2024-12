Chleba za deset let zdražil o více než devadesát procent. Naopak méně platíme za volání

Spotřební výdaje českých domácností od roku 2013 podle Eurostatu neustále rostly. K největšímu nárůstu došlo mezi rokem 2021 a 2022. U jídla a nealkoholických nápojů index výdajů v dlouhodobém horizontu roste od roku 2016. Detailnější pohled nabízejí ceny chleba, které v tuzemsku sleduje Český statistický úřad. Zatímco v prosinci roku 2013 stál jeden kilogram chleba průměrně 23,1 koruny, v prosinci 2021 se průměrná cena vyšplhala na 29,8 koruny a o rok později rekordně vyskočila na 44,3 koruny.

Křivka indexu sledující výdaje za oblečení a obuv se nevyvíjela tak jednoznačně, nicméně od roku 2019 rovněž rostla, a největší skok i tato oblast zaznamenala mezi rokem 2021 a 2022. Výdaje za nájemné v Česku dle indexu, až na výkyv v roce 2021, také rostly. Česko v tomto trendu však není ojedinělé, nájmy se zvyšovaly v celé Evropské unii. Od roku 2010 do roku 2024 narostly téměř o 25 procent. Trend plynulého nárůstu výdajů se dotýká i dodávek vody a dalších služeb souvisejících s bydlením, jako je stočné či svoz odpadu. Průměrná cena za jeden kubík vodného a stočného byla v Česku v roce 2013 78,6 koruny a v roce 2022 101,9 koruny.

Začarovaný kruh

Pro českou ekonomiku platí, že růst cen služeb je prudší než růst cen zboží. Důvody vysvětluje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. „Na rozdíl od zboží, které je obchodovatelné přes hranice (tradables), jsou služby typicky neobchodovatelné (non-tradables). Jejich ceny jsou tedy formovány lokálními faktory, nikoli globální konkurencí. V malé otevřené ekonomice, jakou Česká republika je, se ceny tradables drží na uzdě díky globálnímu tlaku, zatímco ceny služeb rostou rychleji, protože odrážejí domácí podmínky. Kombinace těchto faktorů vede k inflačním tlakům, které zasahují přímo do peněženek spotřebitelů,“ komentuje Navrátil.

Vliv na to má nízká nezaměstnanost v Česku, kvůli které musejí zaměstnavatelé zvyšovat mzdy, aby získali nové pracovníky. To zvyšuje jejich provozní náklady a ceny služeb. Děje se tak hlavně v oblastech, kde není snadné stávající nabídku rozšířit – například v pohostinství, zdravotnictví nebo dopravě. „V praxi to znamená, že lidé sice vydělávají více, ale zároveň čelí vyšším výdajům na základní služby,“ dodává Navrátil.

Pohonné hmoty kolísaly

V kontextu nedávné krize cen energií vykazuje index výdajů domácností nejstrmější linku v případě posledního sledovaného roku 2022 v oblasti sdružující elektřinu, plyn a další paliva.

Čistá cena za jednu kWh elektřiny pro domácnosti dosahovala v roce 2013 3,6 koruny, zatímco v roce 2024 platily domácnosti dvojnásobek. Kilowatthodina plynu na začátku vyšla bez DPH na 1,4 koruny a svého vrcholu dosáhla v druhé polovině loňského roku s hodnotou 2,3 koruny. Výjimku ve sledovaném trendu představovaly pohonné hmoty, jejichž ceny se nevyvíjely jednoznačným směrem, spíše kolísaly. „Skokový nárůst se však projevil v březnu 2022 po začátku války na Ukrajině. Průměrná cena benzinu Natural 95 pak dosáhla svého maxima s hodnotou 47,2 v červnu 2022. Nafta stála nejvíce o měsíc později, kdy se průměr ceny dostal na 47,4 koruny,“ přibližuje analytička Česka v datech Hana Vincourová.

Za volání se platí méně

Komunikace je jedinou zastřešující oblastí, u které index výdajů domácností nenarůstal. Pokles cen v této oblasti potvrzuje ve Zprávě o vývoji cen na trzích elektronických komunikací v období 2019–2023 Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „Celková cenová hladina v sektoru dle sledovaného indexu pro pošty a telekomunikace jak za většinu hodnoceného období (2019–2023), tak za více než uplynulé dvě dekády klesala. Tímto cenovým vývojem byl sektor telekomunikací výjimečný a přispíval k tlumení inflačního růstu v ekonomice,“ uvádí ČTÚ ve zprávě.

Zatímco s cenami balíčků služeb postavených na pevném internetovém připojení spadá Česko podle srovnání Evropské komise z roku 2022 mezi levnější země, v případě balíčků mobilních služeb vychází naopak jako jedna z nejhorších. Podle ČTÚ byly ale například ceny neomezených tarifů (co do volání, dat i SMS) i v evropském porovnání v Česku v roce 2023 průměrné. Jejich ceny ve sledovaném období klesly téměř o 40 procent.

Během dekády 2014 až 2023 jednotkové ceny za volání v mobilní síti i za spotřebovaná mobilní data v Česku klesaly. Zatímco minutový hovor stál Čechy v roce 2014 bez DPH průměrně 1,23 koruny, v roce 2023 cena klesla o 41,5 procenta – na 0,72 koruny. Výrazněji klesala i jednotková cena za MB mobilních dat, jež na počátku dekády odpovídala bez DPH 0,29 koruny, a v loňském roce spadla na 0,02 koruny. V případě operátora T-Mobile klesla cena za 1 MB dat v posledních třech až čtyřech letech o 60 procent. „Z evropských zemí, kde působí mateřská společnost Deutsche Telekom, máme v Česku největší porci neomezených datových tarifů, kterým stále narůstá počet uživatelů. Na špičce v porovnání s ostatními zeměmi EU i se zbytkem světa je naše mobilní síť také z hlediska kvality,“ dodává finanční ředitel společnosti T-Mobile Pavel Hadrbolec.