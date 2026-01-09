Co dělat, když se pod vámi proboří led? Hasiči mají jednoduché rady

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může předejít vážným nehodám.
Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji však vodohospodáři vstup na přírodní led na přehradách a jezerech nedoporučují. | foto: Martin Polívka, MAFRA

První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících...
Vydatné mrazy umožnily bruslení na Kudlovské přehradě ve Zlíně. (leden 2026)
Hasiči vytahovali traktor z rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)
Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...
Dlouhotrvající teploty pod nulou lákají k bruslení a vstupu na zmrzlé hladiny rybníků i řek. Představuje to však riziko v podobě proboření ledu. V posledních dnech hasiči vyjížděli k několika případům a nabádají tak k opatrnosti.

„Před vstupem na zamrzlou hladinu je potřeba ověřit tloušťku ledu. Led tenčí než šest centimetrů není bezpečný. Teprve led silný deset centimetrů unese dospělého člověka. Bezpečně bruslit se doporučuje až na ledu o síle 15 centimetrů,“ vysvětlila Klára Ochmanová, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pro rekreační sporty, kdy se na ledu pohybuje velké množství lidí a dochází k dynamickému zatížení, je potřeba led daleko silnější, přibližně 20 až 35 cm.

Tloušťka ledu však nebývá po celé ploše stejná. Nejpevnější bývá u klidných břehů a na místech, kde voda nezůstává v pohybu. Slabší je na přítocích a výtocích, v okolí rákosin a stromů, nad prameny či v místech s větší hloubkou. Pozor je třeba si dát také na oblasti, kde byl led dříve rozsekaný nebo kde se střídaly oblevy a mrazy – tam může být vrstevnatý a křehký. Obezřetnost je na místě i ohledně sněhového a „mléčného“ ledu – má podstatně nižší nosnost a nedá se na něj spolehnout. „Tloušťku ledu můžeme bezpečně zjistit jedině v bezprostřední blízkosti břehu, a to například pomocí tyče, sekery nebo vrtáku,“ dodala Klára Ochmanová.

„Pokud jdete na led, informujte někoho z blízkých nebo kamarádů o tom, kam jdete. Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte, že jeho tloušťka je minimálně deset centimetrů,“ doporučil mluvčí pražských hasičů Michal Řezáč. Pokud se začne ozývat praskání, člověk se má vrátit na břeh nebo lehnutím rozložit svou váhu na větší plochu.

Proboření ledu a co dělat

V případě, že dojde k proboření ledu, odborníci nabádají ke klidu a nepanikařit. „Když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce na okraj ledu, snažte se co nejrychleji pomocí kopání nohou ve vodě na led nasunout a odplazit se na břeh,“ uvedl Michal Řezáč.

„Pokud jste uprostřed rozsáhlejší vodní plochy, otočte se ve směru, kterým jste přišli. Led vás tam unesl, měl by tedy vaši váhu vydržet i podruhé,“ poradila Ochmanová. Ta dále připomněla, že jakmile se dotyčný dostane z vody, neměl by se postavit, ale po ledové ploše se odplazit do bezpečí.

Hasiči vytahovali traktor z rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)

Dobrou pomůckou k sebezáchraně jsou ledové bodce, které se provlékají rukávy podobně jako dětské rukavice a zůstávají tak pořád po ruce. V případě proboření je lze zabodnout do ledu a vytáhnout se s jejich pomocí z vody.

Další možností je domácí výroba. „Originální výrobek je možné nahradit domácí alternativou, třeba dvěma šroubováky svázanými provázkem. Je ale potřeba jejich hroty opatřit ochranou, abyste se nezranili například v případě pádu při bruslení,“ sdělila dále mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Pomoc v případě proboření ledu u člověka

V případě, že je člověk svědkem, jak se někdo propadne pod led a nedokáže se dostat ven sám, je potřeba hlavně zhodnotit, jestli je možné pomoci, aniž by to ohrozilo jeho samotného. „Jako první ale vždy zavolejte tísňovou linku 112 – kdybyste se při záchraně sami probořili, máte jistotu, že přijde pomoc,“ upozornila Klára Ochmanová. Další číslo, na které je možné v tomto případě volat je 150.

Při hovoru je ideální stručně popsat, kdo volá, co se stalo, kde se to stalo a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých vodních ploch je dobré upřesnit, ke kterému břehu je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu, komunikovat s operátorem a postupovat podle jeho pokynů. Do příjezdu záchranářů má smysl s postiženým komunikovat, uklidňovat ho a říct mu, že pomoc je na cestě.

Na Boleveckých rybnících v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji však vodohospodáři vstup na přírodní led na přehradách a jezerech nedoporučují.

Nepřibližujte se k dotyčnému vestoje, je třeba rozložit váhu a vzít si nějakou pomůcku pro prodloužení dosahu jako například větev nebo lano,“ uzavřel mluvčí pražských hasičů Michal Řezáč.

Zachráněného dostaňte na břeh a urychleně ho převlečte nebo zabalte do suchého oblečení. Pokud nemá hmatatelný puls a nedýchá, je nutné neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat s ní bez přestání až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.

V letošních mrazivých dnech hasiči v Praze zatím nemuseli zachraňovat žádnou osobu, pod kterou by se probořil led. Ve Středočeském kraji to však neplatí. V pondělí se na Turyňském rybníku v Kamenných Žehrovicích u Kladna postupně propadli čtyři lidé včetně dvou mladistvých. Všichni se ale z vody do bezpečí dostali sami. I kvůli tomu Středočeský kraj natočil ve spolupráci s hasiči instruktážní video pro případ, že by se situace měla opakovat.

Středočeský kraj natočil společně s hasiči instruktážní video pro případ, že se s vámi propadne led. Podívejte se na něj, může vám zachránit život.

Středočeský kraj

8. ledna 2026 v 7:31
