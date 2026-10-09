Co bude dál s Mandalorianem? Deník Metro odkrývá plány studia Disney

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   17:00
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Z filmu Mandalorian a Grogu

Z filmu Mandalorian a Grogu | foto: Falcon

Plakát snímku Mandalorian a Grogu
Plakát snímku Mandalorian a Grogu
Z filmu Mandalorian a Grogu
Z filmu Mandalorian a Grogu
23 fotografií
Mandalorian a Grogu už nejsou jen seriáloví hrdinové. Studio Disney z nich mělo, a i po letošním květnovém filmovém propadáku nejspíš stále má, v plánu udělat jedny z hlavních tváří nové éry Star Wars. Co čeká dvojici po posledním snímku a vrátí se Din Djarin s Baby Yodou ještě na obrazovky Disney+ v klasické čtvrté řadě?

Důstojný zářez v nabobtnávající sérii, ale i sterilní nuda. Těmito zkratkovitými hodnoceními se to na zájmových webech ve spojitosti s filmem Mandalorian a Grogu jen hemží. Tento ze seriálu odvozený snímek, ač neměl svého času úplně špatné recenze a na portálu Česko-Slovenské filmové databáze má v době psaní článku pěkných sedmdesát procent, znamenal pro „mickeymousovské“ studio kasovní průšvih. Charismatická dvojice v podobě plecháče Dina Djarina (Pedro Pascal) a jeho malého zeleného učedníka Grogua zkrátka fanoušky seriálové značky z gaučů do kinosedaček nenalákala.

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Zástupci studia se však nechávali ještě donedávna slyšet, že jsou sice jejich letošní snímky Mandalorian a Grogu a Odvážná Vaiana oficiálně považovány za kasovní průšvihy, zároveň se ale nic neděje, protože jsou pro bohaté a mocné studio kinotržby jenom částí celkových účetních rozvah. Oba filmy si na sebe měly bez problému vydělat na streamu.

Jestli se tak stalo, či nikoliv, je otázkou. Dvě věci jsou naopak prakticky jisté. Din Djarin a Grogu z univerza Star Wars jen tak nezmizí. A ještě nějaký ten pátek bude kolem jejich dalšího působení ve vzduchu viset pěkná řádka otazníků.

Plakát snímku Mandalorian a Grogu
Plakát snímku Mandalorian a Grogu
Z filmu Mandalorian a Grogu
Z filmu Mandalorian a Grogu
23 fotografií

Mandalorian a Grogu nesměli chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

„Toť způsob náš!“

Pojďme si zavzpomínat. Psal se prosinec roku 2019. V kinech se završovala novodobá Star Wars trilogie, zatímco na domácích obrazovkách končila první řada prvního hraného seriálu z předaleké galaxie jménem Mandalorian. Jak se tehdy povedla? Velice. Druhá, která následovala rok na to, tedy prakticky obratem, už ale drobnou kritiku sklízela.

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Když však v roce 2023 přišel Din Djarin a jeho kámoš Grogu na Disney+ potřetí, šlo o nejslabší sérii vůbec. Osobně jsem si některé její díly, zejména ty závěrečné, před pár dny musel zmiňovaným způsobem na platformě osvěžit. Musím dát za pravdu kritikům v tom smyslu, že ač se i napotřetí vrátil osvědčený westernový feeling a konečně se završila cesta na dávný Mandalore, stalo se tak na ploše několika poměrně nekonzistentních epizod, přičemž finále bylo stejně tak zábavné jako po všech stránkách přepálené.

Kdyby měli fanoušci seriálu po jeho dokoukání rovnou možnost zakoukat se do navazujícího filmu Mandalorian a Grogu, fungovalo by to celé mnohem lépe. Ve skutečnosti však museli diváci čekat na další dobrodružství „taťky“ Mandaloriana a „synka“ Grogua dlouhé tři roky. A tenhle prostoj, bohužel, nikomu a ničemu neprospěl.

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Proč čtvrtá řada zmizela ze stolu

Tříletá pauza nebyla jediným problémem. Ještě podstatnější bylo, co se během ní stalo s původně plánovanou čtvrtou řadou. Ta měla na třetí sérii původně přímo navázat, jenže v Lucasfilmu, sekci Disney, jež má svět Star Wars pod sebou, mezitím začali přemýšlet, zda není škoda držet jednu z největších nových tváří Hvězdných válek pouze na Disney+. Z Dina Djarina a Grogua se totiž postupně stala značka, která měla potenciál fungovat i mimo svět streamingu. A tak přišel poněkud překvapivý tah. Místo další řady dostala dvojice vlastní celovečerní film.

Na Disney+ i v Disneylandu

Film Mandalorian a Grogu je na Disney+ k dispozici ke zkouknutí od 2. září, tedy více než měsíc. Spolu se streamovací premiérou snímku však v ten samý den na platformě přistálo ještě jedno, rádoby nové dobrodružství Dina Djarina a Grogua s názvem Lego Star Wars: The Mandalorian. Tento animovaný speciál si dělá legraci z událostí prvních tří řad a ukazuje, že studio chce na značku lákat i mladší publikum, prodat nějaké ty hračky a v nejlepším případě v malých divácích probudit hlad po dalších dobrodružstvích ústřední dvojice.

Že Disney s Mandalorianem rozhodně nehodlá jen tak skončit, ostatně dokazuje i dění mimo obrazovky. V květnu se dvojice nastěhovala také do atrakce Millennium Falcon: Smugglers Run v Disneylandu a v Disney’s Hollywood Studios. Disney tak své dva hrdiny využívá napříč různými částmi svého impéria – od kin a streamingu až po zábavní parky.

Nejistá budoucnost

A co bude dál? Abych byl upřímný, nic není jisté. Čtvrtá řada sice podle Jona Favreaua existuje alespoň na papíře, její budoucnost je ale po přesunu příběhu do kin nejistá. Ve hře se navíc stále skloňuje větší propojení Mandaloriana s dalšími postavami ze světa Star Wars. Zatím tedy můžeme jen spekulovat.

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Chystaný Starfighter i film o Rey se odehrávají v jiných obdobích, takže se v nich naše dvojice pravděpodobně neobjeví. Největší smysl by jejich návrat dával ve filmu Davea Filoniho, který má propojit několik příběhů z éry Nové republiky. Ani tam ale zatím účast Dina Djarina a Grogua potvrzená není.

Mandalorian a Grogu

  • Režie: Jon Favreau
  • Scénář: Jon Favreau, Dave Filoni, Noah Kloor
  • Kamera: David Klein
  • Hudba: Ludwig Göransson
  • Hrají: Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Sigourney Weaver, Jonny Coyne, Steve Blum, Hemky Madera, Martin Scorsese, Matthew Willig
  • Produkce: Kathleen Kennedy, Ian Bryce, Jon Favreau, Dave Filoni
  • Střih: Dylan Firshein, Rachel Goodlett Katz
  • Zvuk: David Acord, Christopher Boyes, Matthew Wood
  • Scénografie: Doug Chiang, Andrew L. Jones, Aja Kai Rowley, Amanda Moss Serino
  • Masky: Ana Gabriela Quinonez
  • Kostýmy: Mary Zophres
Akční snímek Star Wars: Mandalorian a Grogu dorazí do českých kin 21. května...
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