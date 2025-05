Sen všech politiků je ukázněný volič Zástěna jako kulisa. Jednotná kandidátka. Takové bývaly volby v totalitních režimech. V některých zemích, jako je KLDR, Bělorusko a v podstatě i Rusko, je to i nyní. Strach nedovolí lidem k volbám nejít a procenta účasti byla a jsou skvělá.

Šokem pro severokorejského diktátora byly místní volby v roce 2023. Pro kandidáty do provinčních lidových shromáždění hlasovalo jen 99,91 procenta a 99,87 procenta hlasovalo pro kandidáty na poslance do městských a okresních lidových shromáždění.

Ruské prezidentské volby v roce 2024 vyhrál „překvapivě“ prezident Vladimir Putin, který po sečtení všech hlasů získal 87,28 procenta. Účast ve volbách přesáhla 77 procent, v novodobé historii Ruska byla rekordní.

Americké volby do Kongresu v roce 2022 se zařadily na druhou nejvyšší příčku v účasti za předcházejících pět dekád. Přitom k urnám nepřišlo ani padesát procent voličů.

Nejnižší účast ve volbách do Evropského parlamentu zaznamenalo v roce 2024 ze všech unijních zemí Chorvatsko, a to 21,35 procenta. Naopak nejméně chronických nevoličů mívá Belgie, kde je většina unijních úřadů. Tam byla účast 89 procent.

96,8 procent voličů se zúčastnilo voleb do Poslanecké sněmovny (tehdy ještě Česká národní rada) v roce 1990. Jednalo se o historicky nejvyšší účast za posledních 35 let. Volby byly spojené i s hlasováním do tehdejšího federálního parlamentu. Nejméně voličů přišlo v roce 2002, a to 58 procent. V posledních sněmovních volbách v roce 2021 přišlo 65,4 procenta.