Chřipková epidemie může letos dorazit dříve. Lékaři varují před nástupem už před Vánoci

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  18:00
Zatímco chřipková epidemie v České republice obvykle vrcholí na přelomu ledna a února a trvá přibližně šest až osm týdnů, letošní sezona se podle odborníků může výrazně lišit. Predikce Státního zdravotního ústavu (SZÚ) naznačují, že chřipková vlna by mohla udeřit už s příchodem adventu. S chřipkou je v České republice dlouhodobě spojeno přibližně jedno procento úmrtí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lékaři již v úvodu letošního podzimu zaznamenali zvýšený počet případů chřipky, který převyšuje běžné hodnoty pro toto období. Tento trend může podle odborníků signalizovat brzký nástup epidemie. Významnou roli může hrát oslabená kolektivní imunita po několika mírnějších sezónách, změny v genetické variabilitě viru nebo chladné a méně slunečné léto. UV záření totiž přirozeně přispívá ke snižování množství virů v populaci.

„Kvůli několika slabším chřipkovým sezonám oslabila kolektivní imunita a většina populace má nyní nižší úroveň obranyschopnosti. Spolu s přirozenými změnami viru to vytváří podmínky pro rychlejší šíření onemocnění. Vzhledem k tomu je možné letos očekávat první výraznější nárůst případů chřipky už na přelomu listopadu a prosince,“ uvedla Martina Bábová, praktická lékařka kliniky Venova.

Typické příznaky a průběh onemocnění

Chřipka je jedním z nejčastějších sezónních respiračních onemocnění. V loňské sezoně prodělalo nějakou formu akutní respirační infekce více než 2,25 milionu lidí. Pro chřipku je typický náhlý nástup a rychlé zhoršení celkového stavu.

Mezi typické příznaky patří vysoká horečka – často nad 39 °C, výrazná únava, bolesti svalů, kloubů, intenzivní bolest hlavy, suchý dráždivý kašel a celková schvácenost. U dětí se mohou objevovat i gastrointestinální obtíže, jako je průjem či nevolnost.

Martina Bábová, praktická lékařka kliniky Venova

Inkubační doba se obvykle pohybuje mezi jedním až čtyřmi dny. Nakažlivost často začíná ještě před objevením plných příznaků a trvá několik dní po vypuknutí onemocnění. Nezkomplikovaný průběh se obvykle zlepší během čtyř až sedmi dnů, únava a kašel však mohou přetrvávat i déle. U rizikových skupin může být léčba delší a komplikovanější.

Zájem o vakcínu proti koronaviru a chřipce nově mohou už pouze ve čtvrtek v době od od 12 do 17.30 hodin. Od 18. prosince pak bude očkovací centrum v ústecké nemocnici definitivně uzavřeno.

Nebezpečí přecházení nemoci

Odborníci dlouhodobě varují před podceňováním chřipky. Přecházení infekce může vést k výraznému oslabení organismu a zvýšenému riziku sekundárních bakteriálních infekcí.

„Během chřipky je klíčový odpočinek, dostatečná hydratace, větrání a dodržování hygienických opatření. Lze použít běžně dostupné léky na snížení teploty a tlumení bolesti. Velkou chybou je onemocnění přecházet – nadměrné zatěžování těla může vést ke zhoršení stavu,“ upozornila Bábová. Viry chřipky se šíří především kapénkovou cestou, avšak přenos je možný také kontaminací rukou a povrchů.

Chřipka nebo COVID-19?

  • Chřipka je často zaměňována za jiná respirační onemocnění, zejména COVID-19. Obě nemoci mají řadu společných symptomů – horečku, kašel či únavu. U COVID-19 se však častěji objevuje ztráta čichu a chuti a nástup potíží bývá méně náhlý.
  • „Díky očkování a lepší informovanosti populace má COVID-19 v posledních letech mírnější průběh než v době pandemie. Díky testování lze obě nemoci snadno rozlišit už v jejich začátku,“ sdělila Bábová.

Nejohroženější skupiny a komplikace

Praktického lékaře kvůli infekci dýchacích cest v loňském roce navštívil každý druhý předškolák, každý třetí školák, čtvrtina adolescentů a 14 procent dospělých. Nejvíce ohrožení jsou však senioři. U nich může chřipka zhoršit již existující chronická onemocnění a vést k hospitalizaci.

„Chřipka může být velmi závažná, i životu nebezpečná zejména u osob nad 65 let, lidí s chronickými onemocněními a oslabenou imunitou. U těchto skupin je vyšší pravděpodobnost komplikací – zápalu plic, selhání orgánů, hospitalizace i úmrtí,“ upozornila Bábová.

