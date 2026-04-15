Chce se vám po obědě spát? Je to normální, nebo je třeba to řešit? Poobědová únava se dá zkrotit!
Rychlý nástup a pak prudký pád
„Poobědový útlum je z velké části fyziologický jev. Mezi 13. a 15. hodinou přirozeně klesá bdělost, protože tak funguje náš cirkadiánní rytmus. To, jak silně ho pocítíme, ale výrazně ovlivňuje i stabilita hladiny cukru v krvi po jídle,“ vysvětluje nutriční terapeutka Tereza Havlínová.
|
Pokud je oběd založený hlavně na rychlých sacharidech a chybí bílkoviny nebo vláknina, dochází k prudším výkyvům glykemie. „Výsledkem je typický scénář: Krátký nárůst energie a následný propad, který vnímáme jako únavu nebo zhoršené soustředění,“ doplňuje Havlínová. Samotná náročnost trávení podle ní hraje spíše vedlejší roli.
Stresová práce či málo spánku? Jste v ohrožení
K výraznějšímu poklesu energie jsou náchylnější lidé s nepravidelným režimem, chronickým stresem nebo nedostatkem spánku. „Častěji ho pozorujeme také u osob s vyšším podílem jednoduchých sacharidů ve stravě nebo u těch, kteří vynechávají dopolední jídlo a oběd je pro ně prvním větším příjmem energie,“ říká terapeutka.
|
Dobře sestavený oběd přitom může fungovat jako jednoduchá prevence proti únavě. „Ideální je kombinace kvalitního zdroje bílkovin, komplexních sacharidů a vlákniny. Tato skladba zpomaluje vstřebávání cukrů a pomáhá udržet stabilní energii,“ doporučuje.
Pokud je ale únava po jídle výrazná, opakovaná nebo ji doprovází třes, závratě či silné chutě na sladké, je vhodné situaci řešit s odborníkem. „Může jít o signál poruchy regulace glykemie nebo jiné zdravotní příčiny, které stojí za to vyloučit,“ uvádí nutriční terapeutka Havlínová.
Tři pravidla pro stabilní energii po obědě