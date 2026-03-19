Co dělat s dětmi o Velikonocích v Praze? Máme pro vás 6 tipů, jak zabavit malé i velké

Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  19:01
O Velikonocích se nemusí jít jen na koledu. V Praze se koná celá řada zajímavých akcí, které návštěvníkům přiblíží původ nejdůležitějších křesťanských svátků, lidových tradic a řemesel. Jsou libo tvořivé dílny nebo krmení exotických zvířat? Vybrali jsme šest tipů, jak si v hlavním městě užít blížící se svátky jara.
Tradiční velikonoční obchůzka v Martínkově u Moravských Budějovic. (10. dubna 2023) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Praha v období Velikonoc ožívá dílnami a workshopy, kde si děti mohou vyzkoušet tradiční řemesla pod vedením zkušených lektorů. Připravili jsme přehled šesti akcí, kde se zabaví celá rodina a k tomu se dozví i něco o zvycích a historii Velikonoc.

Část z nich probíhá už v předstihu, zejména tvořivé dílny, na nichž zájemci vyrábějí nejrůznější ozdoby, jako pomlázky nebo barvené kraslice, tak aby byly připravené včas.

S výběrem však neotálejte, na některé akce je potřeba registrace předem.

Kdy budou Velikonoce

V roce 2026 začne velikonoční volno na Velký pátek 3. dubna a vyvrcholí Velikonočním pondělím 6. dubna. Velikonoce nemají pevné datum, slavíme je vždy první neděli po prvním jarním úplňku.

Zoo Praha: velikonoční krmení a workshop

  • U Trojského zámku 120, Praha 7
  • Pátek 3. dubna od 10:30 do 16:00
  • Sobota 4. dubna, 12:00, 13:00, 15:00 a 16:00
  • Neděle 5. dubna v 9:30
  • Pondělí 6. dubna od 10:00 do 15:15
  • