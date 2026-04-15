Jste po obědě unavení? Mezi 13. a 15. hodinou je takový jev normální, tvrdí nutriční terapeutka

Iveta Benáková
  10:47
Odpolední pokles energie není slabá vůle ani lenost, ale přirozená reakce těla. Jestli po obědě zvládneme další soustředění, nebo raději hledáme nejbližší kávovar, ovlivní zejména dvě věci. První jsou naše biologické rytmy, tou druhou je pak to, co si dáme k obědu.

K výraznějšímu poklesu energie jsou náchylnější lidé s nepravidelným režimem. | foto: Profimedia.cz

Rychlý nástup a pak prudký pád

„Poobědový útlum je z velké části fyziologický jev. Mezi 13. a 15. hodinou přirozeně klesá bdělost, protože tak funguje náš cirkadiánní rytmus. To, jak silně ho pocítíme, ale výrazně ovlivňuje i stabilita hladiny cukru v krvi po jídle,“ vysvětluje nutriční terapeutka Tereza Havlínová.

Pokud je oběd založený hlavně na rychlých sacharidech a chybí bílkoviny nebo vláknina, dochází k prudším výkyvům glykemie. „Výsledkem je typický scénář: Krátký nárůst energie a následný propad, který vnímáme jako únavu nebo zhoršené soustředění,“ doplňuje Havlínová. Samotná náročnost trávení podle ní hraje spíše vedlejší roli.

K výraznějšímu poklesu energie jsou náchylnější lidé s nepravidelným režimem, chronickým stresem nebo nedostatkem spánku. „Častěji ho pozorujeme také u osob s vyšším podílem jednoduchých sacharidů ve stravě nebo u těch, kteří vynechávají dopolední jídlo a oběd je pro ně prvním větším příjmem energie,“ říká terapeutka.

Dobře sestavený oběd přitom může fungovat jako jednoduchá prevence proti únavě. „Ideální je kombinace kvalitního zdroje bílkovin, komplexních sacharidů a vlákniny. Tato skladba zpomaluje vstřebávání cukrů a pomáhá udržet stabilní energii,“ doporučuje.

Pokud je ale únava po jídle výrazná, opakovaná nebo ji doprovází třes, závratě či silné chutě na sladké, je vhodné situaci řešit s odborníkem. „Může jít o signál poruchy regulace glykemie nebo jiné zdravotní příčiny, které stojí za to vyloučit,“ uvádí nutriční terapeutka Havlínová.

Tři pravidla pro stabilní energii po obědě

  • Nevynechávejte dopolední jídlo. Oběd by neměl být váš první větší příjem energie. Nepodceňujte snídani, a pokud je rozptyl mezi snídaní a obědem větší, sáhněte také po svačině – řeckém jogurtu s ovocem nebo po kousku pečiva se sýrem.
  • Ke každému obědu zařaďte kvalitní zdroj bílkovin. Mezi ty patří zejména libové maso nebo také luštěniny.
  • Po jídle se krátce projděte. I několik minut chůze zlepšuje glykemickou stabilitu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.