Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  13:00
Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to znamenalo porušení zákona. Od začátku prosince totiž platí novela zákona o pyrotechnice, která zavedla ochranná pásma kolem vybraných objektů. V praxi to znamená, že v řadě míst po celé republice je používání zábavní pyrotechniky zakázáno. Jak zjistit, čeho všeho se to týká? Čtěte níže.
Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná jako v minulých letech. | foto: MAFRA

Mapa Ostravy s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Mapa Prahy s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Mapa Brna s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Kde jsou podle novely zákona od 1. prosince 2025 zakázány ohňostroje i další...
10 fotografií

Zákaz používání pyrotechniky se týká hlavně okolí nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic, zoologických zahrad nebo chovů hospodářských zvířat. V okruhu 250 metrů od těchto míst není možné používat zábavní pyrotechniku kategorie F2 a vyšší, tedy například rakety, pumy nebo římské svíce. Výjimku tvoří pouze pyrotechnika kategorie F1, mezi kterou patří prskavky nebo bouchací kuličky.

Kde lze zjistit, zda je místo zakázané?

Informace o tom, kde ochranná pásma platí, poskytují mapové podklady státní správy a navazující veřejné mapové aplikace, oficiální od Ministerstva zemědělství je například dostupná zde. Zakázané zóny jsou v mapách znázorněny jako kružnice s poloměrem 250 metrů kolem jednotlivých objektů.

Podle Ministerstva zemědělství je seznam těchto lokalit orientační. „Změny mohou nastat například zrušením nebo vznikem nového chovu hospodářských zvířat či záchranné stanice, stejně tak třeba vybudováním nového domova pro seniory nebo nemocnice. Z tohoto důvodu bude mapa průběžně aktualizována,“ uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.

Přehledně lze tato data zobrazit také například prostřednictvím webové mapové aplikace Chytremapy.cz, která ochranná pásma zobrazuje přímo nad mapou měst a obcí a umožňuje u konkrétního místa zjistit, k jakému typu zařízení se zákaz vztahuje.

Mapy vybraných měst, kde je zákaz pyrotechniky

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná jako v minulých letech.
Mapa Ostravy s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Mapa Prahy s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Mapa Brna s vyznačenými zákazy pyrotechniky
10 fotografií

Možnost vlastní vyhlášky

Z informací ministerstev, obcí a mapových aplikací vyplývá, že rozsah zakázaných oblastí se může lišit podle lokality a v některých městech může zahrnovat i značnou část území. To už ovlivnilo plánování silvestrovských oslav v řadě měst, která ohňostroje přesouvají, nebo je letos vůbec nepořádají.

Současně platí, že obce mají možnost přijmout vlastní vyhlášky a používání pyrotechniky dále omezit nebo zcela zakázat. Tyto zákazy se však nemohou vztahovat na výrobky kategorie F1 ani na profesionální ohňostroje kategorie F4 či divadelní pyrotechniku T2.

Rozdělení pyrotechniky podle nebezpečí

Kategorie F1-F4 znamenají dělení zábavní pyrotechniky podle nebezpečnosti a prodejní doby. Podrobný přehled kategorií je k dispozici níže.

  • F1 (Velmi nízké nebezpečí):

Příklady: Prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle.

Věk: Prodej od 15 let.

  • F2 (Nízké nebezpečí):

Příklady: Menší rakety, fontány, kompaktní baterie, menší pumy.

Věk: Prodej od 18 let.

  • F3 (Střední nebezpečí):

Příklady: Silnější kompakty, velké baterie, silnější petardy.

Věk: Prodej od 21 let; od 1. července 2026 prodej od 18 let s odborným osvědčením.

  • F4 (Velké nebezpečí):

Příklady: Velké profesionální ohňostroje (pumy, baterie).

Věk: Prodej a použití pouze osobami s odborným osvědčením (licencí) Českého báňského úřadu (ČBÚ).

  • Další kategorie:

T1, T2: Divadelní pyrotechnika (T2 jen pro profesionály s licencí).

