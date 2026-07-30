Česko se chystá na další vlnu veder. Přicházejí z hořícího jihu Evropy. Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo být celé nadcházející čtyřtýdenní období teplotně nadprůměrné. V pátek by na části území Česka mohly teploty opět atakovat čtyřicítky.
Meteorologové z ČHMÚ na čtvrtek 30. července 2026 předpovídají slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti přijde ojediněle přeháňka nebo bouřka.
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„Odpoledne předpokládáme silnou, v nížinách mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem,“ píše ve své zprávě na webu ČHMÚmeteorolog Pavel Borovička.
„Jen“ 31
Dnes se objeví teploty atakující 35 stupňů. Zítra ještě o stupeň více. O víkendu by se podle meteorologů mělo mírně ochladit. Denní teploty by měly vystoupat „pouze“ k 32, v neděli 31 stupňům.
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V pondělí se opět Česko rozpálí na 36 stupňů a týdenní výhled nastiňuje, že od úterý přijdou bouřky a teploty budou sice opět mírně klesat, ale vedra nepoleví.
Brutální vedro nejspíš nepřijde
Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu pro server iDNES.cz řekl, že počasí v Česku ovlivní velmi teplý vzduch od jihu, který je aktuálně v oblasti Francie, Španělska a Německa. Ten se bude postupně dostávat na naše území.
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Extrémní vedra, jaká panovala v Česku na konci června, meteorologové ale zatím neočekávají. Rekord 41,9 stupně Celsia, který byl naměřen v Doksanech na Litoměřicku 28. června, by padnout neměl.
Ochlazení zdarma
Na tropické teploty se připravuje řada měst. Například radnice Prahy 3 chystá zpřístupnit obyvatelům několik klimatizovaných prostor, kde se budou moci zdarma ochladit, odpočinout si a doplnit tekutiny. Současně městská část spustí informační servis s doporučeními, jak horké dny zvládat bezpečně. „Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský.
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Lidé budou moci využít klimatizovanou chodbu v budově radnice v Seifertově ulici, zastupitelský sál v budově na Havlíčkově náměstí, Infocentrum Praha 3 v Milešovské ulici nebo velký sál Žižkostela na náměstí Barikád. V něm bude po oba horké dny 30. a 31. července možné pobýt v pozdějším čase od 17 do 21 hodin.
- Ve všech těchto prostorách bude zdarma k dispozici pitná voda a možnost krátkodobého odpočinku v klimatizovaném prostředí.
- Nad provozem bude zajištěn dohled pracovníků městské části nebo provozovatelů jednotlivých objektů.
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Mapa, kde najít stín
Vedle klimatizovaných prostor připravila Praha 3 také přehled dalších míst, kde lze během horkých dnů najít příjemnější prostředí.
- Na webových stránkách městské části budou zveřejněny tipy na stinné parky, otevřené vnitrobloky či veřejně přístupné budovy s klimatizací, a také doporučení, jak se během tropických dnů chovat.
- Zveřejněna je také interaktivní mapa „Trojka v kapse“, ve které jsou zakreslena pítka, mlžítka a další vodní prvky ve veřejném prostoru Prahy 3.