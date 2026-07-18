Cigareta u moře se může prodražit. Kde platí zákazy a astronomické pokuty?

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  7:02
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Mnohé země zavedly finanční postihy pro ty, kteří kouří na plážích mimo případné vyznačené zóny k tomu určené. V Evropě jsou pokuty v přepočtu v řádu tisíců, v Thajsku ale porušení zákazu může stát desítky tisíc, nebo dokonce až rok vězení. | foto: Profimedia.cz

Léto, šumění moře, vychlazený drink a... zapálená cigareta? Pro miliony kuřáků donedávna běžná plážová idylka. Jenže realita se rychle mění. Stále více oblíbených turistických destinací podporuje pláže bez cigaretového kouře. Pokud se chystáte k moři, měli byste si mapu zákazů nastudovat předem. Jinak riskujete nejen zkažený den, ale i vysoké pokuty, které mohou zamávat s vaší peněženkou.

Průkopníkem v zákazech je Španělsko. Kouření včetně elektronických cigaret je zcela zakázáno na desítkách pláží v Katalánsku, Andalusii, Valencii i na Baleárských ostrovech. Zatímco v Barceloně platí plošný zákaz a za jeho porušení hrozí pokuta 30 eur (asi 750 korun), v oblasti Lloret de Mar a na pobřeží Costa Blanca hrozí pokuta až 750 eur (necelých 19 tisíc korun) a na některých místech se částka může vyšplhat až na 2 000 eur (asi 50 tisíc korun).

V Itálii byla slavná pláž Bibione jednou z prvních, které zavedly kompletní zákaz kouření včetně elektronických cigaret na celém svém pobřeží s výjimkou vyhrazených zón. Podobně přísná opatření najdete na Sardinii či v letoviscích v Apulii, kde se pokuty za kouření na pláži pohybují v rozmezí 25 až 500 eur. I ve Francii postupně rozšiřují projekt Pláže bez tabáku, takže si legálně nedáte cigaretu na desítkách pláží na Azurovém pobřeží ani na severu země. Základní pokutová sazba je 135 eur, ale může se vyšplhat až na 700 eur.

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A co oblíbené destinace?

Například v Chorvatsku na klasických veřejných plážích plošný zákaz sice neplatí, ale rapidně přibývá míst, která jsou v rukou soukromých resortů nebo hotelů a kde je kouření přísně zakázáno. Navíc se na celém chorvatském pobřeží tvrdě postihuje odhazování nedopalků do písku či moře a pokuty mohou dosáhnout stovek eur.

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Řecká vláda zase zavedla program Pláže bez kouře, takzvané smokefree beaches. Zákaz platí na mnoha populárních plážích, například v Atice nebo na vybraných Kykladských ostrovech. Za používání elektronických cigaret na veřejnosti zde navíc hrozí pokuta až 500 eur.

V Bulharsku se situace liší podle provozovatelů. Na plážích v Primorsku, na Slunečném pobřeží nebo ve Zlatých píscích se zavádí nekuřácké zóny, kde si u lehátka jednoduše nezapálíte, jinak jsou pravidla poměrně benevolentní. Například v Portugalsku ale legislativa umožňuje místním samosprávám vyhlásit pláže za nekuřácké zóny, což se dotklo desítek míst zejména v turistickém regionu Algarve a v okolí Lisabonu. Pokutové rozmezí je zde od 50 do 750 eur.

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Pozor na přísnou exotiku

V Thajsku platí pro kuřáky velmi přísné zákony. Třeba na 20 nejznámějších plážích včetně Patongu na Phuketu hrozí pokuta v přepočtu 65 tisíc korun, nebo dokonce trest odnětí svobody na rok. Nekompromisní legislativu má i Mexiko, kde platí absolutní zákaz kouření na všech veřejných prostranstvích včetně pláží, parků a hotelů, kuřáci musí využívat pouze smoking pointy daleko od pobřeží. Pokuta se pohybuje v přepočtu tisíc až sedm tisíc korun. V Mexiku navíc platí plošný zákaz elektronických cigaret v celé zemi.

Abstinenční příznaky i horší imunita

  • Pro silného kuřáka může být zjištění, že na pláži nesmí během celého dne kouřit, stresovým faktorem. Vlna nervozity, kterou zákaz kouření často přináší, může nastat už v samotném letadle, kde platí přísný zákaz kouření.
  • Podle odborníků je možné tělu pomoci farmakologicky, ale ideálně bez nikotinu: „První způsob je nahrazení příjmu nikotinu v cigaretách jinou formou jeho užívání (nikotinové spreje, žvýkačky, náplasti, nahřívaný tabák a tak dál). Druhou cestou je volně prodejný lék s obsahem cytisiniklinu, který umí zastoupit nikotin v mozku, a tím pádem zabraňuje nepříjemným pocitům způsobeným abstinencí,“ objasňuje Jiří Slíva, přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Adiktolog Adam Kulhánek k tomu doplňuje: „Látka cytisiniklin, kterou obsahuje například defumoxan, je podle studií velmi účinná. Látka se naváže na nikotinové receptory v mozku, díky čemuž kuřák neprožívá abstinenční příznaky a je schopen stabilně fungovat.“
  • Kromě samotných zákazů přináší kouření v létě i specifická zdravotní rizika, o kterých se příliš nemluví. Typickým příkladem jsou letní virózy z cestování. Kuřáci mají prokazatelně horší respirační imunitu. V létě, kdy neustále přecházíme z horka do klimatizovaných prostor letišť, hotelů nebo aut, dochází k vysušování sliznic.
  • U kuřáků je pak riziko zánětů dýchacích cest, dutin a nepříjemných letních viróz daleko vyšší. „Kuřáci mají horší respirační imunitu, jsou náchylnější k sezonním respiračním infekcím. Letní virózy, záněty dutin a dýchacích cest u nich mohou být daleko častější. Je to klinicky dané, když jsou například na letišti nebo v prostorách, které jsou klimatizované, je u nich vyšší riziko“, popisuje adiktolog Kulhánek. V horku navíc oběhový systém kuřáků hůře zvládá fyzickou námahu, organismus se kvůli oxidu uhelnatému hůře okysličuje a lidé se mnohem více zadýchávají.
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