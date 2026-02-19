Miniaturizace elektroniky je faktem, i když se nedá procentuálně vyčíslit. Vývoj technologií se za posledních třicet let posunul od mikrometrových struktur k jednotkám nanometrů. Spotřební elektronika díky tomu výrazně zlehčila. Zatímco první mobilní telefony v 80. letech vážily téměř kilogram, v současnosti mají některé kolem dvou set gramů. Pro recyklaci to ale znamená opačný efekt: přístroje jsou menší, uzavřenější a materiálově složitější.
Problém štíhlých přístrojů
Data společnosti Rema Systém, která je jedním ze tří největších kolektivních systémů zajišťujících sběr odpadních elektrozařízení působících v České republice, ukazují, že meziročně mění váhu až 40 procent výrobků, jež tato firma sleduje. V některých případech jsou lehčí i o 13 procent. „Aktuálně sbíraná drobná zařízení často bývají pevně zalisovaná, nerozebíratelná a s vestavěnými bateriemi, které nelze snadno oddělit. V jednom drobném přístroji se navíc mnohdy kombinují desítky různých materiálů, od plastů přes slitiny až po nepatrné množství kovů. Oddělit a znovu využít kousky mědi, železa nebo hliníku tak sice vyžaduje náročné technologické postupy, i přesto se ale správně recyklovat vyplatí,“ říká David Chytil, obchodní manažer společnosti Rema Systém.
Šup s tím do koše?
Právě drobná elektronika podle něj opakovaně končí ve směsném odpadu. Na rozdíl od velkých spotřebičů lidé u drobných zařízení často nepřemýšlejí a bez váhání je vyhazují právě do černých popelnic. Dlouhodobá data dokonce ukazují, že malá elektronika tvoří až půl procenta celkové hmotnosti směsného odpadu – to za rok odpovídá zhruba třem kilogramům elektroodpadu, které se nedostávají k recyklaci.
A tento problém je nejen v Česku. V The Guardian odhadují, že ve Velké Británii se ročně koupí více než 1,14 miliardy těchto malých elektronických zařízení (včetně vapů) a zhruba polovina (589 milionů) jich skončí jako odpad. „Což odpovídá 19 kusům za sekundu,“ uvádí Scott Butler, výkonný ředitel společnosti Material Focus, která stojí za kampaní Recycle Your Electricals (v překladu Recykluj svou elektroniku – pozn. redakce). „Měli jsme rychlé občerstvení, rychlou módu a nyní žijeme ve věku rychlých technologií,“ glosuje Butler pro The Guardian.
Přemýšlet se vyplatí
S nutností přemýšlení o tom, co a odkud kupujeme, souhlasí i Chytil. „Odborné zpracování nejenže pomůže předejít zbytečným ztrátám surovin, ale dokáže zabránit také únikům látek, které mohou být škodlivé pro životní prostředí,“ upřesňuje a doplňuje: „Dává smysl uvažovat v duchu cirkulární ekonomiky: materiály se díky odbornému zpracování mohou vracet zpátky do oběhu a sloužit jako suroviny pro nové výrobky. Snižuje se tak potřeba stále nových primárních zdrojů a s tím dopady spojené s jejich těžbou a zpracováním, což je šetrnější k planetě i ekonomice.“