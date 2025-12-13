Lékaři již v úvodu letošního podzimu zaznamenali zvýšený počet případů chřipky, který převyšuje běžné hodnoty pro toto období. Tento trend může podle odborníků signalizovat brzký nástup epidemie. Významnou roli může hrát oslabená kolektivní imunita po několika mírnějších sezónách, změny v genetické variabilitě viru nebo chladné a méně slunečné léto. UV záření totiž přirozeně přispívá ke snižování množství virů v populaci.
„Kvůli několika slabším chřipkovým sezonám oslabila kolektivní imunita a většina populace má nyní nižší úroveň obranyschopnosti. Spolu s přirozenými změnami viru to vytváří podmínky pro rychlejší šíření onemocnění. Vzhledem k tomu je možné letos očekávat první výraznější nárůst případů chřipky už na přelomu listopadu a prosince,“ uvedla Martina Bábová, praktická lékařka kliniky Venova.
Typické příznaky a průběh onemocnění
Chřipka je jedním z nejčastějších sezónních respiračních onemocnění. V loňské sezoně prodělalo nějakou formu akutní respirační infekce více než 2,25 milionu lidí. Pro chřipku je typický náhlý nástup a rychlé zhoršení celkového stavu.
Mezi typické příznaky patří vysoká horečka – často nad 39 °C, výrazná únava, bolesti svalů, kloubů, intenzivní bolest hlavy, suchý dráždivý kašel a celková schvácenost. U dětí se mohou objevovat i gastrointestinální obtíže, jako je průjem či nevolnost.
Martina Bábová, praktická lékařka kliniky Venova
Inkubační doba se obvykle pohybuje mezi jedním až čtyřmi dny. Nakažlivost často začíná ještě před objevením plných příznaků a trvá několik dní po vypuknutí onemocnění. Nezkomplikovaný průběh se obvykle zlepší během čtyř až sedmi dnů, únava a kašel však mohou přetrvávat i déle. U rizikových skupin může být léčba delší a komplikovanější.
Nebezpečí přecházení nemoci
Odborníci dlouhodobě varují před podceňováním chřipky. Přecházení infekce může vést k výraznému oslabení organismu a zvýšenému riziku sekundárních bakteriálních infekcí.
„Během chřipky je klíčový odpočinek, dostatečná hydratace, větrání a dodržování hygienických opatření. Lze použít běžně dostupné léky na snížení teploty a tlumení bolesti. Velkou chybou je onemocnění přecházet – nadměrné zatěžování těla může vést ke zhoršení stavu,“ upozornila Bábová. Viry chřipky se šíří především kapénkovou cestou, avšak přenos je možný také kontaminací rukou a povrchů.
Chřipka nebo COVID-19?
Nejohroženější skupiny a komplikace
Praktického lékaře kvůli infekci dýchacích cest v loňském roce navštívil každý druhý předškolák, každý třetí školák, čtvrtina adolescentů a 14 procent dospělých. Nejvíce ohrožení jsou však senioři. U nich může chřipka zhoršit již existující chronická onemocnění a vést k hospitalizaci.
„Chřipka může být velmi závažná, i životu nebezpečná zejména u osob nad 65 let, lidí s chronickými onemocněními a oslabenou imunitou. U těchto skupin je vyšší pravděpodobnost komplikací – zápalu plic, selhání orgánů, hospitalizace i úmrtí,“ upozornila Bábová.
Očkování jako nejúčinnější prevence