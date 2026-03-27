Cillian Murphy naposled jako Tommy Shelby! Nesmrtelný muž přináší napětí, nudu i ikonické čepice

Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
Seriál Gangy z Birminghamu (v originále Peaky Blinders) patřil svého času k největším televizním fenoménům. Po rozpačité šesté řadě ale přišla otázka: má příběh ještě co říct? Nový film Nesmrtelný muž se snaží nabídnout odpověď a zároveň uzavřít osudy ikonického gangstera Tommyho Shelbyho. Odpověď je přitom rozporuplná, rozvláčná a uspěchaná zároveň.
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026)

Návrat do Birminghamu si s sebou bohužel nese řadu neduhů poslední série. Jeho hlavní tvůrce a scénárista v jedné osobě - Steven Knight opět sází na pomalé tempo, melancholii a tklivou atmosféru. Výsledkem ovšem bohužel je, že zejména první třetina snímku působí dost utahaně.

I přesto však filmové rozloučení s Tommym Shelbym, které na Netflixu najdete pod názvem Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž, nesmělo chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Barry Keoghan ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026)

Starý dobrý Birmingham

Scénář s dialogy ostrými jako žiletky skryté v plochých čepicích ústředních postav, přestylizovaný, atmosférický svět zahalený do všudypřítomných oblaků kouře, ikonické kostýmy a účesy, charismatické postavy, jejichž výkony bývají podbarveny patřičně řízným hudebním mixem. Takhle nějak by se daly v kostce shrnout hlavní trumfy Gangů z Birminghamu. Seriál, který je u většiny fanoušků, které osobně znám, zažitý spíše pod svým originálním názvem Peaky Blinders, debutoval na obrazovce britské BBC Two již 13. září 2013, tedy před dekádou a čtvrt.

Z poměrně nenápadné gangsterky se během let stal jeden z nejkultovnějších britských seriálů vůbec. Klan Shelbyů během té doby ovlivnil nejen konkurenční televizní tvorbu, ale také trendy v oblasti módy či pánských účesů. Je s podivem, že se tenhle klenot objevil v naší internetové rubrice Strážce streamu pouze jednou, a to na jaře roku 2022, kdy si premiéru odbyla poslední klasická šestá řada.

Melancholie a plochá čepice

Oficiální synopse aktuálního snímku zní takto: Birmingham, 1940. Uprostřed chaosu druhé světové války je Tommy Shelby donucen vrátit se z dobrovolného exilu, aby čelil svému dosud nejničivějšímu zúčtování. S budoucností rodiny a země v sázce se Tommy musí postavit svým vlastním démonům a rozhodnout se, zda se utká se svým odkazem, nebo ho spálí na prach. Na rozkaz Peaky Blinders.

Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026)

Film si bohužel nese některé neduhy poslední série. První třetina se odehrává hlavně v Tommyho domě a tempo výrazně trpí. Jakmile však hlavní hrdina oblékne svůj ikonický kabát, nasadí plochou čepici a vezme věci do vlastních rukou, film ožívá. Scéna v hospodě, kdy Tommy vytáhne granát, patří mezi nezapomenutelné momenty. Nejspíš si na ni vzpomenu nejen v momentě, kdy budu příště tancovat quickstep. Cillian Murphy drží celý film pohromadě svým charismatem. Nové postavy sice nedostávají tolik prostoru jako v seriálu, ale v rámci zbytku stopáže filmu fungují slušně.

Styl, hudba a atmosféra

Audiovizuálně film jede na jistotu. Rozbombardovaný a kouřem zahalený Birmingham funguje výborně, kamera si užívá detaily a rockový soundtrack udržuje tempo a náladu. Filmový formát si ale vybírá svou daň – příběh je přímočařejší a vedlejší linky mají méně prostoru. Výsledkem je svižná, ale předvídatelná jízda k finále, které sice diváka nezaskočí, ale poskytuje důstojné zakončení. Fair enough, další díly už nepotřebuju.

Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026)

Dodatek

Za zhruba měsíc, 22. dubna, vyjde magazín deníku Metro, jehož součástí bude trojstránkové téma věnované Gangům z Birminghamu coby fenoménu. Čtenáři se v něm dozvědí třeba to, jak seriál ovlivnil módu pánských účesů, a že původně, alespoň podle studiových hlavounů, vůbec uspět neměl.

Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž

  • Režie: Tom Harper
  • Scénář: Steven Knight
  • Kamera: George Steel, Ben Wilson
  • Hudba: Antony Genn, Martin Slattery
  • Hrají: Cillian Murphy, Stephen Graham, Sophie Rundle, Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Ferguson, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Ruby Ashbourne Serkis a další.
  • Produkce: Guy Heeley, Steven Knight, Caryn Mandabach, Cillian Murphy
  • Casting: Shaheen Baig
  • Střih: Mark Eckersley
  • Zvuk: Stuart Hilliker, Lee Walpole
  • Scénografie: Jacqueline Abrahams, Jacqueline Abrahams
  • Kostýmy: Alison McCosh

Na brněnském výstavišti začal konopný festival, nabídne přednášky i poradnu

