Průkopníkem v zákazech je Španělsko. Kouření včetně elektronických cigaret je zcela zakázáno na desítkách pláží v Katalánsku, Andalusii, Valencii i na Baleárských ostrovech. Zatímco v Barceloně platí plošný zákaz a za jeho porušení hrozí pokuta 30 eur (asi 750 korun), v oblasti Lloret de Mar a na pobřeží Costa Blanca hrozí pokuta až 750 eur (necelých 19 tisíc korun) a na některých místech se částka může vyšplhat až na 2 000 eur (asi 50 tisíc korun).
V Itálii byla slavná pláž Bibione jednou z prvních, které zavedly kompletní zákaz kouření včetně elektronických cigaret na celém svém pobřeží s výjimkou vyhrazených zón. Podobně přísná opatření najdete na Sardinii či v letoviscích v Apulii, kde se pokuty za kouření na pláži pohybují v rozmezí 25 až 500 eur. I ve Francii postupně rozšiřují projekt Pláže bez tabáku, takže si legálně nedáte cigaretu na desítkách pláží na Azurovém pobřeží ani na severu země. Základní pokutová sazba je 135 eur, ale může se vyšplhat až na 700 eur.
A co oblíbené destinace?
Například v Chorvatsku na klasických veřejných plážích plošný zákaz sice neplatí, ale rapidně přibývá míst, která jsou v rukou soukromých resortů nebo hotelů a kde je kouření přísně zakázáno. Navíc se na celém chorvatském pobřeží tvrdě postihuje odhazování nedopalků do písku či moře a pokuty mohou dosáhnout stovek eur.
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Řecká vláda zase zavedla program Pláže bez kouře, takzvané smokefree beaches. Zákaz platí na mnoha populárních plážích, například v Atice nebo na vybraných Kykladských ostrovech. Za používání elektronických cigaret na veřejnosti zde navíc hrozí pokuta až 500 eur.
V Bulharsku se situace liší podle provozovatelů. Na plážích v Primorsku, na Slunečném pobřeží nebo ve Zlatých píscích se zavádí nekuřácké zóny, kde si u lehátka jednoduše nezapálíte, jinak jsou pravidla poměrně benevolentní. Například v Portugalsku ale legislativa umožňuje místním samosprávám vyhlásit pláže za nekuřácké zóny, což se dotklo desítek míst zejména v turistickém regionu Algarve a v okolí Lisabonu. Pokutové rozmezí je zde od 50 do 750 eur.
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Pozor na přísnou exotiku
V Thajsku platí pro kuřáky velmi přísné zákony. Třeba na 20 nejznámějších plážích včetně Patongu na Phuketu hrozí pokuta v přepočtu 65 tisíc korun, nebo dokonce trest odnětí svobody na rok. Nekompromisní legislativu má i Mexiko, kde platí absolutní zákaz kouření na všech veřejných prostranstvích včetně pláží, parků a hotelů, kuřáci musí využívat pouze smoking pointy daleko od pobřeží. Pokuta se pohybuje v přepočtu tisíc až sedm tisíc korun. V Mexiku navíc platí plošný zákaz elektronických cigaret v celé zemi.
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