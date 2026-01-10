Co dělat, když se pod vámi proboří led? Hasiči poradili co dělat

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  13:38
Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může předejít vážným nehodám.
Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji však vodohospodáři vstup na přírodní led na přehradách a jezerech nedoporučují. | foto: Martin Polívka, MAFRA

První dny roku 2026 přinesly zimní počasí, které dovoluje bruslení na rybnících...
Vydatné mrazy umožnily bruslení na Kudlovské přehradě ve Zlíně. (leden 2026)
Hasiči vytahovali traktor z rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)
Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...
5 fotografií

Dlouhotrvající teploty pod nulou lákají k bruslení a vstupu na zmrzlé hladiny rybníků i řek. Představuje to však riziko v podobě proboření ledu. V posledních dnech hasiči vyjížděli k několika případům a nabádají tak k opatrnosti.

„Před vstupem na zamrzlou hladinu je potřeba ověřit tloušťku ledu. Led tenčí než šest centimetrů není bezpečný. Teprve led silný deset centimetrů unese dospělého člověka. Bezpečně bruslit se doporučuje až na ledu o síle 15 centimetrů,“ vysvětlila Klára Ochmanová, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pro rekreační sporty, kdy se na ledu pohybuje velké množství lidí a dochází k dynamickému zatížení, je potřeba led daleko silnější, přibližně 20 až 35 cm.

Tloušťka ledu však nebývá po celé ploše stejná. Nejpevnější bývá u klidných břehů a na místech, kde voda nezůstává v pohybu. Slabší je na přítocích a výtocích, v okolí rákosin a stromů, nad prameny či v místech s větší hloubkou. Pozor je třeba si dát také na oblasti, kde byl led dříve rozsekaný nebo kde se střídaly oblevy a mrazy – tam může být vrstevnatý a křehký. Obezřetnost je na místě i ohledně sněhového a „mléčného“ ledu – má podstatně nižší nosnost a nedá se na něj spolehnout. „Tloušťku ledu můžeme bezpečně zjistit jedině v bezprostřední blízkosti břehu, a to například pomocí tyče, sekery nebo vrtáku,“ dodala Klára Ochmanová.

„Pokud jdete na led, informujte někoho z blízkých nebo kamarádů o tom, kam jdete. Nevstupujte na led, dokud se nepřesvědčíte, že jeho tloušťka je minimálně deset centimetrů,“ doporučil mluvčí pražských hasičů Michal Řezáč. Pokud se začne ozývat praskání, člověk se má vrátit na břeh nebo lehnutím rozložit svou váhu na větší plochu.

Proboření ledu a co dělat

V případě, že dojde k proboření ledu, odborníci nabádají ke klidu a nepanikařit. „Když už se propadnete, roztáhněte ze široka ruce na okraj ledu, snažte se co nejrychleji pomocí kopání nohou ve vodě na led nasunout a odplazit se na břeh,“ uvedl Michal Řezáč.

„Pokud jste uprostřed rozsáhlejší vodní plochy, otočte se ve směru, kterým jste přišli. Led vás tam unesl, měl by tedy vaši váhu vydržet i podruhé,“ poradila Ochmanová. Ta dále připomněla, že jakmile se dotyčný dostane z vody, neměl by se postavit, ale po ledové ploše se odplazit do bezpečí.

Hasiči vytahovali traktor z rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)

Dobrou pomůckou k sebezáchraně jsou ledové bodce, které se provlékají rukávy podobně jako dětské rukavice a zůstávají tak pořád po ruce. V případě proboření je lze zabodnout do ledu a vytáhnout se s jejich pomocí z vody.

Další možností je domácí výroba. „Originální výrobek je možné nahradit domácí alternativou, třeba dvěma šroubováky svázanými provázkem. Je ale potřeba jejich hroty opatřit ochranou, abyste se nezranili například v případě pádu při bruslení,“ sdělila dále mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Pomoc v případě proboření ledu u člověka

V případě, že je člověk svědkem, jak se někdo propadne pod led a nedokáže se dostat ven sám, je potřeba hlavně zhodnotit, jestli je možné pomoci, aniž by to ohrozilo jeho samotného. „Jako první ale vždy zavolejte tísňovou linku 112 – kdybyste se při záchraně sami probořili, máte jistotu, že přijde pomoc,“ upozornila Klára Ochmanová. Další číslo, na které je možné v tomto případě volat je 150.

Při hovoru je ideální stručně popsat, kdo volá, co se stalo, kde se to stalo a jak je tonoucí osoba daleko od břehu. U velkých vodních ploch je dobré upřesnit, ke kterému břehu je osoba blíže a popsat nejvhodnější příjezdovou cestu, komunikovat s operátorem a postupovat podle jeho pokynů. Do příjezdu záchranářů má smysl s postiženým komunikovat, uklidňovat ho a říct mu, že pomoc je na cestě.

Na Boleveckých rybnících v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji však vodohospodáři vstup na přírodní led na přehradách a jezerech nedoporučují.

