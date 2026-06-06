Chystáte se letět na dovolenou? Těchto 5 tipů vám ušetří čas, nervy i problémy

Autor: Metro.cz
  17:53
Sledovat Metro na Googlu
Letiště Praha radí, s jakým předstihem přijet na letiště, jak projít odbavením zavazadel a bezpečnostní kontrolou bez zádrhelů, nebo upozorňuje na rozdílné limity pro tekutiny v terminálech. Tato a další praktická doporučení poskytuje cestujícím komunikační kampaň „Odbavte se“.

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících (meziročně o 3,6 % více), a to i přes současný konflikt na Blízkém východě. | foto: Letiště Praha

„Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická x Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace,“ říká Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha a dodává: „Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby.“

Samoobslužné odbavení je stále populárnější

Cestující v obou terminálech najdou 31 kiosků pro samoodbavení. Ty jsou alternativou ke klasickým check-in přepážkám, kde se v provozních špičkách mohou tvořit fronty. Cestující si čím dál více také odbavují sami svá zavazadla, což budou moci během léta učinit celkem na 32 přepážkách.

Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy

Službu samoodbavení zavazadel nyní podporuje na pražském letišti 18 leteckých společností a další budou brzy následovat. V loňském roce si cestující takto odbavili přes půl milionu zavazadel.

Mít ETA

Vždy je také dobré, aby se cestující dopředu informovali ohledně podmínek vstupu do země, kam letí. Pro cesty do Velké Británie například musí mít občané členských států EU, tedy i Češi, vyřízené elektronické cestovní povolení ETA. Stejně tak je potřeba mít na paměti, že k prokázání totožnosti při cestovní kontrole nelze použít eDoklady. Nadále je nutné cestovat s fyzickým dokladem, tedy občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud má cestující evropský pas, může zamířit na pasové kontrole rovnou k přepážkám pro evropské pasy a na některých letištích se tak vyhnout dlouhým frontám.

Více tekutin díky rentgenu

„Pozitivní novinkou je, že nám osm nových CT rentgenů umožnilo v Terminálu 2 povolit větší objem tekutin přepravovaných v příručním zavazadle. Z našeho průzkumu vyplývá, že rozvolnění pravidel přineslo výrazné zvýšení spokojenosti cestujících s bezpečnostní kontrolou,“ dodává Martin Kučera.

Miliony cestujících

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících (meziročně o 3,6 % více), a to i přes současný konflikt na Blízkém východě.

Při kontrole skrze CT rentgen cestující nemusí vybalovat ze svého příručního zavazadla elektroniku a tekutiny. Na zbývajících tratích bezpečnostní kontroly tato povinnost zůstává. Výhodou pro cestující, kteří odlétají z Terminálu 2, je i to, že vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 mililitrů v sáčku do maximálně 1 litru si mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu dvou litrů. V Terminálu 1 zatím není využití CT rentgenů možné s ohledem na současné decentralizované uspořádání bezpečnostní kontroly.

Zapnutý elektrický strojek může zpozdit let

Jedna z nejčastějších chyb, kterou cestující dělají, je špatné zabalení elektroniky. Jakákoli elektronická zařízení se doporučuje přepravovat v příručním zavazadle. Povinnost je to z bezpečnostních důvodů u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky, tablety aj. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií (např. holicí strojek, elektrický zubní kartáček) může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle. Cestující by však měli zajistit, aby nedošlo k náhodnému zapnutí daného zařízení. Pro přepravu baterií obecně platí, že mohou mít kapacitu maximálně 100 Wh. Porušení těchto pravidel může mít za následek zpoždění letu nebo také to, že cestující neodletí vůbec.

Pohodička na letišti

Případné čekání na odlet si cestující mohou na letišti zpříjemnit několika způsoby. K dispozici jsou například relaxační zóny, ta v Terminálu 2 má kapacitu až 100 návštěvníků. Vedle pohodlných sedaček zde lze využít také wi-fi a zásuvky pro nabíjení mobilního telefonu. Pro rodiny s dětmi jsou v Terminálu 1 i Terminálu 2 určené místnosti s přebalovacím pultem, koutkem na hraní a kuchyňkou, kde je například možné ohřívat dětskou stravu. Děti se mohou zabavit ve velkém herním koutku v tranzitní části letiště, potažmo v menších koutcích s hračkami v jednotlivých odletových čekárnách.

Letiště dorovnalo rekord: v roce 2025 odbavilo 17,8 milionu cestujících. Kam se létá nejčastěji?

