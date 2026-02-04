Během noci na středu bude většinou zataženo. Místy se objeví občasný déšť, který může být i mrznoucí. Meteorologové upozorňují také na výskyt mlh, v některých případech opět mrznoucích.
Teploty v noci klesnou na hodnoty mezi +3 a -1 °C. Vítr bude většinou slabý, místy v Čechách a na Českomoravské vrchovině ale může zesílit. Při mrznoucích srážkách hrozí tvorba ledovky, při mlhách pak námraza.
Dopravní komplikace
Ráno pozor, ledovka může přetrvat
Také čtvrtek začne převážně zataženou oblohou. Zpočátku se místy objeví déšť nebo mrholení, zejména ráno ale mohou být srážky stále mrznoucí. Právě tehdy je riziko ledovky nejvyšší.
Na západě republiky se ve vyšších polohách nad 1000 metrů může objevit déšť se sněhem nebo sněžení. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 1 až 6 °C, na jihovýchodě území až k 8 °C.
Srážek ubude, ale úplně klid nebude
V pátek bude dál převážně zataženo. Ve východní polovině republiky se místy objeví slabý déšť nebo mrholení, ojediněle může být opět i mrznoucí. Jinde budou srážky spíše výjimečné.
Noční teploty zůstanou mezi +3 a -1 °C, přes den se budou pohybovat většinou mezi 2 a 6 °C, na západě kolem 1 °C. Místy se budou držet mlhy.
