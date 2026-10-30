Když se v roce 2022 poprvé objevil na Prime Video seriál Na seznamu smrti, vsadil na osvědčenou kombinaci vojenské akce, konspirací a nekompromisní pomsty. James Reece, příslušník elitní jednotky Navy SEALs, přežil katastrofální vojenskou operaci, při níž přišel de facto o celý tým. Postupně odhaloval, že za tragédií nestojí pouze nepřátelé v terénu, ale také lidé z vlastních mocenských struktur.
První řada nabídla příběh muže, který se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou. A protože Reece rozhodně nepatří mezi hrdiny, kteří by své problémy řešili diplomaticky, následovala pořádně krvavá cesta za odplatou. A diváky to bavilo natolik, že tu nyní máme druhou sezonu.
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Z osobní pomsty globální hra
K seriálu Na seznamu smrti jsme měl řekněme ambivalentní vztah. V nabídce Prime videa na mě poblikával několik let, k nakoukání první řady a nyní i té druhé jsem se však dokopal teprve až tento týden. Nevím proč, měl jsem dojem, že vychvalovaná a na Youtubu hodně „šortovaná“ jednohubka s Prattam v hlavní roli lehce pomateného vrahouna není nic pro mě. A už vůbec jsem nečekal, že se dočká dvojky. Právě tento fakt mě přiměl k tomu, abych dal téhle krvavé vojenské řežbě šanci.
A nelitoval jsem. S trochou nadsázky se dá říct, že kdyby něco podobného vytvořil Marvel, obarvil Pratta na černo a prdnul to na Disney+, mohlo jít o povedený origin mého oblíbeného antihrdiny Punishera. Právě v momentech, kdy tohohle komiksového zabijáka Pratt připomíná, tedy ve scénách plných násilí, je Na seznamu smrti zdaleka nejatraktivnější pokoukání. Pokud se tedy bavíme o první sezoně z roku 2022.
O čem příběh je?
Jak už jsem nastínili výše, James Reece (Pratt) je na začátku první řady velitelem elitní jednotky Navy SEALs, který se vrací z tajné mise v Sýrii. Operace skončila katastrofou a téměř celý jeho tým padl do smrtící léčky. Reece přežil, ale jeho vzpomínky na průběh mise jsou neúplné a vyšetřovatelé navíc začínají zpochybňovat jeho výpověď. Když za záhadných okolností zemře další člen jeho jednotky a následně se terčem útoku stane i Reeceova rodina, začne mít podezření, že za vším stojí něco mnohem většího než nepovedená vojenská operace. Rozhodne se proto zjistit, kdo jeho muže zradil a kdo nese odpovědnost za smrt jeho nejbližších. Při pátrání postupně odhaluje rozsáhlé spiknutí, do kterého jsou zapletení lidé s obrovskou mocí.
Reece se s tím ale nehodlá mazat. S pomocí kámoše (Taylor Kitsch) a novinářky (Constance Wu) začne viníky kosit jednoho po druhém. Seznam smrti není v názvu seriálu bezdůvodně. Hlavní antihrdina, který má v mozku obrovský nádor a jeho vyhlídky na dlouhý život jsou mizivé, si jména čmárá na kus papíru, který byl kdysi obrázkem od jeho čerstvě zesnulé dcery. A ty, kteří ho naštvali nejvíc, klidně rozkuchá třeba bojovou sekyrou.
Pratt v jemnější poloze
V druhé řadě se Pratt vrací do role, která mu před lety dovolila odložit komediální lehkost známou ze Strážců Galaxie a předvést podstatně temnější stránku svého herectví. Kdybych letos nezhlédl v kině snímek Důkaz viny, vlastně bych ani nevěděl, že je něčeho podobného schopen. Druhá řada, která dále rozvíjí širší svět, do nějž loni přibyl také prequel Na seznamu smrti: Temný vlk, ovšem představuje Reece po většinu stopáže jako úplně někoho jiného než v první řadě. Zachmuřená tvář je tatam. Nahradily ji úsměvy, upravený zevnějšek a parta kámošů, se kterými si může hlavní hrdina poklábosit, kdy se mu zachce. A že jich je.
Samotné natáčení nebylo údajně pro Pratta procházkou růžovým sadem. Herec popsal zdravotní komplikace, které ho během práce na projektu potrápily. I přes nepříjemné onemocnění však musel pokračovat v náročném produkčním harmonogramu.
Druhá řada má nyní možnost posunout celý koncept o úroveň výš. Více špionáže, větší hrozby a hrdina, který se pohybuje na hraně vlastních možností. To je kombinace, která fanoušky první série znovu přikovává k obrazovkám. Je ale potřeba rozlišovat mezi popularitou a skutečným počtem zhlédnutí. Amazon zatím nezveřejnil přesná čísla sledovanosti samotné druhé řady. Studio ale uvádí, že celá značka The Terminal List už dohromady překonala 100 milionů diváků po celém světě. A to není vůbec špatné číslo.
Dodám, že na webu Rotten Tomatoes, který já moc nemusím, ale nějaké měřítko to je, měla při psaní tohoto článku druhá řada přibližně devadesát procent divácké hodnocení, zatímco kritici jí udělili šedesát sedm procent na základě devíti recenzí. Diváci tedy zatím reagují výrazně pozitivněji než profesionální kritici.
Máme/máte se na co těšit?
Druhá řada seriálu Na seznamu smrti vrací Prattova Reece (Chris Pratt), který se po krvavé pomstě z první série snaží najít nový smysl života v Mosambiku. Jeho klid ale dlouho nevydrží a brzy se zaplete do nové tajné operace, jejímž cílem je zastavit teroristickou hrozbu spojenou s al-Káidou a jeho bývalým spojencem Mo Farooqem. CIA mu nabídne spolupráci výměnou za možnost znovu získat svobodu, zatímco Reecův někdejší parťák Raife Hastings (Tom Hopper) začne vyšetřovat podezřelé dodávky zbraní a novinářka Katie, kterou známe z první řady, odhaluje možné propojení mezi obchodem se zbraněmi, mocnými politickými hráči a tajnou operací Kestrel.
V první polovině druhé řady se rozjíždí nebezpečná hra, během níž Reece postupně zjišťuje, že hrozba nemusí přicházet pouze od teroristů, ale také od lidí uvnitř systému, kterému má pomáhat. Při sledování jsem se ale nedokázal zbavit pocitu, že je tentokrát povedených akčních scén o něco méně. Finále nicméně zároveň připravuje půdu pro případnou třetí řadu. Jeden z hlavních viníků sice zemře, příběh se ale úplně neuzavře. Reece navíc získá důvod znovu pátrat po pravdě o smrti svého otce. A rozhodne se konečně začít se léčit s nádorem na mozku...
Na seznamu smrti - série 2