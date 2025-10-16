Čokoládě se věnujete spoustu let. Jaké jsou trendy a co nás ještě čeká?
Teď jsou velmi populární bean-to-bar čokolády, tedy ty, které vznikají přímo od kakaového bobu až po tabulku – s důrazem na původ, etiku a čistotu surovin. Roste i zájem o veganské čokolády, nízkosacharidové varianty a s netradičními ingrediencemi – například s fermentovaným ovocem nebo lokálními bylinkami. Příští rok podle mě ještě víc poroste trend funkčních čokolád – tedy takových, které kromě chuti přinášejí i benefity pro zdraví. Například s kolagenem, adaptogeny nebo probiotiky.
Jak sucho dopadá i na produkci kakaa? Je situace podobná jako u kávy?
Ano, je. Sucho a změna klimatu mají obrovský dopad i na kakaové plantáže. V západní Africe už několik let klesají výnosy a ceny kakaa rostou. To se postupně odráží i v cenách čokolády, které všichni vidíme v obchodech. Proto je důležité podporovat udržitelnou a etickou produkci – nejen kvůli planetě, ale i kvůli farmářům, kteří jsou na těchto plodinách existenčně závislí.
Produkce kakaa se ve 20. století ve velkém přesunula ze Střední Ameriky do Afriky. Můžeme očekávat, že se kvůli klimatickým změnám přesune i do Evropy?
To je zajímavá otázka. Teoreticky ano – změna klimatu může způsobit, že kakaovníky se posunou blíž k rovníku nebo do oblastí, kde dříve nebyly ideální podmínky. Už dnes probíhají experimenty s pěstováním kakaovníků například v jižním Španělsku nebo v Itálii ve sklenících. Ale pravděpodobně zůstane kakao i nadále doménou tropů – prostě potřebuje vlhkost, stín a stabilní teploty.
Vy a váš tým pořádají v Česku největší putovní festival zaměřený na čokoládu v různých proměnách od roku 2012. Pořádáte čokoakce i v Rakousku. Je ještě něco, co vás překvapí?
Ano, i po tolika letech mě čokoláda dokáže překvapit. Překvapuje mě hlavně kreativita výrobců. Lidé dokážou vytvořit neuvěřitelné kombinace chutí, například čokoládu s olivovým olejem, lanýži, sýrem, nebo dokonce chilli. Ale také mě stále překvapuje, jak velkou radost čokoláda přináší lidem.
Spolu jsme dělali rozhovor už před dvěma lety. Tenkrát jste mi říkal, že nejvíce máte rád čokoládu s 80procentním obsahem kakaa, s kořením, sklenkou rumu Ron Zacapa 23 a hudbou od Milese Davise. Změnilo se něco?
Možná jen nálada! Miles zůstal, Zacapa také – ale čokolády se u mě střídají podle období. V létě mám rád lehčí kombinace, třeba tmavou čokoládu s pomerančem nebo mořskou solí. Na podzim a v zimě se vracím k intenzivním chutím – s osmdesátiprocentním obsahem kakaa i víc s pepřem.