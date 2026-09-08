Čeští houbaři po týdnech vyhlížení konečně vytahují košíky. Nedávné deště totiž povzbudily růst hub a podle aktuálních informací se nejlepší podmínky nacházejí zejména v některých horských a vlhčích oblastech republiky.
Podle aktuálních informací jsou podmínky pro houbaře výrazně rozdílné podle regionů. Zatímco na části jižní Moravy a Vysočiny je situace stále slabší, příznivější podmínky hlásí například Plzeňský a Ústecký kraj, Orlické hory nebo Liberecko. Mykologové zároveň upozorňují, že po dlouhém letním suchu mohou být některá podhoubí oslabená a samotná mapa proto není zárukou plného košíku.
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Houby jako relax od baletu
Své o tom ví i Václav Zahradník, dirigent a korepetitor Baletu Národního divadla. Hudebník, který stojí za řízením řady významných baletních inscenací, si rád místo taktovky bere do ruky houbařský košík. Nejraději se svými nejbližšími, chotí Ivou a synem Vašíkem.
Zahradník a spol. o víkendu vyrazili do okolí šumavského Srní, kde mají chalupu. Výsledkem byla úroda, kterou by mu mohl závidět nejeden zkušený houbař. Fotografie ukazují několik košíků plných hub i stůl doslova zaplněný úlovky.
„Je to milá kratochvíle dirigenta a relax od umělecké práce,“ lebedí si Zahradník. Houbaření ho uvádí do ryzí extáze! „Prostě to miluju a ještě radši si na úrodě pochutnám,“ usmívá se.
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Mezi Zahradníkovými úlovky se objevil i skutečný obr. Největší plodnice hřiba smrkového „praváka“ měla podle jeho odhadu přibližně 40 centimetrů a vážila kolem 1,5 kilogramu.
Po deštích se lesy probouzejí
Déšť byl v posledních dnech pro české lesy zásadní. Mykolog Jan Borovička již minulý týden upozornil, že srážky z konce prázdnin růst hub povzbudily a při dalších deštích mohou přijít i další vlny tradičních jedlých druhů, včetně hřibů nebo lišek.
Mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea pak pro Český rozhlas uvedla, že nyní začíná hlavní sezona hřibů. Zájemcům doporučila zaměřit se především na jehličnaté lesy, kde lze aktuálně hledat například hřiby smrkové. Zároveň ale připomněla, že situace se může výrazně lišit i mezi místy vzdálenými jen několik kilometrů.
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A právě Šumava, kde Zahradník se svými blízkými sbíral, patří mezi oblasti, kde aktuální podmínky mohou houbařům přát. Už několikadenní déšť a vyšší nadmořská výška dávají místním lesům výhodu oproti oblastem, které v létě výrazněji vyschly.
Mapa poradí, les rozhodne