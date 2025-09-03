Chtěli byste se dozvědět, kdo zabil Batmana a jaké zlo je tak mocné, že dokáže roztavit Muže z oceli?

Filip Jaroševský
  9:47
  9:47
Britský komiksák Neil Gaiman čelí obvinění několika žen ze sexuálního obtěžování a znásilnění, což mu zavřelo dveře do Hollywoodu. Ve světě barevných sešitů ale stále platí za nedotknutelnou legendu.
Většinu díla Neila Gaimana je možno zařadit pod žánr urban fantasy, což je zjednodušeně fantasy odehrávající se na pozadí skutečného světa, často města. Sám autor o sobě tvrdí, že od mala toužil vyprávět příběhy. Většina jeho čtenářů hodnotí jeho knihy a příběhy jako originální, čtivé a velmi osobité.

Chtěli byste se dozvědět, kdo zabil Batmana a jaké zlo je tak mocné, že dokáže roztavit Muže z oceli, tedy Supermana? Odkud se vzala moc batmanovských záporáků Poison Ivy či kde našel své poslání Tučňák a Riddler? Odpovědi na všechny tyto i další otázky se dozvíte v nové knize DC světy Neila Gaimana, kde je poprvé v jednom svazku sebráno osm slavných superhrdinských příběhů tohoto cenami ověnčeného autora. Nadčasové příběhy legendárních hrdinů v podání Gaimana vychází v tuzemském nakladatelství CREW.

Předčasné konce

Ironií osudu podle mnohých Gaimanových fanoušků ovšem je, že ač je tvůrce většinově brán jako génius komiksového žánru, v Hollywoodu od něj v současné době dávají všichni ruce pryč. Údajně totiž nutil násilím k sexu například chůvu svého syna, a to i před jeho očima, napadal ženy, které byly v době incidentu teenagerkami, a podobně.

Donedávna bezvýhradně ctěný autor knih jako Nikdykde, Hvězdný prach, Dobrá znamení, Američtí bohové a mnohých dalších je jak příčinou vzniku seriálového Sandmana (2022) od Netflixu, podle mnohých jednoho z nejlepších fantasy seriálů všech dob, tak i jeho konce. On sám všechna obvinění popřel, nicméně v důsledku zmiňovaných kauz také společnost Disney pozastavila práce na na adaptaci Knihy hřbitova.

A aby toho nebylo málo, Amazon přerušil natáčení třetí řady seriálu Dobrá znamení, přičemž Gaiman z projektu odstoupil. Netflix rovněž zastavil produkci chystaného seriálu Dead Boy Detectives. Sečteno a podtrženo, ve světě filmů a seriálů má Gaiman nyní status nežádoucí.

Dosud nepublikováno

Knižní novinka DC světy Neila Gaimana se nicméně dle prvních ohlasů čtenářů velice povedla. Vydání komiksu ilustrovala plejáda špičkových komiksových výtvarníků včetně Andyho Kuberta, Marka Buckinghama, Simona Bisleyho, Michaela Allreda, Johna Totlebena, Matta Wagnera, Kevina Nowlana a Jima Apara. Najdeme v něm hvězdně obsazená dobrodružství ze stránek komiksů Secret origins, Batman: Black and White, Solo a Wednesday Comics, stejně jako dodnes nedotisknutý grafický román Green Lantern/Superman: Legenda o zeleném plameni i kompletní ságu Batman: „Co se stalo s Rytířem v plášti?“ s doslovem od autora a bonusovými materiály v podobě skicáře od Andyho Kuberta.

Komiks jako víno

V redakci jsme měli rovněž možnost si komiksovou novinku přečíst. Je nepopiratelným faktem, že mají Gaimanovy příběhy šmrnc. Vodou na mlýn jeho hejtrů je však poněkud nefeministický příběh o zrodu Poison Ivy, která na stránkách sešitů nejednou zatopila Batmanovi a jeho parťákům. Z velké části se totiž odehrává v ženské věznici, kde po hlavním civilně pojatém hrdinovi lační sexuchtivé vězeňkyně, dozorkyně, i, byť ze zištných důvodů, samotná Ivy. Paralela k obviněním autora je očividná. Stejně jako fakt, že je osud ikonické záporačky podle Gaimanova výkladu svázán s Batmanem, kterého si ve skutečnosti chtěla jen tajně namluvit.

