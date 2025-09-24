Vyzkoušeli jsme obří SUV, se kterým to v Evropě myslí Čína vážně. Jaecoo 7 míří do stejné škatulky, v níž soupeří třeba Hyundai Tucson nebo Volkswagen Tiguan. Už na první pohled zaujme robustními tvary a výraznou přední maskou s chromovaným „vodopádem“, která na ulici budí pozornost. Fakt, každý si všimne.
Uvnitř překvapí hlavně prostornost. Na délku měří vůz 4,5 metru, díky čemuž je dost místa nejen vpředu, ale i vzadu, kde se pohodlně usadí i dospělí. Zavazadelník pojme v případě plug-in hybridní verze přes 400 litrů, což je solidní hodnota. Kabina působí vzdušně díky velkým oknům a panoramatické střeše, řidič má navíc velmi dobrý výhled ven.
Vyhřívaný volant i čistička vzduchu
Interiér sází na prémiový dojem – kombinace materiálů, ambientní osvětlení, vyhřívaná i odvětrávaná sedadla, vyhřívaný volant nebo čistička vzduchu patří mezi prvky, které běžně najdete spíše u dražších konkurentů.
Centrem palubní desky je velký dotykový displej, jehož ovládání je intuitivní, i když některé funkce vyžadují trochu zvykání. Plug-in hybridní verze kombinuje benzinový motor 1,5 TGDI a elektromotor s celkovým výkonem kolem 255 kW. Baterie o kapacitě 18,3 kWh umožňuje v ideálních podmínkách ujet na elektřinu téměř 90 kilometrů, v praxi to bývá kolem 60–65 km. Celkový dojezd může být až 1 200 kilometrů!
Pohodlný podvozek
V čistě elektrickém režimu je vůz tichý a příjemně svižný, při svižnějším tempu se spalovací motor zapojuje plynule. Spotřeba se v běžném provozu pohybuje kolem 6–7 litrů na 100 km, což je na tak velké SUV solidní výsledek. Jízdně Jaecoo 7 sází spíš na komfort na dlouhé přesuny než na sportovní řádění. Podvozek je naladěn pohodlně, v zatáčkách se ale trochu naklání a řízení působí lehce odtažitě.