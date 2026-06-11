Svět módy dokázal v posledních letech nemožné. Přesvědčil miliony lidí, že čím nepraktičtěji se obléknete, tím jste stylovější. Zatímco běžní smrtelníci si lámou hlavu, proč někdo nosí ponožky v sandálech nebo drží kabelku za spodek místo za ucha, influenceři mají jasno. Je to trend. A kdo ho nechápe, ten je pozadu.
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Ponožky v sandálech
Kdysi zaručená vstupenka do žebříčku nejhorších módních přešlapů, nyní součást outfitu, za kterou nasbíráte nejeden lajk. To, co bývalo terčem vtipů o českých turistech, se během několika let proměnilo v plnohodnotný módní trend.
Jestli dává takzvaný ponožkosandál smysl? Z praktického hlediska nejspíš ano, protože některé citlivější jedince nohy pak nestudí a netlačí. Jestli to vypadá dobře? Na tom se módní svět stále nedokáže shodnout. A nejen ten módní.
Taška nošená „nesprávně“
Možná vám následující řečnická otázka bude připadat podivná, ale přece ji položím: K čemu jsou na tašce ucha? Podle nejnovějších trendů mají zřejmě sloužit jen jako dekorace. Sociální sítě v posledních měsících zaplavily fotografie mužů a žen, kteří nosí velké tašky sevřené v podpaží nebo je drží zespodu, jako by právě zachraňovali vzácný artefakt před pádem na zem. Nebo nesli prádlo na vyprání.
Praktické to příliš není, pohodlné také ne. Na fotkách to ale působí nenuceně a luxusně, což je přesně důvod, proč se tento způsob nošení stal hitem.
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Mikiny a svetry přes ramena
Na první pohled to vypadá, jako by si někdo nebyl jistý počasím. Ve skutečnosti jde však o jeden z typických prvků stylu old money, který se dá doslovně přeložit jako styl starých peněz. Ten napodobuje nenápadnou eleganci bohatých rodin, které své bohatství neukazují okázale, ale spíš ležérně a bez námahy.
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Svetr přehozený přes ramena tak není praktická nutnost, ale módní signál. Má působit dojmem, že jeho nositel právě vyšel z tenisového klubu nebo tráví víkend na venkovském sídle. Funkce skoro žádná, efekt jasný. Vypadat uvolněně, ale zároveň, ehm, draze.
Příliš dlouhé kalhoty
Kdybychom měli vybrat jednu věc, která by člověku řekněme z roku 2010 připadala nejabsurdnější a zároveň je v současnosti úplně běžně k vidění, byly by to široké kalhoty vlečící se po zemi. Místo aby končily nad botou, čímž by daly vyniknout dalšímu potenciálně zajímavému módnímu kousku, často ji celou zakryjí a při chůzi doslova zametají chodník.
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Něco podobného bylo v ulicích naposled masově k vidění někdy na přelomu tisíciletí. A i tehdy jistá část konzervativní společnosti kroutila hlavami.
Vrstevnaté outfity v létě
Vrstvení oblečení v horkém létě ve většině případů nemá moc praktický smysl. I přesto to mnoho lidí dělá, a to čistě proto, že to vypadá mnohem lépe, než když na sebe hodíte jen tílko a kraťasy. Mikina přes košili, košile přes tričko, někdy ještě bunda přehozená přes ramena? A to všechno ve chvíli, kdy venku panují tropické teploty?
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Z pohledu komfortu je to nesmysl. Tělo se potí, vrstvy se lepí na sebe a člověk by si nejraději okamžitě ulevil. Jenže v módním světě nejde jen o pohodlí. Jde o vizuální efekt, strukturu a dojem nenuceně promyšleného outfitu. Pro krásu se musí trpět. Většinou to jde ale i chytřeji.