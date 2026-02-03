Cítím obrovskou vděčnost. Osmnáctiletá zpěvačka Thera říká, že žije svůj sen

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:13
Teprve osmnáctiletá česká zpěvačka Thera stojí na prahu zásadního kariérního posunu. Po úspěšné zkušenosti z evropského turné se švédskou zpěvačkou Loreen se nyní představuje po boku světové popové a R&B hvězdy Jasona Derula.
Fotogalerie3

Thera, vlastním jménem Kristýna | foto: MATT HIGGS

Jako předskokanka vystoupí na vybraných zastávkách jeho evropského turné, včetně mimořádně symbolického koncertu v pražské O2 areně. Jak tuto zkušenost vnímá, co pro ni znamená vystupování na arénových pódiích a kam chce svou hudební cestu dál směřovat, prozrazuje v rozhovoru pro deník Metro.

Změnilo turné s Jasonem Derulo váš pohled na vlastní ambice a další směřování?
Ano, co se týká ambice v rámci toho, co jsem chtěla dokázat na tomto turné, tak určitě ano, především si chci získat diváky svým hlasem. Jinak to všechno zůstává stejné. Ještě je pro mě důležité to, aby má hudba a moje texty s lidmi rezonovaly a já osobně se posouvala a zlepšovala.

Po zkušenosti z turné s Loreen nyní vystupujete na ještě větších pódiích. V čem se tato spolupráce liší, ať už profesně, nebo osobně?
Liší se velmi, je to turné po arénách. To už je obrovské. Z profesního hlediska je to neskutečná příležitost, jak dokázat, že patřím na zahraniční hudební trh, nejen sobě, ale i ostatním. Z osobního hlediska je to pro mě splněný dětský sen. Ten pocit stát na podium před tolika lidmi je nepopsatelný pocit a cítím obrovskou vděčnost, že s nimi mohu sdílet, kdo je vlastně Thera.

Thera, vlastním jménem Kristýna

Jakým způsobem chcete během evropského turné oslovit publikum, které vás často uslyší poprvé?
Hudba a show Jasona Derula jsou především taneční a energické, tak jsme se soustředili na to dobře poskládat setlist, který přinutí lidi se hýbat. Nicméně bylo pro mě důležité zachovat hlavně důraz na můj zpěv v kombinaci právě s taneční dynamikou.

Koncert v pražské O2 areně má pro české interprety mimořádný význam. Vnímáte domácí vystoupení jako emočně náročnější?
Rozhodně. K O2 Areně mám speciální vztah. Šla jsem tam na svůj první koncert v životě a tehdy jsem se zamilovala do vystupování na stagi a řekla jsem si, že jednou chci vystupovat na tak velkém pódiu i já. A teď se to děje. Neuvěřitelné. Na koncert v Praze přijde celá moje rodina, přátelé, dokonce i spolužáci a profesoři ze školy. Na stagi nikdy nemluvím česky, v Praze to bude premiéra. Neskutečně se na to těším, ale zároveň mám trému, jelikož domácí publikum vnímám ještě náročněji. Je to pro mě obrovská motivace podat co nejlepší výkon.

Thera, vlastním jménem Kristýna

Podpora ze strany Spotify a zviditelnění na newyorském Times Square naznačují váš mezinárodní potenciál. Plánujete v nejbližší době nové hudební projekty nebo spolupráce cílené primárně na zahraniční trh?
V nejbližší době mě čeká maturita, kterou plánuji úspěšně zvládnout. Poté se chystám dokončit svoji druhou desku s producentem Matějem Morávkem, se kterým jsme vytvořili i moji první desku. Zároveň mě čeká nahrávání se zahraničním producentem Jakkem Erixsonem, se kterým jsme již rozpracovali pár skladeb, ze kterých jsem nadšená.

Jak si v tomto prostředí udržujete vlastní identitu a tvůrčí autenticitu?
Poslouchám hlavně samu sebe, svoji intuici, a když se v něčem necítím jako já, nedělám to.

Jarní koncert

  • Koncert Jasona Derula v pražské O2 Areně, na kterém bude Thera předskokankou, se uskuteční 2. března.
  • Jason Derulo, autor řady světových hitů a interpret s miliardovými streamy napříč digitálními platformami, se do Evropy vrací s velkolepou show plnou energie a tance. MET

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Milovice plánují otevřít ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management

ilustrační snímek

V Milovicích připravují zřízení ekonomického lycea se zaměřením na sportovní management, mělo by vzniknout při základní škole Juventa. Výuka by mohla začít ve...

3. února 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Náhrady za škody způsobené chráněnými zvířaty na Vysočině byly loni 5,1 mil.Kč

ilustrační snímek

Na Vysočině dostali vloni hospodáři za škody způsobené zvláště chráněnými zvířaty 5,1 milionu korun. V porovnání s rokem 2024 částka stoupla skoro o šest...

3. února 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Plzeňský kraj jedná se Sušicí o koupi jejího renesančního domu na náměstí

ilustrační snímek

Sušice na Klatovsku jedná s Plzeňským krajem o prodeji cenného renesančního domu zvaného Stará lékárna. Památkově chráněný objekt, který je na náměstí, město...

3. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Český curling na OH 2026: Zelingrová s Chabičovským chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský budou prvními reprezentanty, kteří vstoupí do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie...

3. února 2026  18:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Masarykova univerzita otevře 12 nových programů, zejména magisterských

ilustrační snímek

Dvanáct nových programů a několik nových specializací otevře s novým akademickým rokem Masarykova univerzita v Brně. Programy napříč fakultami se věnují...

3. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Mužské i ženské role románu Austenové odehraje v Liberci šest hereček

MuĹľskĂ© i ĹľenskĂ© role romĂˇnu AustenovĂ© odehraje v Liberci Ĺˇest hereÄŤek

Nezvyklou adaptaci románu Pýcha a předsudek od Jane Austenové z roku 1813 chystá divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Divadelní romantickou komedii odehraje šest...

3. února 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun

ilustrační snímek

Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré objekty dělníci zbourali a v areálu přibyly i nové pavilony....

3. února 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení

ilustrační snímek

V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s probírkami porostů v rekreační oblasti Boleveckých rybníků...

3. února 2026  15:54,  aktualizováno  15:54

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:22

Další krajské nemocnice na Vysočině začaly nabízet tlumočení do znakové řeči

ilustrační snímek

Neslyšící v třebíčské nemocnici a nemocnici v Novém Městě na Moravě mají možnost využívat on-line tlumočení do znakové řeči, uvedly dnes mluvčí krajských...

3. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cítím obrovskou vděčnost. Osmnáctiletá zpěvačka Thera říká, že žije svůj sen

Thera, vlastním jménem Kristýna

Teprve osmnáctiletá česká zpěvačka Thera stojí na prahu zásadního kariérního posunu. Po úspěšné zkušenosti z evropského turné se švédskou zpěvačkou Loreen se nyní představuje po boku světové popové a...

3. února 2026  17:13

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.