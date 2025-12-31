Zákaz používání pyrotechniky se týká hlavně okolí nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic, zoologických zahrad nebo chovů hospodářských zvířat. V okruhu 250 metrů od těchto míst není možné používat zábavní pyrotechniku kategorie F2 a vyšší, tedy například rakety, pumy nebo římské svíce. Výjimku tvoří pouze pyrotechnika kategorie F1, mezi kterou patří prskavky nebo bouchací kuličky.
Kde lze zjistit, zda je místo zakázané?
Informace o tom, kde ochranná pásma platí, poskytují mapové podklady státní správy a navazující veřejné mapové aplikace, oficiální od Ministerstva zemědělství je například dostupná zde. Zakázané zóny jsou v mapách znázorněny jako kružnice s poloměrem 250 metrů kolem jednotlivých objektů.
Podle Ministerstva zemědělství je seznam těchto lokalit orientační. „Změny mohou nastat například zrušením nebo vznikem nového chovu hospodářských zvířat či záchranné stanice, stejně tak třeba vybudováním nového domova pro seniory nebo nemocnice. Z tohoto důvodu bude mapa průběžně aktualizována,“ uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.
Přehledně lze tato data zobrazit také například prostřednictvím webové mapové aplikace Chytremapy.cz, která ochranná pásma zobrazuje přímo nad mapou měst a obcí a umožňuje u konkrétního místa zjistit, k jakému typu zařízení se zákaz vztahuje.
Mapy vybraných měst, kde je zákaz pyrotechniky
Možnost vlastní vyhlášky
Z informací ministerstev, obcí a mapových aplikací vyplývá, že rozsah zakázaných oblastí se může lišit podle lokality a v některých městech může zahrnovat i značnou část území. To už ovlivnilo plánování silvestrovských oslav v řadě měst, která ohňostroje přesouvají, nebo je letos vůbec nepořádají.
Současně platí, že obce mají možnost přijmout vlastní vyhlášky a používání pyrotechniky dále omezit nebo zcela zakázat. Tyto zákazy se však nemohou vztahovat na výrobky kategorie F1 ani na profesionální ohňostroje kategorie F4 či divadelní pyrotechniku T2.
Rozdělení pyrotechniky podle nebezpečí
Kategorie F1-F4 znamenají dělení zábavní pyrotechniky podle nebezpečnosti a prodejní doby. Podrobný přehled kategorií je k dispozici níže.
Příklady: Prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle.
Věk: Prodej od 15 let.
Příklady: Menší rakety, fontány, kompaktní baterie, menší pumy.
Věk: Prodej od 18 let.
Příklady: Silnější kompakty, velké baterie, silnější petardy.
Věk: Prodej od 21 let; od 1. července 2026 prodej od 18 let s odborným osvědčením.
Příklady: Velké profesionální ohňostroje (pumy, baterie).
Věk: Prodej a použití pouze osobami s odborným osvědčením (licencí) Českého báňského úřadu (ČBÚ).
T1, T2: Divadelní pyrotechnika (T2 jen pro profesionály s licencí).
P1, P2: Ostatní (technická) pyrotechnika (P2 jen pro profesionály s licencí).