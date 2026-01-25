Co bude s českou gastronomií? Podle mnohých je to loď, do které už tři roky teče

Tereza Šimurdová
  19:01
Česká gastronomie má za sebou tři roky, během nichž sice nominálně rostly tržby, ale ve skutečnosti sektor chudl. Podle dat společnosti Dotykačka, poskytovatele pokladních systémů v gastronomii, se výdělky gastro podniků od roku 2023 po započtení inflace propadly zhruba o desetinu.

Výprava po stopách české gastronomie v režii Christiana Szaboa má svůj tradiční jízdní řád: jako předkrm nejčastěji variace chlebíčků, pak zase jinde hlavní chod nejlépe s lehkým salátkem, a nakonec návštěva vyhlášené cukrárny či kavárny a tradiční tuzemské dezerty, jako jsou například věneček anebo laskonka. | foto: archiv Christiana Szaboa

Jak upozornil ředitel tržního a datového výzkumu Dotykačky Vladimír Sirotek, celková bilance roku 2025 zůstala navzdory mírnému meziročnímu růstu tržeb záporná. „Po započtení vlivu inflace totiž provozovatelé prodělali, což se děje už tři roky po sobě,“ říká Sirotek.

Na vině je změna chování

Podle Hospodářské komory ČR je hlavním důvodem propadu prudký růst nákladů a mizející ziskovost. „I když má mnoho lidí pocit, že česká gastronomie se nadechuje, čísla dokazují opak. Důvody takového propadu jsou zejména enormní růst podnikatelských nákladů a mizející profitabilita provozovatelů,“ vysvětluje člen představenstva komory Luboš Kastner. Na vině jsou podle něj mimo jiné faktory, jako je vysoká daňová zátěž i změny spotřebitelského chování.

Kavárny jako výjimka?

Navzdory celkové stagnaci existují segmenty, kterým se dlouhodobě daří. Jednoznačným loňským vítězem jsou kavárny. Zatímco celá gastronomie v roce 2025 vzrostla o dvě procenta, kavárnám tržby meziročně stouply o devět procent.

Procházka po restauracích se zahrádkami. Některé své osobité kouzlo ukrývají

„Podobných výkonů dosahovaly v loňském roce také prémiové restaurace. Jen o pár čísel za nimi skončily se sedmiprocentním navýšením tržeb hotelové gastro provozy,“ doplňuje Sirotek.

Všechny ostatní koncepty už podle něj jen obtížně dosahují na celooborový průměr. Nejhůře dopadly podniky orientované na noční život, které skončily v záporných hodnotách. S tím souvisí mimo jiné i to, že ubývá lidí, kteří holdují alkoholu.

Lídrem je gastro turismus

Rok 2025 zároveň přinesl obrat v regionálním rozložení tržeb. Zatímco v minulých letech se nejlépe dařilo podnikům ve velkých městech, loni prosperovaly především provozy v menších obcích.

GALERIE: Five Guys otevřel v Praze první restauraci. Podívejte se, jak pobočka v Máji vypadá

V kombinaci s dobrými výsledky hotelových restaurací se podle dat potvrzuje nástup takzvaného gastro turismu. Lidé tak vyjíždějí na výlety po celé republice, ale na rozdíl od minulých dob už jejich primárním cílem není nutně památka nebo přírodní úkaz, nýbrž gastro zážitek. Ať už v rámci svého ubytovaní, nebo třeba v malé vesnické restauraci.

Rozvoz je už standard

Dalším dlouhodobým trendem je rozmach rozvozu jídel. „Koncem loňského roku nabízelo rozvoz jídel zhruba sedm tisíc tuzemských restaurací, tedy přibližně každá čtvrtá. Ročně se počet podniků nabízejících tuto službu rozšíří zhruba o 10 procent,“ komentuje Adam Kolesa, ředitel společnosti Foodora. Zatímco zpočátku šlo o službu dostupnou výhradně jen v největších městech, za poslední roky se už etablovala i v městech kolem 20 tisíc obyvatel. „Zajímavé je, že fenomén, který se nejprve rozšířil u mladé generace, v posledních letech nabírá na síle i u starších ročníků, ve věku nad 45 let,“ popisuje Kolesa a dodává, že lidé přestávají rozlišovat mezi rozvozy hotových jídel z gastro podniků a doručováním nákupů z obchodů.

Letenské prase - Letenský Masopust, to byl název sobotního programu v Národním zemědělském muzeu. Bourání prasete, zabíjačkové speciality, Řeznická kapela, masopustní maškary, děti pobavilo malování...

vydáno 25. ledna 2026  17:44

vydáno 25. ledna 2026  17:44

