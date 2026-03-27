Návrat do Birminghamu si s sebou bohužel nese řadu neduhů poslední série. Jeho hlavní tvůrce a scénárista v jedné osobě - Steven Knight opět sází na pomalé tempo, melancholii a tklivou atmosféru. Výsledkem ovšem bohužel je, že zejména první třetina snímku působí dost utahaně.
I přesto však filmové rozloučení s Tommym Shelbym, které na Netflixu najdete pod názvem Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, nesmělo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Starý dobrý Birmingham
Scénář s dialogy ostrými jako žiletky skryté v plochých čepicích ústředních postav, přestylizovaný, atmosférický svět zahalený do všudypřítomných oblaků kouře, ikonické kostýmy a účesy, charismatické postavy, jejichž výkony bývají podbarveny patřičně řízným hudebním mixem. Takhle nějak by se daly v kostce shrnout hlavní trumfy Gangů z Birminghamu. Seriál, který je u většiny fanoušků, které osobně znám, zažitý spíše pod svým originálním názvem Peaky Blinders, debutoval na obrazovce britské BBC Two již 13. září 2013, tedy před dekádou a čtvrt.
Z poměrně nenápadné gangsterky se během let stal jeden z nejkultovnějších britských seriálů vůbec. Klan Shelbyů během té doby ovlivnil nejen konkurenční televizní tvorbu, ale také trendy v oblasti módy či pánských účesů. Je s podivem, že se tenhle klenot objevil v naší internetové rubrice Strážce streamu pouze jednou, a to na jaře roku 2022, kdy si premiéru odbyla poslední klasická šestá řada.
Melancholie a plochá čepice
Oficiální synopse aktuálního snímku zní takto: Birmingham, 1940. Uprostřed chaosu druhé světové války je Tommy Shelby donucen vrátit se z dobrovolného exilu, aby čelil svému dosud nejničivějšímu zúčtování. S budoucností rodiny a země v sázce se Tommy musí postavit svým vlastním démonům a rozhodnout se, zda se utká se svým odkazem, nebo ho spálí na prach. Na rozkaz Peaky Blinders.
Film si bohužel nese některé neduhy poslední série. První třetina se odehrává hlavně v Tommyho domě a tempo výrazně trpí. Jakmile však hlavní hrdina oblékne svůj ikonický kabát, nasadí plochou čepici a vezme věci do vlastních rukou, film ožívá. Scéna v hospodě, kdy Tommy vytáhne granát, patří mezi nezapomenutelné momenty. Nejspíš si na ni vzpomenu nejen v momentě, kdy budu příště tancovat quickstep. Cillian Murphy drží celý film pohromadě svým charismatem. Nové postavy sice nedostávají tolik prostoru jako v seriálu, ale v rámci zbytku stopáže filmu fungují slušně.
Styl, hudba a atmosféra
Audiovizuálně film jede na jistotu. Rozbombardovaný a kouřem zahalený Birmingham funguje výborně, kamera si užívá detaily a rockový soundtrack udržuje tempo a náladu. Filmový formát si ale vybírá svou daň – příběh je přímočařejší a vedlejší linky mají méně prostoru. Výsledkem je svižná, ale předvídatelná jízda k finále, které sice diváka nezaskočí, ale poskytuje důstojné zakončení. Fair enough, další díly už nepotřebuju.
Dodatek
Za zhruba měsíc, 22. dubna, vyjde magazín deníku Metro, jehož součástí bude trojstránkové téma věnované Gangům z Birminghamu coby fenoménu. Čtenáři se v něm dozvědí třeba to, jak seriál ovlivnil módu pánských účesů, a že původně, alespoň podle studiových hlavounů, vůbec uspět neměl.
Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž
