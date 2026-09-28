Kdysi tady totiž proti sobě stáli lidé, kteří se znali. Sousedé, kamarádi, rodiny. A přesto dnes sedíte u někoho na zahradě, pijete jeho domácí pálenku a on vám vypráví o každodennosti, jako by vás znal odjakživa. Možná právě to je na Bosně tak zvláštní. Světu se pořád představuje tak nějak pomalu. Nenabízí všechno pohodlí, na které jsme zvyklí ve zbytku Evropy. Silnice občas nejsou úplně silnice, signál někde zmizí, wi-fi aby člověk pohledal a také si musí zvyknout, že ne všechno funguje přesně podle jeho představ. Jenže právě proto je tu pořád něco, co se z mnoha míst světa pomalu vytrácí.
Prostor. Klid. A pocit, že jste někde, kde před vámi nebyly tisíce dalších turistů. A tak bych byla ráda, kdyby to tak ještě chvíli zůstalo.
Milovnice chladných toků
S partou kamarádů jsme se rozhodli zdolat místní řeku. Teče nedaleko domu našeho domácího, a právě ona byla jedním z hlavních důvodů, proč jsme sem přijeli. A protože moje kempovací auto v poslední době začalo vykazovat známky ne úplně stoprocentní spolehlivosti, rozhodla jsem se využít nabídku Campiri. Pronajali jsme si příjemnou obytnou dodávku pro dva. Spaní, kuchyňka, všechno potřebné. Jen s manuální převodovkou. A protože poslední roky upřednostňuju automat, chvíli jsem si říkala, jestli jsem si tím nepřidělala práci. Ale ono je to vlastně jako jízda na kole. Řazení se nezapomíná.
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Do dodávky se pohodlně vešla nafukovací kánoe Yukon i kamarádova loď, pumpa a pádla. Naložili jsme všechno potřebné a vyrazili. Po necelé tisícovce kilometrů a jednom přespání po cestě jsme byli na místě. Řeka na první pohled nebyla nijak divoká. Některé úseky nám ale daly docela zabrat, i když jsme na vodě už něco zažili. Párkrát nám zkrátka připomněla, že tady rozhoduje ona. Voda byla ledově svěží, což jako milovnice chladných toků samozřejmě oceňuju. Přesto jsme měli neopreny a helmy ‒ byly tady rozhodně namístě. A příroda kolem? Krásná. Divoká. Nedotčená.
Žádné stánky s hambáčem, žádné fronty na parkovišti, žádné „Instagram spoty“. Jen řeka, lesy, skály, louky, krávy a občas nějaký člověk.
Pak jsme se vydali k prameni řeky. Vlastně k pramenům. Tahle řeka totiž vyrůstá ze tří silných krasových pramenů, které se po nějakém kilometru a půl spojí v jeden tok. Voda má kolem sedmi stupňů, takže koupání je jen pro opravdu odvážné. Ale té křišťálově čisté vodě se stejně nedá odolat!
Cestou zpátky jsme se zastavili na místním hřbitově. Kříže. Jména. Roky narození a úmrtí.
Pocit něčeho blízkého
Večer sedíme u ohně, popíjíme damáču a mně najednou běží hlavou jedna jediná písnička… Řekni, kde ty kytky jsou… a kde jsou ti vojáci, co se s nimi mohlo stát… Možná proto, že právě na tom hřbitově jsem si znovu uvědomila, že konflikt, který skončil před jednatřiceti lety, není pro místní žádná dávná historie.
Je to pořád jejich život. Dětství, možná rodičovství, kus života, který prožili ve válce. Sousedé, kteří se jednoho dne ocitli na jiné straně. Dodnes tu vedle sebe žijí různé kultury, náboženství a identity, jež jsou do místního života hluboce zapsané. A člověk má občas pocit, že ten konflikt pořád někde pod povrchem doutná.
Jenže pak projdete kolem něčího domu a někdo vás jen tak pozve na kávu. Nebo na damáču. Nebo na obojí. A právě tahle pohostinnost mě na tom všem dostala možná nejvíc. Nezdálo se mi, že by nás zvali proto, že se to sluší. Prostě je zajímalo, kdo jsme, odkud jsme přijeli a co tady děláme. Chtěli si s námi povídat, něco nám ukázat, něco nám nabídnout. A tahle pohostinnost mi najednou připomněla něco známého a blízkého. Vrátila mě o čtyřicet let zpátky, do dětství, do vesnice, kde žila moje babička a děda.
Možná právě proto mi tahle země připadala tak zvláštně blízká. Přes všechnu svou minulost, přes všechno, co je v ní pořád trochu syrové a nedohojené, v ní zůstalo něco velmi obyčejného a lidského.
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Není to země na dovolenou pro každého. A možná je to tak dobře. Je to jiný svět. Trochu nepohodlný, občas chaotický, občas syrový. Ale právě v tom je jeho kouzlo.
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A pokud jste milovníci přírody, vody, trochy adrenalinu a míst, kde se ještě pořád dá mít pocit, že jste někde, kde před vámi nebyly davy dalších lidí, pak vám tahle část Balkánu může nabídnout opravdu hodně.
Jen vám asi nechci říct, kde přesně to je. Nechci totiž, aby se z téhle řeky stala nová Vltava v červenci. Nechci, aby se z louky plné krav stal kemp s dvaceti obytnými auty. A nechci, aby se u pramene řeky za pár let platilo vstupné.
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