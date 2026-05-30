Historie tabáku je zvláštní kronika lidské zvědavosti, rituálu, módy, státní moci i průmyslové efektivity. A zároveň příběh, který se v posledních dekádách láme k otázce, co přesně škodí nejvíc: samotná rostlina, nikotin, nebo až to, co vzniká při hoření?
Lék i halucinogen
Tabák (Nicotiana) se podle podkladů objevil na americkém kontinentu dávno před naším letopočtem a původní obyvatelé ho používali jako halucinogen, lék na různé nemoci i při náboženských obřadech. Důležité je, že dlouho nešlo primárně o kouření: tabák se žvýkal, šňupal, jedl nebo sloužil k výrobě mastí. Kouřit se začal až zhruba kolem roku 1000 př. n. l., tedy dávno před tím, než se z něj stal evropský společenský zvyk a pak masový průmysl.
Zase ten Kolumbus
Evropská kapitola se symbolicky otevírá v okamžiku, kdy Kryštof Kolumbus vstoupil na pláž Nového světa. Spolu s bavlnou a papoušky se do evropské představivosti dostal i tabák. Na místě, kterému dnes říkáme Kuba, vyslal Kolumbus dva muže na průzkum ostrova: tlumočníka Luise de Torrese a zástupce kapitána Rodriga de Jerez.
Po čtyřech dnech se vrátili se zprávou o vesnici, kde domorodci kouřili sušené listy a vdechovali kouř, tedy „pili kouř“. Totéž podle podkladů zkusili i oba námořníci, čímž se stali prvními evropskými kuřáky tabáku v historii.
Ještě ale nešlo o cigaretu v dnešním smyslu: první papírem balená cigareta vznikla až roku 1832. Z tabáku se v Evropě rychle stal fenomén doby a jako u mnoha novinek se kolem něj mísila fascinace s podezřením.
Historické podklady připomínají postavu francouzského velvyslance v Portugalsku Jeana Nicota de Villemain (1530–1600): sám nekouřil, přesto se stal horlivým propagátorem tabáku, protože věřil v jeho téměř zázračné léčivé účinky. Přesvědčil o nich i francouzskou královnu Kateřinu Medicejskou (1519–1589), která trpěla zdravotními potížemi a v šňupání tabáku našla takovou zálibu, že z něj udělala módní záležitost své doby.
A tabák si tak našel cestu do salonů, na dvory i do lékáren často s aureolou „užitečné“ rostliny.
Rituální obřad jihoamerických indiánů zachycený na ilustraci z roku 1621 ukazuje náčelníka s dlouhou dýmkou obklopeného postavami se sakrálními chřestidly maracas. Výjev vychází z knihy Nova typis. Obsahovala zprávy o Novém světě s fantaskními prvky a imaginativními ilustracemi. Kouření zde není zlozvykem, ale rituálem.
Počest Nicotovi
Zajímavé je, jak hluboko se tabák otiskl i do jazyka vědy. V roce 1586 pojmenoval francouzský botanik a lékař Jacques Daléchamps (1513–1588) rostlinu podle Nicota názvem Nicotiana; toto pojmenování převzal i švédský přírodovědec Carl von Linné (1707–1778). A v roce 1828 němečtí chemici Karl Ludwig Reimann (1804–1872) a Christian Wilhelm Posselt (1806–1877) izolovali tabákový alkaloid a na Nicotovu počest ho nazvali nikotin. Tabák tak v evropské kultuře zvládl neobvyklý dvojskok: z rituální rostliny do módního zboží a odtud do laboratorní terminologie.
Čteme z knihy Tabačka
V českých zemích se tabák objevuje i jako společenská provokace. Kniha Tabačka – příběh proměny kláštera v Sedlci používá rámec vyprávění Mikuláše Dačického z Heslova, který se stylizuje do role jednoho z prvních kuřáků tabáku v Českém království už v 16. století.
V jeho líčení je kouření vnímáno jako nepřístojné až rouhačské: lidé v hospodě zkoprní, ženy křičí „ďábel“ a dýmka se stává předmětem udání.
Milníky z historie tabákového rituálu
Alchymisté a rituály
Dačický zároveň vykresluje renesanční dobu jako éru alchymie, nových objevů a posedlosti „nepoznaným“ a kouření tabáku do téhle atmosféry dokonale zapadá: je to rituál, vůně, práce s ohněm, proměna listu v dým, něco mezi zvykem a malým soukromým obřadem.
V téže linii padne i botanická zajímavost: tabák je jednoletá rostlina z čeledi lilkovitých, tedy vzdálený „bratranec“ brambor nebo rajčat, a kvete po setmění.
Kouření jako monopol
Jakmile se tabák stal běžnou komoditou, stal se i politickou a fiskální otázkou. Podklady z Tabačky ukazují evropský trend: s růstem produkce a tržeb se vládci snažili omezovat zisky soukromníků a zavádět monopol.
