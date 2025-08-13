„Práce na katedrále svatého Víta nikdy nekončí. Jakmile někde lešení zmizí, objeví se jinde. Technický stav stavby se nám daří stále zlepšovat a jsme za to rádi. Průběžná a systematická údržba je totiž jediná možná cesta, jak o takto velký chrám pečovat. Letos jsme katedrále věnovali významnou péči i v zimě, po čtyřiceti letech jsme provedli generální úklid a také restaurovali vitrážová okna za hlavním oltářem,“ vysvětluje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
Nyní je nutné zcela vyměnit část kružbového zábradlí. „Je porušené trhlinami a značně postižené korozí pískovce. Restaurátoři také opraví spáry mezi kvádry, vyčistí zdivo, obnoví hlavní římsu a zbylou část kružbového zábradlí. Na životnost kamene mají vliv výkyvy teplot, povětrnostní podmínky, ale také klimatická změna, znečištění ovzduší a napadení řasami, lišejníky a mechy,“ doplňuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor. Restaurátoři budou pracovat také na celkem sedmi chrličích zobrazujících například démona držícího lidskou hlavu, vousatého muže se seletem nebo některá fantastická zvířata.
Stavba dvaaosmdesát metrů vysoké severozápadní věže, jejíž část se nyní bude rekonstruovat, byla kompletně dokončena ještě za vedení dómského stavitele Josefa Mockera roku 1892. Chrliče i kružby zábradlí jsou však ještě starší, byly osazovány už v letech 1883 až 1885.
Restaurátoři v katedrále zároveň opravují tzv. Kůrovou kapli, tedy prostor pod Wolmutovou hudební kruchtou, kde se konají ranní mše. Obnovují kamenné prvky a malované ornamenty na žebrech klenby. Část výzdoby je přitom stará zhruba čtyři sta let. Interiér Kůrové kaple se naposledy kompletně rekonstruoval téměř před sto lety, kdy byla celá hudební kruchta rozebrána a z původního místa v chóru přemístěna do severního ramene příčné lodi.
