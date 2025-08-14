Co chystají televize na podzim 2025? Krimi, drama, reality show i taneční turné StarDance

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  5:00aktualizováno  15:25
Televizní podzim slibuje velkou dávku premiér i návratů. Na obrazovkách se potkají taneční show, kriminální zápletky, rodinná dramata, komedie i reality pořady. Jak bude vypadat programové schéma České televize, Novy a Oneplay či Primy?
Fotogalerie3

Vrací se seriál Oktopus 2 s Miroslavem Krobotem (uprostřed) a Marikou Šoposkou (vlevo) v hlavních rolích. | foto: Lukáš Oujeský

Česká televize: všechny barvy podzimu

Česká televize uvede od září pestrou paletu novinek i návratů. „Letos na podzim pokračujeme v tom, co považujeme za klíčové: reflektovat současnost, inspirovat a otevírat veřejnou debatu. Na obrazovkách se objeví silná a žánrově pestrá tvorba,“ říká generální ředitel Hynek Chudárek.

Hned tři seriálové novinky míří na ČT1. Vrací se Oktopus 2 s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou. Nabídne dvanáct nových případů, které zavádějí diváky do prostředí autoškoly, vojenské jednotky nebo mezi válečné veterány. V nabídce bude i další detektivní seriál Zločin na dobré cestě. Ten podle tvůrců kombinuje detektivní žánr, humor a rodinnou linku otce a syna, která se odkrývá na pozadí drobných i vážnějších kauz. Ratolesti, do třetice seriál, přinese v deseti dílech konflikty mezi profesním a rodičovským životem v kulisách středně velkého města.

Nova a Oneplay: DNA, miliony a fotbalové skandály

Televize Nova začne podle svého schématu vysílat už příští týden, kdy se vrátí seriál Ulice, ale připravila i novinky. „Naším cílem je vyprávět silné a divácky relevantní příběhy – v nejrůznějších žánrech a na všech platformách,“ uvádí programová ředitelka Silvia Majeská.

Podzim otevře rodinný seriál Bratři a sestry Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové – test DNA v malém městě spustí řetězec událostí měnících životy místních...

Nový lovec Libor Bouček

Připravena je také osmidílná série Milionáři od producenta Tomáše Hoffmana. Sleduje, jak výhra v loterii zamíchá vztahy skupiny přátel. Vrací se Kriminálka Anděl s Jiřím Dvořákem a Martou Dancingerovou i improvizační show Možné je všechno!

Ve vědomostní soutěži Na lovu se nově objeví Libor Bouček jako Žolík. Reality formáty přinesou nové řady Hell’s Kitchen – letos poprvé s Janem Punčochářem, moderátorka Zorka Hejdová provede opět novými sériemi Love Island a Bachelor. Novinkou je Jáma lvová, kde investoři hledají podnikatelské talenty. Oneplay uvede dokumentární sérii Případy Jiřího Markoviče a zákulisní pohled na klub Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. Šestidílná komedie Štěstíčku naproti z prostředí fotbalové korupce v režii Marka Najbrta slibuje drsný humor i nahrávky, které vše rozjedou.

Prima: nové seriály i návraty hitů

„Podzimní sezona na Primě bude nabitá exkluzivními novinkami. Vrcholem programu bude bezesporu nový seriál Polabí a druhá série Zrádců, která je ještě napínavější a zrádnější,“ říká generální ředitel Marek Singer.

Rodinné seriálové drama Polabí ukazuje, jak vražda mladé dívky otřese malým městem a promění sousedské vztahy.

Kriminálka Mladá krev kombinuje zkušenost ostřílených detektivů s energií mladých kriminalistů a propojuje epizodní případy s většími záhadami.

Po devíti letech se vrací s novými díly také Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem.

Po úspěšné první řadě jsou oblíbení Zrádci zpět a s nimi i Vojta Kotek v roli záludného hradního pána. Princip hry zůstává stejný – zrádci vraždí věrné a ti se je snaží odhalit. Kdo vyhraje tentokrát? Dobro, nebo zlo?

Zůstávají i další stálice, jako jsou seriály Kamarádi a Zoo, kde děje zamotají nové postavy, či pořady Máme rádi Česko, Inkognito, Prostřeno! či talkshow 7 pádů Honzy Dědka či Show Jana Krause. Ve vysílání se objeví i premiéry českých filmů jako Světýlka či Aneta.

