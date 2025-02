V současnosti to už revoluční není, avšak nejnovější generace chytrých světlometů IQ Matrix HD, kterou jsme vyzkoušeli v modernizovaném modelu Volkswagen Touareg, jde ještě dál. Světlomety mají celkem 38 400 mikro LED diod, díky nimž se budete i v noci cítit jako ve dne.

HD samozřejmě znamená High Definition, tedy velmi vysoké rozlišení. Tím je míněna záplava extrémně jasných světelných bodů, kterou vytváří těchto více než třicet tisíc mikrodiod, přičemž na každé straně vozidla je v nových světlometech rozmístěno 19 200 LED mikrodiod.

Světelný koberec

Maticový systém světlometů promítá interaktivní světelný koberec na povrch jízdního pruhu, v němž touareg (ale například i nové Porsche Panamera, které tato světla také dostalo) jede. Díky této funkci s označením Lane Light je jízda za tmy ještě komfortnější. Pro řidiče je za tmy také snadnější řízení vozu v zúžených jízdních pruzích na rozestavěných úsecích dálnic, protože příslušný jízdní pruh je optimálně osvětlován světelným kobercem. Jak přesně to vypadá, se můžete podívat ve videu, které jsme pro vás natočili. Stačí mobilem vyfotit QR kód vlevo na stránce a užít si záběry zveřejněné na Instagramu.

Noční vidění

A ještě jedna parádička, která nás v novém touaregu zaujala, tedy co se týká jízdy v noci. Noční vidění. Infračervená kamera integrovaná do přídě zaznamenává záření vydávané živými bytostmi.

Ve vzdálenosti 10 až 130 metrů před vozem zaznamená třeba neskloněné, nezakryté chodce, cyklisty a větší divoká zvířata. Jakmile se dostanou do definovaného koridoru nebo by mohli do tohoto koridoru vstoupit, je na tuto skutečnost upozorněn řidič na displeji digitálního panelu přístrojů. Jednak bytosti vidí žlutě orámované na obrazu mezi budíky a také je informován výstražným červeným blikáním v místě head-up displeje, ale to už musí jít takzvaně do tuhého. I tohle si můžete prohlédnout na videu.

S novými světlomety IQ Matrix HD jsou navíc osoby v potenciálně rizikové oblasti při rychlosti jízdy více než 60 km/h mimo město krátce bodově osvětleny, aby je řidič lépe viděl. To už je „hustej“ matrix, co říkáte?