Očkování jako nejúčinnější prevence

  • V loňském roce se proti chřipce nechalo očkovat 762 tisíc lidí, což odpovídá zhruba sedmi procentům populace. Přestože zájem o očkování roste, Česká republika zůstává pod evropským průměrem.
  • „Nejvhodnější období pro očkování je říjen až prosinec. Ochrana se vytváří přibližně dva týdny po aplikaci vakcíny. I při pozdějším očkování má vakcinace význam, avšak čím dříve, tím lépe,“ vysvětlila Martina Bábová. Virus chřipky se každou sezonu mění, a proto je doporučováno očkování opakovat každoročně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Dobrovice

Dobrovice

Vánoční výzdoba v Dobrovici v okrese Mladá Boleslav.

vydáno 13. prosince 2025  21:36

Jabkenice

Jabkenice

Inverze v Jabkenicích v okrese Mladá Boleslav.

vydáno 13. prosince 2025  21:35

Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo muzikálovou parodii Mladý Frankenstein

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo premiéru muzikálu Mladý Frankenstein v režii Petra Gazdíka. Jde o třetí premiéru současné divadelní sezony,...

13. prosince 2025  19:26,  aktualizováno  19:26

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo Cyrana s rapovými prvky

ilustrační snímek

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo třetí premiéru sezony 2025/2026. Inscenaci Cyrano v režii Patrika Lančariče nabídlo před zaplněným hledištěm na...

13. prosince 2025  19:15,  aktualizováno  19:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zřícení stropu na motokárové dráze v Plzni zranilo dva muže

Ilustrační foto.

Na podzemní motokárové dráze v Plzni došlo v sobotu k nehodě, při níž se zřítila část stropu. Propadl se jí bezdomovec, který spadl z výšky zhruba osmi metrů. Zranil se jednačtyřicetiletý muž, stejně...

13. prosince 2025  20:42

Na žďárské Zelené hoře oslavili věřící svátek svaté Lucie průvodem s lucernami

Na ĹľÄŹĂˇrskĂ© ZelenĂ© hoĹ™e oslavili vÄ›Ĺ™Ă­cĂ­ svĂˇtek svatĂ© Lucie prĹŻvodem s lucernami

Na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou dnes věřící slavili svátek svaté Lucie průvodem s lucernami a svíčkami. K večeru procházeli dlouhým tmavým ambitem, který...

13. prosince 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

V Přešticích dnes vzpomněli na počátek represí proti českému undergroundu

V PĹ™eĹˇticĂ­ch dnes vzpomnÄ›li na poÄŤĂˇtek represĂ­ proti ÄŤeskĂ©mu undergroundu

Půl století od akce, která v Přešicích na Plzeňsku odstartovala pronásledování představitelů českého undergroundu, si dnes připomněli pamětníci i mladší lidé....

13. prosince 2025  18:35,  aktualizováno  18:35

Chlapec ze Zlínska je stále nezvěstný, policie žádá kamerové záznamy

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Policisté druhým dnem pátrají po dvanáctiletém chlapci v okolí Halenkovic na Zlínsku. Marek Hejhal odjel ve čtvrtek ráno do školy, kam už nedorazil. Policisté v noci pročesali les v okolí obce, kde...

13. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  19:18

Návštěvníci usedlostí ve Vlčnově mohli vidět tradiční Vánoce na Slovácku

NĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ci usedlostĂ­ ve VlÄŤnovÄ› mohli vidÄ›t tradiÄŤnĂ­ VĂˇnoce na SlovĂˇcku

Tradiční Vánoce, jak je dříve prožívali lidé na Slovácku, mohli dnes vidět návštěvníci památkových usedlostí ve Vlčnově na Uherskohradišťsku. Na programu byly...

13. prosince 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Chřipková epidemie může letos dorazit dříve. Lékaři varují před nástupem už před Vánoci

ilustrační snímek

Zatímco chřipková epidemie v České republice obvykle vrcholí na přelomu ledna a února a trvá přibližně šest až osm týdnů, letošní sezona se podle odborníků může výrazně lišit. Predikce Státního...

13. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

V Praze 5, Smíchově před kostelem sv. Václava je na tradičním místě vánoční strom ozdobený barevnými lesklými i matnými koulemi, kdy v těch lesklých se kolemjdoucí mohou vyfotit pomocí odrazu v nich.

vydáno 13. prosince 2025  17:58

Starostrašnická ulice

Starostrašnická ulice

Vánoční tramvaj na Starostrašnické ulici v Praze 10-Strašnicích .

vydáno 13. prosince 2025  17:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.