Stardance na cestách

  • Poprvé v historii vyráží StarDance na turné po šesti městech České republiky.
  • Osm soutěžních párů složených z osobností a tanečníků se představí v arénách s živou kapelou, porotou a tradičním duem moderátorů, které tvoří Tereza Kostková a Marek Eben. „Finále turné v O2 areně se stane dějištěm natáčení silvestrovského speciálu, který odvysílá ČT1 poslední den v roce. Ve vysílání pak diváci uvidí i šest osmiminutových dílů z každé haly. Scénu jsme upravili tak, aby měli i diváci u obrazovek velkolepější zážitek, a díky speciální televizní technice uvidí vše, co by jim nemělo uniknout,“ popisuje kreativní producentka Lucie Kapounová.
Témata: StarDance, turné, Podzim

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji je dobrá, teplé počasí ji i ohřálo

Kvalita vody ve venkovních koupalištích je stále většinou dobrá. Hygienici na žádném ze sledovaných míst nevyhlásili zákaz koupání. Zhoršená jakost vody - na...

14. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Proseč plánuje levnější biotopové koupaliště, náklady chce snížit aspoň na půlku

Proseč na Chrudimsku chce zlevnit připravovaný projekt biotopového koupaliště minimálně na polovinu. Nejsou dostupné dotace, proto ho nejspíš postaví z...

14. srpna 2025  14:23,  aktualizováno  14:23

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela nehoda, dva zranění

Silnici I/7 u Studeněvsi na Kladensku uzavřela dnes odpoledne nehoda dvou osobních aut. Dva lidé jsou zranění, z toho jeden těžce, řekla ČTK mluvčí středočeské...

14. srpna 2025  14:21,  aktualizováno  14:21

V Luhačovické přehradě se zhoršila kvalita vody, hygienici doporučují sprchu

V Luhačovické přehradě na Zlínsku se v uplynulých dnech zhoršila kvalita vody. Při koupání je tam zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů,...

14. srpna 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

V Ostravě mají raritní mláďata. Jaguarundi se v zajetí rozmnožuje sporadicky

Nedávno sestavený pár jaguarundi v ostravské zoo má dvě mláďata. Chovatelé se před porodem rozhodli pro neobvyklý krok, samce od samice neoddělili. A setkali se s úspěchem, chovný pár situaci zvládl...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Rum už je moc, ale cigarety nezletilým prodají. Testovali jsme obchodníky

Redakce iDNES.cz otestovala plzeňské prodejny, jestli jsou ochotné prodávat nezletilým mladším 18 let alkohol a nikotinové výrobky. Vybrala k tomu dívku a chlapce ve věku 15 let, kteří nevypadají...

14. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Uhelný trh

Pejskům je v tropických dnech nejlépe ve stínu jako například v Praze 1 na Starém Městě Uhelném trhu pod stromem.

vydáno 14. srpna 2025  15:51

Vrchol sezony je tady, startuje Barum rally. Závod zkomplikuje dopravu

Vrchol sezony je tady. Startuje Barum rally. Největší atrakcí soutěže je každoroční rychlostní zkouška přímo v srdci Zlína. Odehraje se v pátek večer. Pořadatelé očekávají, že ji navštíví 30 tisíc...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Finále Plzeň promítne 26. 9. až 1. 10. premiéry a předpremiéry filmů i seriálů

Festival českých filmů Finále, který bude v Plzni od 26. září do 1. října, představí řadu snímků, které teprve čeká premiéra v kinech a na obrazovkách....

14. srpna 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Ve Velkých Karlovicích začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku

Ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku začne příští týden festival Týden kultury na Valašsku. Akce se bude konat devátým rokem, potrvá od 20. do 26. srpna....

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Na Vysočině je zakázané koupání v Kachličce, u Pilské nádrže byl zákaz zrušený

Na Vysočině je kvůli znečištění vody dál zakázané koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Hygienici dnes zrušili zákaz pro žďárskou Pilskou nádrž,...

14. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se zlepšila

Kvalita vody v koupališti Rokle v Brněnské přehradě se od minulého týdne mírně zlepšila. Sinice a chlorofyl se tam sice stejně jako v dalších koupalištích...

14. srpna 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.