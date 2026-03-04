Mezinárodní den žen připadá na 8. března (neděle) a stále víc lidí ho bere jako příležitost poděkovat ženám ve svém okolí – partnerkám, maminkám, kolegyním i kamarádkám. Nemusí jít přitom o velká gesta.
Přestože květina zůstává symbolem tohoto svátku, ženy stále častěji dávají najevo, že největším dárkem pro ně není samotná pozornost, ale chvíle klidu, pohody a času pro sebe nebo společné chvíle s protějškem. V případě dárků je důležité, aby byly osobní a od srdce.
Inspirujte se
To potvrzuje i letošní průzkum pro společnost BILLA ČR prostřednictvím Instant Research výzkumné agentury IPSOS na vzorku 315 respondentek ve věku 18–65 let. „V přáních žen se tradice mísí s touhou po chvíli pro sebe. Květinu by si jako dárek k MDŽ vybralo 31 % žen, ale stejně silně zaznívá potřeba volného času a klidu (18 %) nebo zážitku, který je vytrhne z běžného dne (18 %). Každá šestá žena by nejraději uvítala večeři, kterou někdo připraví za ni (16 %), a sladkost či šperk by si zvolila jen menší část žen (8 % a 7 %),“ uvedla pro Metro.cz Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace a Public Affairs společnosti BILLA Česká republika. Tady je tedy deset tipů, se kterými nešlápnete vedle.
1. Kytice (ale jiná než obvykle)
Květiny k MDŽ patří. Zkuste ale něco originálnějšího než klasické karafiáty – například tulipány, frézie nebo luční vazbu. Klasikou, která nikdy nezklame, jsou rudé růže, případně elegantní míchané kytice. Počet květin by měl být ideálně lichý. Ke kytici ideálně připojte krátký osobní vzkaz.
2. Zážitek místo věci
Masáž, wellness pobyt, lístky do divadla nebo kurz vaření. Zážitek má větší trvanlivost než většina hmotných dárků.
3. Čas s partnerem
Řadu žen rovněž potěší společný čas se svým partnerem a různými aktivitami. Naplánujte pro ní procházku, výlet, piknik či filmový večer doma – hlavní je společně strávený čas.
4. Šperk s jednoduchým designem
Jemný náhrdelník, náramek nebo náušnice jsou klasika, která funguje. Nemusí být drahé, důležitý je výběr podle stylu obdarované.
5. Společná večeře
Rezervace v oblíbené restauraci nebo domácí večeře připravená s péčí je také správná cesta. Čas strávený spolu s vynikajícím jídlem je perfektní dárek.
6. Vytvořte „kupóny“
Například na masáž, snídani do postele nebo společný výlet. Kreativita nic nestojí a snahu o ní žena většinou ocení.
7. Kniha podle jejího vkusu
Román, detektivka nebo motivační literatura – důležité je trefit žánr. Připište věnování, které z knihy udělá osobní dárek.
8. Personalizovaný dárek
Například hrnek s věnováním, fotokniha nebo snímek z oblíbené fotografie. Osobní rozměr často vítězí nad cenou.
9. Převezměte povinnosti
Postarejte se o děti, domácnost nebo nákupy. Volný čas je pro ženu velmi cenný.
10. Rukou psaný dopis
Možná nejlevnější, ale často nejsilnější varianta. Upřímná slova dokážou víc než drahé dárky.