Nepřibližujte se k dotyčnému vestoje, je třeba rozložit váhu a vzít si nějakou pomůcku pro prodloužení dosahu jako například větev nebo lano,“ uzavřel mluvčí pražských hasičů Michal Řezáč.

Zachráněného dostaňte na břeh a urychleně ho převlečte nebo zabalte do suchého oblečení. Pokud nemá hmatatelný puls a nedýchá, je nutné neprodleně zahájit resuscitaci a pokračovat s ní bez přestání až do příjezdu zdravotnické záchranné služby nebo ostatních složek IZS.

V letošních mrazivých dnech hasiči v Praze zatím nemuseli zachraňovat žádnou osobu, pod kterou by se probořil led. Ve Středočeském kraji to však neplatí. V pondělí se na Turyňském rybníku v Kamenných Žehrovicích u Kladna postupně propadli čtyři lidé včetně dvou mladistvých. Všichni se ale z vody do bezpečí dostali sami. I kvůli tomu Středočeský kraj natočil ve spolupráci s hasiči instruktážní video pro případ, že by se situace měla opakovat.

idnescz

Středočeský kraj natočil společně s hasiči instruktážní video pro případ, že se s vámi propadne led. Podívejte se na něj, může vám zachránit život.

Středočeský kraj

8. ledna 2026 v 7:31, příspěvek archivován: 8. ledna 2026 v 16:07
oblíbit odpovědět uložit

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Smyk při sjezdu z kopce. Jeden z řidičů nepřežil srážku dvou vozů v Brně

Sníh dorazil i do české metropole. V Praze sněží od brzkého rána. (9. ledna...

V Brně se v sobotu dopoledne střetly dva osobní vozy, jeden člověk při nehodě zemřel, druhého záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu nehody policisté vyšetřují. ČTK to řekl mluvčí policie David...

10. ledna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Biatlon v Oberhofu 2026: Ve stíhačce mužů se blýskl Hornig, ženy čeká štafeta

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek bude plný biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

10. ledna 2026  13:49

Co dělat, když se pod vámi proboří led? Hasiči poradili co dělat

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může...

10. ledna 2026  13:38

Na Pražském okruhu se srazilo šest aut, provoz komplikuje i vážná nehoda sanitky

Nehoda šesti aut na Pražském okruhu směrem k letišti. (10. ledna 2026)

Dopravu na Pražském okruhu směrem k letišti omezila srážka šesti aut, omezený provoz je i u žižkovského nádraží po střetu sanitky a dvou aut, uvedla policie.

10. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lyžaři v Krkonoších zaplnili některá parkoviště, třeba pod lanovkou v J.Lázních

ilustrační snímek

Lyžaři dnes zaplnili některá parkoviště v Janských Lázních a ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Na horách panují ideální podmínky pro lyžování, vyplynulo z...

10. ledna 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Lov na dírkách. Jemná zimní rybařina, která přináší adrenalin i souboje s obřími rybami

Michal Bien (vlevo) s kamarádem. Tento týden ve středu měli štěstí a při lovu...

Jemná, trpělivá a nesmírně návyková disciplína. Tak popisuje lov na dírkách zkušený moravský rybář Michal Bien, který se této zimní technice věnuje řadu let a považuje ji za jedinečnou příležitost,...

10. ledna 2026  13:06

Silný vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku, dolní úsek je v provozu

ilustrační snímek

Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku dopoledne zastavil silný vítr. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Lanovka může jezdit do...

10. ledna 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz. Uzavřeli hlavní silnici

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Odhadovaná škoda po požáru je asi deset milionů korun. Příčina...

10. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  12:43

Na zamrzlém rybníku v Dalečíně na Ždársku začal rybolov na dírkách

Na zamrzlĂ©m rybnĂ­ku v DaleÄŤĂ­nÄ› na Ĺ˝dĂˇrsku zaÄŤal rybolov na dĂ­rkĂˇch

Na zamrzlém rybníku v Dalečíně na Žďársku si dnes poprvé za tuto zimu mohli zájemci vyzkoušet rybolov takzvaně na dírkách. Nejdřív v ledu vyvrtali otvor a z...

10. ledna 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

V Trutnově hořela neobývaná budova, škoda je asi deset milionů korun

ilustrační snímek

V Trutnově v Polské ulici v noci na dnešek hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Prvotním odhadem byla škoda po požáru stanovena na deset milionů...

10. ledna 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Sázavě na Benešovsku vznikne cyklostezka, náklady jsou až 40 mil. Kč

ilustrační snímek

V Sázavě na Benešovsku vznikne cyklostezka, díky níž se cyklisté i chodci dostanou bezpečně z náměstí k autobusové zastávce u zahrádek. Stavět by se měla v...

10. ledna 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Běhejte, poznáte lidi mimo bublinu, láká zakladatelka brněnské komunity

Mariana Jadrníčková založila v Brně běžeckou komunitu IMRE Run club, sama s...

Nejdřív měla běhání za formu trestu, teď však vede v Brně nepřehlédnutelnou běžeckou skupinu. Čtyřiadvacetiletá studentka práv Mariana Jadrníčková tráví hodiny v knihovně, které se jí podařilo...

10. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.