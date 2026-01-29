„Co bych dělal, kdyby byla výplata stejná?“ HR rada, která rozhodne o změně práce

Začátek roku svádí ke změnám. Hledání nové práce ale není jen o posílání životopisů. Jak poznat správný moment, připravit se na pohovor a zaujmout personalisty? A co naopak nefunguje?
Michaela Tumpachová je podnikatelka působící v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání HR profesionálů. | foto: ARCHIV M. T.

Na otázky deníku Metro odpovídá HR specialistka a zakladatelka vzdělávací platformy SUHR Michaela Tumpachová.

Začátek roku svádí ke změnám. Je podle vás leden ideální období pro hledání nové práce?
Výhodou ledna může být to, že firmy mají schválené nové rozpočty a mohou otevírat nové pozice. Obecně je ale touhle dobou vyšší míra nezaměstnanosti kvůli dobíhání smluv a ukončování sezonních prací, takže roste konkurence mezi kandidáty. Osobně si myslím, že ideální období pro hledání nové práce je velmi individuální a záleží na situaci každého z nás.

Mnoho lidí cítí, že chce změnu, ale neví přesně, kam směřovat. Jak poznat, že je čas změnit práci? A jak si ujasnit, jakým směrem se vydat?
U každého to může vypadat jinak, často se ale objevuje dlouhodobý nedostatek energie, ztráta smyslu nebo pocit, že se člověk netěší do práce. Většina lidí na sobě pozná, kdy už jim práce nedává smysl, těžší je udělat rozhodnutí a skutečně odejít. Jakým směrem se vydat, bývá složité a často se setkávám s tím, že lidé vlastně nevědí, co chtějí dělat. Ve škole jsme vychováváni spíše k tomu pracovat na tom, co nám nejde, než rozvíjet to, v čem jsme dobří, a pak se v tom ztrácíme. Pomoci může například otázka: „Co bych dělal/a, kdybych za každou práci dostal/a stejnou výplatu?“

Proč jsou Pražané bez práce? Půlka uchazečů přešla na online registraci

Jak by se měl uchazeč připravit na výběrové řízení, aby už v prvním kole udělal dobrý dojem? A v čem lidé naopak nejčastěji chybují?
Zásadní je umět jasně popsat své zkušenosti a konkrétní výsledky a zároveň znát firmu, do které se hlásím. Vyplatí se podívat na její komunikaci, konkurenci nebo budoucí kolegy na LinkedInu. Někteří kandidáti dokážou zaujmout i krátkým a stručným videem, ve kterém vysvětlí, jak mohou firmě svými zkušenostmi pomoci. Pokud někdo uvažuje o změně směrem k HR nebo personalistice, často potřebuje nejen znalosti, ale i kontakty. Právě s tím může pomoci i Startovací HR akademie, kterou budeme otevírat v příštím měsíci. Za častou chybu považuji to, že se kandidáti na pohovoru neptají. Otázky přitom jasně ukazují zájem o firmu i samotnou pozici.

Jak personalisté čtou životopisy? Co je pro ně zásadní, a co už naopak považují za přežitek?
Zajímají nás především dovednosti a zkušenosti relevantní k dané pozici. Předchozí pozice a zaměření, vzdělání, úspěchy – řízené projekty, jejich dopad a tak dál. Ideální je být konkrétní a uvádět výsledky, klidně i s čísly. Přežitek jsou obecné fráze typu „jsem flexibilní“ nebo „komunikativní“. Životopis by měl být stručný a přehledný, ideálně do dvou stran A4. Já osobně raději kandidáty vyzývám k zaslání LinkedIn profilu, ze kterého zjistím mnohem více informací a často jsou více aktuální.

Jak na HR?

  • Michaela Tumpachová je zakladatelka a ředitelka vzdělávací a komunitní platformy SUHR. V roce 2019 využila své dlouholeté zkušenosti z oboru HR a rozhodla se vytvořit platformu, která na českém trhu podle ní do té doby chyběla.
  • Platforma má pomáhat nacházet nové kariérní příležitosti více než třem tisícům lidí ročně.
  • Kromě toho, že působí jako lektorka, radí Tumpachová lidem také prostřednictvím podcastů.
Michaela Tumpachová je podnikatelka působící v oblasti lidských zdrojů a...

Co personalisty zaujme nejvíc? Jsou to dovednosti, zkušenosti, nebo povaha člověka?
Když hledám do týmu nového člověka, zajímá mě určitě povaha a to, jak zapadne do týmu. To je podle mě klíčové, protože pokud nebude v souladu s kulturou a hodnotami, může mít všechny superschopnosti světa a nebude to fungovat. Zároveň roste důraz na schopnost rychle se přizpůsobovat změnám. Záleží také na konkrétní pozici – u juniorů hledáme hlavně motivaci a chuť se učit, u seniorů pak konkrétní odborné dovednosti.

Jakou profesi, kterou lze získat klasickou cestou přes pohovory, je vůbec nejtěžší v dnešní době získat? Můžete uvést příklady?
Nejtěžší je uspět na pozicích, kde je největší přetlak kandidátů. Typicky jde o administrativní role nebo juniorní pozice v atraktivních oborech, jako je marketing či grafika. Velmi konkurenceschopné jsou také remote pozice, o které je v posledních letech obrovský zájem.

Nedávno jste zveřejnili průzkum o tom, jak se HR specialistům pracuje v českých firmách. Co vás na výsledcích překvapilo nejvíc?
Opět nás nemile překvapil výrazný rozdíl v odměňování žen a mužů, který jsme zaznamenali už v minulém roce. Zajímavé bylo také zjištění, že výše mzdy často nesouvisí s dosaženým vzděláním. Respondenti se středoškolským vzděláním měli v některých případech i násobně vyšší mzdy než lidé s vysokoškolským titulem.

Pokud byste měla dát jednu jedinou radu lidem, kteří chtějí v novém roce kariérní restart, jaká by to byla? Přečíst si tento rozhovor a zařídit se podle něj?
Začít tím, co chci vlastně dělat. Utřídit si myšlenky a rozhodnout se, jakým směrem se vydat – to bývá často nejtěžší krok. Jakmile mám jasno, je důležité umět stručně a srozumitelně odprezentovat své zkušenosti a cíle.

