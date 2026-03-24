Dny evropského filmu opět nabídnou to nejlepší, co bylo na starém kontinentu v poslední době natočeno. Program představí několik filmů v české distribuční premiéře či předpremiéře.
Uvede například novou adaptaci románu Alberta Camuse Cizinec (The Stranger) Françoise Ozona, poetický dokument Vincenta Muniera Šepot lesa (Whispers in the Woods), vizuálně ohromující akční dobrodružství Slepice (Hen) Györgye Pálfiho nebo drama Little Trouble Girls Uršky Djukić. V samostatné sekci pak festival připomene snímky Paola Sorrentina, do Prahy je přijede osobně představit Sorrentinův dvorní střihač Cristiano Travaglioli.
Žánrové experimenty evropské kinematografie
„Letošní program ukazuje, jak pestrá a odvážná je současná evropská kinematografie, od intimních rodinných příběhů přes historické reflexe až po žánrové experimenty,“ říká dramaturg festivalu Šimon Šafránek.
Ve festivalové nabídce nebudou chybět projekce pro děti či seniory. DEF proběhne od 9. do 14. dubna v Praze v kinech Světozor, Edison Filmhub a Přítomnost, a také v ostravském Minikině. Brněnská část přehlídky se uskuteční od 13. do 19. dubna v Artu a od 15. do 19. dubna se festival přesune do regionů. Kompletní program je k dispozici na www.eurofilmfest.cz.