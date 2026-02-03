Jako předskokanka vystoupí na vybraných zastávkách jeho evropského turné, včetně mimořádně symbolického koncertu v pražské O2 areně. Jak tuto zkušenost vnímá, co pro ni znamená vystupování na arénových pódiích a kam chce svou hudební cestu dál směřovat, prozrazuje v rozhovoru pro deník Metro.
Změnilo turné s Jasonem Derulo váš pohled na vlastní ambice a další směřování?
Ano, co se týká ambice v rámci toho, co jsem chtěla dokázat na tomto turné, tak určitě ano, především si chci získat diváky svým hlasem. Jinak to všechno zůstává stejné. Ještě je pro mě důležité to, aby má hudba a moje texty s lidmi rezonovaly a já osobně se posouvala a zlepšovala.
Po zkušenosti z turné s Loreen nyní vystupujete na ještě větších pódiích. V čem se tato spolupráce liší, ať už profesně, nebo osobně?
Liší se velmi, je to turné po arénách. To už je obrovské. Z profesního hlediska je to neskutečná příležitost, jak dokázat, že patřím na zahraniční hudební trh, nejen sobě, ale i ostatním. Z osobního hlediska je to pro mě splněný dětský sen. Ten pocit stát na podium před tolika lidmi je nepopsatelný pocit a cítím obrovskou vděčnost, že s nimi mohu sdílet, kdo je vlastně Thera.
Jakým způsobem chcete během evropského turné oslovit publikum, které vás často uslyší poprvé?
Hudba a show Jasona Derula jsou především taneční a energické, tak jsme se soustředili na to dobře poskládat setlist, který přinutí lidi se hýbat. Nicméně bylo pro mě důležité zachovat hlavně důraz na můj zpěv v kombinaci právě s taneční dynamikou.
Koncert v pražské O2 areně má pro české interprety mimořádný význam. Vnímáte domácí vystoupení jako emočně náročnější?
Rozhodně. K O2 Areně mám speciální vztah. Šla jsem tam na svůj první koncert v životě a tehdy jsem se zamilovala do vystupování na stagi a řekla jsem si, že jednou chci vystupovat na tak velkém pódiu i já. A teď se to děje. Neuvěřitelné. Na koncert v Praze přijde celá moje rodina, přátelé, dokonce i spolužáci a profesoři ze školy. Na stagi nikdy nemluvím česky, v Praze to bude premiéra. Neskutečně se na to těším, ale zároveň mám trému, jelikož domácí publikum vnímám ještě náročněji. Je to pro mě obrovská motivace podat co nejlepší výkon.
Podpora ze strany Spotify a zviditelnění na newyorském Times Square naznačují váš mezinárodní potenciál. Plánujete v nejbližší době nové hudební projekty nebo spolupráce cílené primárně na zahraniční trh?
V nejbližší době mě čeká maturita, kterou plánuji úspěšně zvládnout. Poté se chystám dokončit svoji druhou desku s producentem Matějem Morávkem, se kterým jsme vytvořili i moji první desku. Zároveň mě čeká nahrávání se zahraničním producentem Jakkem Erixsonem, se kterým jsme již rozpracovali pár skladeb, ze kterých jsem nadšená.
Jak si v tomto prostředí udržujete vlastní identitu a tvůrčí autenticitu?
Poslouchám hlavně samu sebe, svoji intuici, a když se v něčem necítím jako já, nedělám to.
Jarní koncert