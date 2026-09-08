Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

David Halatka
David Halatka
  18:00
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Václav Zahradník se synem Vaškem. jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Václav Zahradník se synem Vaškem. jejich revírem jsou lesy kolem šumavského Srní. | foto: Archiv Václava ZahradníkaMetro.cz

Iva, Václav st., a Václav ml. Zahradníkovi. Rostou!
Aktuální mapa (8. září) Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, kde jsou...
Zhmotněná radost. Maminka Iva se synem Václavem
Pravák, kam se podíváš. No není to krása?
7 fotografií
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré. S mimořádným úlovkem se vrátil ze Šumavy dirigent Baletu Národního divadla Václav Zahradník. Největší nalezená plodnice hřiba smrkového měla podle jeho odhadu kolem 40 centimetrů a vážila asi kilo a půl.

Čeští houbaři po týdnech vyhlížení konečně vytahují košíky. Nedávné deště totiž povzbudily růst hub a podle aktuálních informací se nejlepší podmínky nacházejí zejména v některých horských a vlhčích oblastech republiky.

Aktuální mapa (8. září) Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, kde jsou k 8. září podmínky pro růst hub nejpříznivější. Jasně vedou české pohraniční hory a podhůří

Podle aktuálních informací jsou podmínky pro houbaře výrazně rozdílné podle regionů. Zatímco na části jižní Moravy a Vysočiny je situace stále slabší, příznivější podmínky hlásí například Plzeňský a Ústecký kraj, Orlické hory nebo Liberecko. Mykologové zároveň upozorňují, že po dlouhém letním suchu mohou být některá podhoubí oslabená a samotná mapa proto není zárukou plného košíku.

Roste jen na jediném místě v Česku. Kriticky ohroženou houbu najdete v Chuchli

Houby jako relax od baletu

Své o tom ví i Václav Zahradník, dirigent a korepetitor Baletu Národního divadla. Hudebník, který stojí za řízením řady významných baletních inscenací, si rád místo taktovky bere do ruky houbařský košík. Nejraději se svými nejbližšími, chotí Ivou a synem Vašíkem.

To je úroda! Ale popravdě, Zahradníkovi jsou v šumavském Srní zvyklí i na ještě větší žně.

Zahradník a spol. o víkendu vyrazili do okolí šumavského Srní, kde mají chalupu. Výsledkem byla úroda, kterou by mu mohl závidět nejeden zkušený houbař. Fotografie ukazují několik košíků plných hub i stůl doslova zaplněný úlovky.

„Je to milá kratochvíle dirigenta a relax od umělecké práce,“ lebedí si Zahradník. Houbaření ho uvádí do ryzí extáze! „Prostě to miluju a ještě radši si na úrodě pochutnám,“ usmívá se.

Václav Zahradník: sparťan a houbař s baletem v srdci

Mezi Zahradníkovými úlovky se objevil i skutečný obr. Největší plodnice hřiba smrkového „praváka“ měla podle jeho odhadu přibližně 40 centimetrů a vážila kolem 1,5 kilogramu.

Pravák, kam se podíváš. No není to krása?

Po deštích se lesy probouzejí

Déšť byl v posledních dnech pro české lesy zásadní. Mykolog Jan Borovička již minulý týden upozornil, že srážky z konce prázdnin růst hub povzbudily a při dalších deštích mohou přijít i další vlny tradičních jedlých druhů, včetně hřibů nebo lišek.

Zhmotněná radost. Maminka Iva se synem Václavem

Mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea pak pro Český rozhlas uvedla, že nyní začíná hlavní sezona hřibů. Zájemcům doporučila zaměřit se především na jehličnaté lesy, kde lze aktuálně hledat například hřiby smrkové. Zároveň ale připomněla, že situace se může výrazně lišit i mezi místy vzdálenými jen několik kilometrů.

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

A právě Šumava, kde Zahradník se svými blízkými sbíral, patří mezi oblasti, kde aktuální podmínky mohou houbařům přát. Už několikadenní déšť a vyšší nadmořská výška dávají místním lesům výhodu oproti oblastem, které v létě výrazněji vyschly.

Iva, Václav st., a Václav ml. Zahradníkovi. Rostou!

Mapa poradí, les rozhodne

  • Meteorologové připomínají, že mapa pravděpodobnosti růstu hub neukazuje konkrétní nálezy, ale vhodnost meteorologických podmínek pro růst především masitých mykorhizních hub.
  • Konkrétní úspěch houbaře pak závisí také na typu lesa, místních podmínkách a samozřejmě na tom, zda člověk ví, kam jít.

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