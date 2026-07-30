ČHMÚ varuje před dalšími vedry. Praha 3 otevře zdarma klimatizované prostory

Autor: Marek Peška
  9:06
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Česko se chystá na další vlnu veder. | foto: MAFRAPetr TopičMAFRA

Do Česka se vrací další vlna tropických veder. Podle meteorologů z ČHMÚ vyšplhají teploty v nejbližších dnech až na 36 stupňů a úleva bude jen krátká. Některé radnice už proto zavádějí mimořádná opatření. Praha 3 při teplotách nad 35 °C otevře zdarma klimatizované prostory, kde se lidé budou moci ochladit a doplnit tekutiny.

Česko se chystá na další vlnu veder. Přicházejí z hořícího jihu Evropy. Podle dlouhodobého výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo být celé nadcházející čtyřtýdenní období teplotně nadprůměrné. V pátek by na části území Česka mohly teploty opět atakovat čtyřicítky.

Meteorologové z ČHMÚ na čtvrtek 30. července 2026 předpovídají slunečno a horko. Odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti přijde ojediněle přeháňka nebo bouřka.

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„Odpoledne předpokládáme silnou, v nížinách mimo severovýchod území velmi silnou zátěž teplem,“ píše ve své zprávě na webu ČHMÚmeteorolog Pavel Borovička.

„Jen“ 31

Dnes se objeví teploty atakující 35 stupňů. Zítra ještě o stupeň více. O víkendu by se podle meteorologů mělo mírně ochladit. Denní teploty by měly vystoupat „pouze“ k 32, v neděli 31 stupňům.

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V pondělí se opět Česko rozpálí na 36 stupňů a týdenní výhled nastiňuje, že od úterý přijdou bouřky a teploty budou sice opět mírně klesat, ale vedra nepoleví.

Brutální vedro nejspíš nepřijde

Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu pro server iDNES.cz řekl, že počasí v Česku ovlivní velmi teplý vzduch od jihu, který je aktuálně v oblasti Francie, Španělska a Německa. Ten se bude postupně dostávat na naše území.

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Extrémní vedra, jaká panovala v Česku na konci června, meteorologové ale zatím neočekávají. Rekord 41,9 stupně Celsia, který byl naměřen v Doksanech na Litoměřicku 28. června, by padnout neměl.

Ochlazení zdarma

Na tropické teploty se připravuje řada měst. Například radnice Prahy 3 chystá zpřístupnit obyvatelům několik klimatizovaných prostor, kde se budou moci zdarma ochladit, odpočinout si a doplnit tekutiny. Současně městská část spustí informační servis s doporučeními, jak horké dny zvládat bezpečně. „Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím,“ říká starosta Prahy 3 Michal Vronský.

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Lidé budou moci využít klimatizovanou chodbu v budově radnice v Seifertově ulici, zastupitelský sál v budově na Havlíčkově náměstí, Infocentrum Praha 3 v Milešovské ulici nebo velký sál Žižkostela na náměstí Barikád. V něm bude po oba horké dny 30. a 31. července možné pobýt v pozdějším čase od 17 do 21 hodin.

  • Ve všech těchto prostorách bude zdarma k dispozici pitná voda a možnost krátkodobého odpočinku v klimatizovaném prostředí.
  • Nad provozem bude zajištěn dohled pracovníků městské části nebo provozovatelů jednotlivých objektů.

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Mapa, kde najít stín

Vedle klimatizovaných prostor připravila Praha 3 také přehled dalších míst, kde lze během horkých dnů najít příjemnější prostředí.

  • Na webových stránkách městské části budou zveřejněny tipy na stinné parky, otevřené vnitrobloky či veřejně přístupné budovy s klimatizací, a také doporučení, jak se během tropických dnů chovat.
  • Zveřejněna je také interaktivní mapa „Trojka v kapse“, ve které jsou zakreslena pítka, mlžítka a další vodní prvky ve veřejném prostoru Prahy 3.
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