V habsburských zemích přichází zásadní zlom v roce 1783: císař Josef II. vydává patent zavádějící státní tabákovou výrobu a zároveň ruší sedlecký klášter.
Tenhle souběh je až symbolický: jedna epocha se zavírá, druhá se otevírá. Místo modlitby a klášterního řádu nastupuje řád výroby, evidence, směn a státní správy.
V Sedlci se výroba rozeběhla 1. listopadu 1812. Zpočátku se vyráběl dýmkový a šňupací tabák, od roku 1844 přibyly doutníky a v roce 1882 cigarety. A právě tady je dobře vidět, jak se z tabáku stává průmysl: sedlecký areál ožívá, místo desítek mnichů pracují stovky a později tisíce lidí, včetně velkého podílu žen (kniha zmiňuje, že v 19. století jich v sedlecké tabačce pracovalo až 1 800).
Výroba je popsaná jako řetězec činností: třídění listů podle barvy, zvlhčování, vytrhávání hlavních žil, řezání na stroji, míchání směsí, balení a expedice a k tomu celý podpůrný svět dílen, skladů a zázemí.
V jednom citovaném popisu výroby z roku 1887 se objevují i tehdejší „ingredience“ pro úpravy směsí (sůl, líh, rum, éterické oleje) a také fascinace rychlostí balení, kdy tabák či cigarety přecházejí „z ruky do ruky“ v rytmu dělby práce.
Ročně 5 milionů cigaret
Průmyslový zlom je pak v číslech. V Sedlci se ruční prací vyrobilo v roce 1882 asi 5 milionů cigaret, v roce 1902 už se stroji 220 milionů a o deset let později 311 milionů ročně. A zároveň se v širším kontextu objevují stroje, které dokázaly „do minuty ubalit 200 cigaret“.
Tabák se tak definitivně přesouvá z řemesla do éry standardizace: stejné rozměry, stejné balení, stejné značky, stejná logistika. Kouření se stává masovým zvykem, který proniká do každodennosti.
Ve 20. století se kouření v mnoha společnostech normalizovalo natolik, že se zpětně těžko chápe, jak málo se dřív mluvilo o rizicích. Podklady připomínají, že ještě „před 70 lety“ se objevovaly plakáty, kde lékaři doporučovali, který druh cigaret je „nejzdravější“. Současně ale postupně sílila druhá, střízlivější linka příběhu: zdravotní dopady a regulace. V Československu se první varování před škodlivostí kouření objevilo na krabičkách v roce 1989.
Nejškodlivější je kouř
Dnešní debata stojí na zásadním rozlišení, které se opakuje: hlavním identifikovaným „pachatelem“ nejsou tabák ani nikotin, ale škodlivé látky v kouři, které vznikají během hoření. Kouř je toxická směs a při spalování jediné cigarety může vznikat až 6 000 chemických látek, z nichž zhruba 100 je škodlivých a způsobují nebo mohou způsobovat nemoci spojené s kouřením; odborníci zmiňují i možnost změn DNA.
Nikotin je vysoce návykový, ale mezi odborníky panuje shoda, že není hlavní příčinou onemocnění souvisejících s kouřením – klíčové jsou právě škodliviny vznikající při hoření.
Aerosolová éra
A právě tady se historie tabáku posouvá do technologické kapitoly. Pokud je problémem kouř, dává smysl, že se část vývoje soustředí na odstranění procesu hoření. Podklady popisují, že vedle elektronických cigaret vznikla zařízení pro nahřívání tabáku, která produkují významně méně škodlivin než klasické cigarety. Rozdíl je i fyzikální: zatímco v běžné cigaretě dochází k hoření při teplotách zhruba 400 °C až 900 °C a vzniká popel, teplo, světlo a kouř, v zařízeních na nahřívání tabáku se tabák zahřívá nejvýše na 300 až 320 °C.
Nová kapitola bez kouře
Nejde tedy o kouř, ale o aerosol. Odborníci k tomu přidávají názorné rozlišení: cigaretový kouř je směs kapének, pevných částic na bázi uhlíku a plynu, zatímco aerosol je směs kapének a plynu a neobsahuje pevné částice na bázi uhlíku.
V praxi to znamená, že se mění samotná „podstata“ výstupu: z produktu spalování na produkt zahřívání. Když se na to podíváme v dlouhém oblouku, je to vlastně logické pokračování příběhu, který začal dávno před naším letopočtem v rituálech a léčitelství, prošel evropskou módou a medicínskými představami, zrychlil v éře státních monopolů a průmyslových továren a ve 20. století se stal masovým zvykem.
Dnes se stejný příběh láme k otázce mechanismu: co se stane, když se nikotinové produkty přestanou opírat o hoření. A tak po staletích, kdy tabák znamenal především dým, začínají vznikat bezdýmové alternativy, tedy technologie, které mění rituál i chemii, a tím otevírají další kapitolu dlouhé historie kouření.