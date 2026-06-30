Clo na balíčky z Číny začíná už zítra. Na kolik nově vyjdou levné nákupy z Temu?

Pavla Žáková
Pavla Žáková
  16:00
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Sběrný přepravný uzel České pošty | foto: MAFRA

Od 1. července 2026 začíná platit paušální clo na malé balíčky z Číny a dalších zemí. Částka ve výši 3 eura se započítává za každou celní položku a může prodražit balíčky z Temu, Shein a dalších platforem o stovky korun. Jak se clo platí a co se stane, když ho zákazník neuhradí?

Zásilky z třetích zemí s deklarovanou hodnotou do 150 eur dosud přicházely do Česka i celé EU bez cla. Nová evropská legislativa platná od 1. července 2026 na ně uvalila paušální clo. Jeho výše činí 3 eura, počítá se ale za celní položku. Co to znamená?

„Nejčastějším zdrojem zmatků je způsob výpočtu poplatku. Tři eura se neúčtují za celý balík ani za každý jednotlivý kus, ale za každou položku, tedy typ zboží v něm. Ponožky, zahradní trpaslík a náhradní díl na vysavač v jednom balíčku představují tři různé položky a clo tak činí devět eur. Několik kusů stejného zboží naproti tomu tvoří jedinou položku a paušální clo bude tři eura,“ vysvětluje Jaroslav Kuba ze společnosti Rödl a dodává, že k celkové ceně pro konečného zákazníka se navíc připočítává ještě DPH 21 procent. Levné balíčky, které obsahují aspoň 2 druhy zboží, tak podraží vcelku víc než o dvě stovky.

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Jak se clo platí?

Clo zákazníci zaplatí přímo při objednávce zboží na některé z prodejních platforem, jako je třeba Shein, Temu, Aliexpress a další. Bude připočteno k ceně přímo v košíku. Podle právníka Kuby jsou na to velké platformy již připraveny a ve většině případů by tedy neměl nastat žádný zádrhel.

K problému může dojít u zboží z třetích zemí, které bylo objednané z menších webů, nebo u toho, které bylo objednané již v půlce června a jehož doručení se zpozdilo. Clo se sice platí až od 1. července, rozhodující však není termín nákupu, ale chvíle, kdy dorazí balíček do EU. V takovém případě bude chtít celní správa clo zaplatit nebo prokázat, že je zaplacené. Odpovědnost za to leží na přepravci, což bývá Česká pošta nebo některá z kurýrních služeb.

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Když se ukáže, že clo za zásilku skutečně nebylo uhrazeno, může český zákazník čekat druhou účtenku k již zaplacenému zboží. Tentokrát za clo. K její úhradě ho vyzve přepravce. Teprve po zaplacení cla bude balíček doručen tomu, kdo si ho objednal.

Nezaplacené clo

Co se stane, když zákazník clo po výzvě nezaplatí? To je jednoduché: balíček se vrátí odesílateli. Problémem je, že peníze, které kupující za vybrané zboží už zaplatil, se mu nevrátí. Šlo by o problém na straně kupujícího. Podle právníka Kuby by v takovém případě byl požadavek na vrácení zaplacené částky zřejmě neúspěšný.

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Proč se má platit nové paušální clo? Clo zavedla EU jako jedno z opatření, kterým chce čelit přílivu levných výrobků z Číny. I když míří na všechny třetí země, dovoz z Číny tvoří přes 90 procent objemu malých zásilek.

Již loni na podzim zavedla Unie DPH na balíčky do 22 eur, které byly do té doby od této daně osvobozené. A chystá se ještě třetí krok, který zásilky z Číny dále prodraží: manipulační poplatek, který by mohl cenu za ně zvednout o další 2 eura, a to již od podzimu 2026.

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