P1, P2: Ostatní (technická) pyrotechnika (P2 jen pro profesionály s licencí).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

Zapomeňte na drastické změny. Novoroční předsevzetí Čechů se v roce 2026 zásadně promění

Začít se hýbat patří mezi hity novoročních předsevzetí. Následující jógové...

První týdny v roce mají zvláštní atmosféru. Svět se na chvíli zpomalí, kalendář je ještě relativně prázdný a v hlavě se objeví otázka, která se vrací každý leden: nechci letos žít trochu jinak?...

31. prosince 2025

Mrazivé počasí výrazně vylepšilo podmínky pro lyžování ve Zlínském kraji

ilustrační snímek

Mrazivé počasí v uplynulých dnech výrazně zlepšilo podmínky pro lyžování na sjezdovkách ve Zlínském kraji. Zimní střediska díky němu mohla spustit sněžná děla...

31. prosince 2025  12:50,  aktualizováno  12:50

Mrazivé počasí pomohlo v Plzeňském kraji vylepšit sjezdovky technickým sněhem

MrazivĂ© poÄŤasĂ­ pomohlo v PlzeĹskĂ©m kraji vylepĹˇit sjezdovky technickĂ˝m snÄ›hem

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo provozovatelům lyžařských areálů v Plzeňském kraji vyrábět technický sníh. Přelom roku tak mohou lyžaři strávit na...

31. prosince 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

Silničáři zavřou od 14:00 kvůli sněžení pro kamiony I/10 z Tanvaldu na Harrachov

ilustrační snímek

Na základě výstrahy meteorologů, kteří očekávají intenzivní sněžení a mráz, uzavřou dnes ve 14:00 silničáři pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z...

31. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skiareály v Pardubickém kraji lákají na dobré podmínky a novoroční akce

ilustrační snímek

Skiareály v Pardubickém kraji nabízejí dobré podmínky k lyžování a desítky centimetrů sněhu, většinou technického. V týdnu nasněžilo několik centimetrů...

31. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Lyžaři dnes na Žďársku absolvovali 56. ročník Silvestrovského běhu

LyĹľaĹ™i dnes na Ĺ˝ÄŹĂˇrsku absolvovali 56. roÄŤnĂ­k SilvestrovskĂ©ho bÄ›hu

V Polničce na Žďársku dnes lyžaři absolvovali Silvestrovský běh na historických lyžích. Akce k pobavení nejen místních se v obci uskutečnila pošestapadesáté....

31. prosince 2025  12:34,  aktualizováno  12:34

Stovky lidí stojí frontu u Národního muzea, končí unikátní výstava

Stovky lidí stály v mrazivém počasí dlouhou frontu před budovou Národního muzea...

Unikátní výstava 100 pokladů, 100 příběhů v pražském Národním muzeu v poslední den letošního roku končí. Před budovou se od rána tvoří fronta těch, kteří se na expozici ještě chtějí na poslední...

31. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Venčený had i škodolibý brouk. Moravskoslezští policisté řešili kuriózní případy

Ilustrační snímek

Moravskoslezští policisté se i tento rok zabývali netradičními případy. Řešili například podvod s prasetem, venčeného hada a brouka, který rušil nájemníky domu. Přijali i oznámení ženy, která...

31. prosince 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Plzeňský kraj má peníze na projekt nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku

ilustrační snímek

Plzeňský kraj vyčlenil v rozpočtu na příští rok peníze na projekt nové nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku. Dokumentaci chce mít hotovou do konce roku...

31. prosince 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

Jste v zimě unavení? Vyzkoušejte konopné procedury

31. prosince 2025  13:09

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují, běžkaři ale musí počkat

ilustrační snímek

Podmínky pro lyžaře se v Beskydech zlepšují. Mrazivé počasí umožňuje provozovatelům zasněžovat sjezdovky a rozšiřuje se tak počet otevřených areálů, zjistila...

31. prosince 2025  11:18,  aktualizováno  11:18

Chystáte se na Silvestra odpalovat ohňostroj? Mapa ukazuje, kde si koledujete o pokutu

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Silvestrovské oslavy letos doprovází nejistota, kde je možné ohňostroj odpálit a kde už by to znamenalo porušení zákona. Od začátku prosince totiž platí novela zákona o pyrotechnice, která zavedla...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.