Letiště ve spolupráci s nájemci i nadále rozšiřuje provozní dobu vybraných restaurací, bister a obchodů s občerstvením tak, aby mohli být obslouženi cestující ze všech letů, včetně těch nočních.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů

Akce Pradědečkův traktor vždy přitáhne hodně návštěvníků.

Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V Čáslavi jim to sice úplně neumožní, alespoň ne těm nejmenším, zato si všichni mohou prohlédnout stroj,...

Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se předpoklady potvrdí, budou to mít na MS 2027 opravdu jen kousek. Češi by totiž měli odehrát základní...

V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

ilustrační snímek

K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z panelových domů v Toužimi došlo k výbuchu, který podle prvotních informací souvisel s manipulací s dosud...

6. června 2026  20:02,  aktualizováno  20:16

Centrem Brna dnes prošel duhový průvod Brno Pride Parade

Centrem Brna dnes proĹˇel duhovĂ˝ prĹŻvod Brno Pride Parade

Centrem Brna prošlo dnes odpoledne za doprovodu hudby asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival...

6. června 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

6. června 2026  19:39

Vesnicí roku na Vysočině je Osová Bítýška na Žďársku, o titul soutěžilo 18 obcí

ilustrační snímek

Vesnicí roku na Vysočině se letos stala Osová Bítýška na Žďársku. Obci s 950 obyvateli udělila hodnotitelská komise titul za péči o veřejný prostor, živou...

6. června 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chystáte se letět na dovolenou? Těchto 5 tipů vám ušetří čas, nervy i problémy

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...

Letiště Praha radí, s jakým předstihem přijet na letiště, jak projít odbavením zavazadel a bezpečnostní kontrolou bez zádrhelů, nebo upozorňuje na rozdílné limity pro tekutiny v terminálech. Tato a...

6. června 2026  17:53

OBRAZEM: Nevidomí a jejich psi soutěžili v Liberci. Autobus byl oříšek

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky....

Nevidomí se svými vodicími psy mají za sebou další Mistrovství České republiky. Desátého ročníku se v libereckém Liebiegově paláci zúčastnilo celkem patnáct soutěžících. Novinkou letos byla...

6. června 2026  17:32

Naši umělci nás nenechají stárnout, líčí ostravští fotografové provozující galerii

Fotografové a kurátoři Martin Popelář (vpravo) a Roman Polášek ve své Galerii...

Už pětadvacet let působí dvojice fotografů a kurátorů Roman Polášek a Martin Popelář v ostravské Fotografické galerii Fiducia. Na ploše šedesát metrů čtverečních představují práce výrazných osobností...

6. června 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Jezero Milada na Ústecku zaplnily tisíce lidí na festivalu věnovaném středověku

Jezero Milada na Ăšstecku zaplnily tisĂ­ce lidĂ­ na festivalu vÄ›novanĂ©m stĹ™edovÄ›ku

U jezera Milada na Ústecku se dnes sešly tisíce lidí na festivalu věnovaném středověku. Na prostranství u vody vzniklo bojiště, kde dobrovolníci připravili...

6. června 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Tomáš Baťa byl podprůměrný žák s velmi špatnou docházkou, odhalují archivy

Zlínský okresní archiv vystavil originál matriky s narozením Tomáše Bati. Na...

Na první pohled je to jen velká stará kniha se zažloutlými listy popsanými úhledným písmem. Jde však o unikátní dokument: zlínskou matriku z let 1857 až 1879, v níž je zápis o narození Tomáše Bati....

6. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh

Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice.

Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek...

6. června 2026  16:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Největší událost v historii diecéze. Blahořečili dva kněze popravené komunisty

Na brněnské výstaviště v sobotu 6. června 2026 zamířily tisíce věřících na...

V Brně se v sobotu sešlo přes 13 tisíc věřících, aby se zúčastnili události, která nemá obdoby. Sobotní mší vyvrcholil proces blahořečení dvou umučených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Muži, které...

6. června 2026  8:02,  aktualizováno  16:28

Patnáctý ročník Metalfestu graduje v amfiteátru Lochotín. Přijely tisíce lidí

Kapela Moonlight Haze vystoupila v sobotu na festivalu Metalfest Open Air v...

Tisíce příznivců tvrdé hudby z Česka i ze zahraničí se sjely do Plzně na patnáctý ročník Metalfestu, který se tradičně koná v amfiteátru Lochotín. Akce začala v pátek a trvá do neděle.

6. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.