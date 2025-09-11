„Chytili obezitu“? Lékaři varují, že alibi neplatí, za kila navíc neseme odpovědnost sami

Máme obezitologickou společnost, stovky obezitologů, nejrůznější výdělečné i nevýdělečné organizace a spolky nabízející recepty na hubnutí, tisíce výživových poradců. Přesto Česko tloustne ostošest. A obezitu jsme už zařadili na seznam chorob...

Na veřejnosti asi ještě „michelinku“ schováte pod rozevlátou košili. U lékaře se však holá a nemilosrdná pravda ukáže. | foto: Profimedia.cz

Odborníci nejsou moc ochotní přistoupit na variantu, že „překvalifikování“ obezity do kategorie nemocí, navíc chronické nemoci, může být pro některé lidi s nadváhou jen alibi, jak si zdůvodnit, že nehubnou. Tak jako chytí v MHD chřipku či covid nebo ze špatně chlazeného kuřecího salmonelózu, tak mohou argumentovat, že „chytili obezitu“.

Michal Vrablík, lékař III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na zařazení obezity mezi choroby trvá. Připouští ale, že někdo si to jako „objektivní“ faktor sám pro sebe může zdůvodňovat. „Chci ale připomenout, že vždy mu musíte říci, že na tom nese vlastní podíl. Během covidu se třeba špatně chránil, v MHD podobně, nemyje si ruce. Argumentem, že onemocněl obezitou, se zbavuje i vlastní odpovědnosti,“ připomíná Vrablík.

Na obzoru je další pandemie. Řím zničili barbaři, Česko i Evropu může zahubit obezita

V těchto dnech odstartovala kampaň NEtloustneme. Jejím cílem je změnit pohled veřejnosti na obezitu právě jako na vážné chronické onemocnění a motivovat postižené k jejímu řešení pod lékařským dohledem. Čísla, kterými se Česko vyznačuje, jsou totiž varovná (viz box) a jednoznačně nás řadí k zemím, kde je přibývání na váze velký problém, a hlavně zátěž pro zdravotnictví. Obezita, ale i nadváha jsou příčinou bezmála 280 patologických jevů. Mimo jiné i srdečních infarktů. Co je ještě smutnější, je skutečnost, že polovina srdečních potíží tohoto druhu postihuje lidi ještě v aktivním věku.

Založila fitko, aby zhubla. Marně

Každopádně kilogramy navíc jsou pro ty, kteří je nosí, téměř denním zdrojem stresu a trápení. Kateřina se například snaží s nadbytečnými kilogramy bojovat odmalička.

„Dokonce jsme měla jedenáct let fitness studio, doufala jsem, že se mi tak podaří zhubnout,“ vzpomíná na časy, kdy se marně pokoušela o úspěch. Teď se konečně, a to sama od sebe, rozhodla požádat o pomoc a vedení při snižování váhy lékaře.

Menší zátěž pro tělo, větší ohleduplnost k planetě. Do projektu se zapojily čtyři školy v Praze 2

Je v tomto ohledu výjimkou, řada obézních se stydí o pomoc doktory požádat. „Někdy je ale odradí i nevhodná lékařova poznámka na jejich postavu, asi čtyřicet procent lidí si myslí, že do ordinace toto téma nepatří,“ upozorňuje Martin Haluzík, předseda České obezitologické společnosti.

Epidemie dobrého bydla

Meziválečné Československou slovo obezita téměř neznalo. Lidé museli na své uživení vynaložit podstatně více fyzických sil, auta měli jen bohatí, zbytek chodil pěšky nebo jezdil na kole. Teď vám dovezou nákup až na práh, denně usedáme do aut a jedeme do práce a z práce. Lidí, kteří se přirozeně pohybují, ubývá. A tloustnou.

Hubnutí vyžaduje čas. Velkým problémem je ale také dětská obezita, varují lékaři

„Lidé jako živočišný druh nejsou přizpůsobeni, aby na sobě nosili tolik přebytečné váhy, člověk na to není designovaný,“ vysvětluje Michal Vrablík. Naše tělo se vyvíjelo miliony let, výrazná změna technologického prostředí v posledních desetiletích nemohla mít na naši lidskou schránku žádný vývojový vliv, aby se kilům navíc náš organismus uzpůsobil.

Česko XXXL

  • Přibližně o 18 procent přibylo od roku 1991 obézních dětí v Česku. Před 34 lety jich evidovali lékaři pouhá tři procenta.

Proti trendu zdravého životního stylu bohužel působí i marketingová přizpůsobivost. Tak dlouho bojovali jednotlivci i spolky proti prezentaci vyhublých modelek jako vzorů, že se už běžně objevují reklamy s plnoštíhlými figurami žen. „Lidé se ale obecnému trendu přizpůsobují, takže došlo k normalizaci nadváhy,“ připouští Vrablík. Jenže, a to důrazně připomíná, genetická výbava se během několika desítek let určitě nezmění. Kila navíc stále budou zdrojem mnoha onemocnění.

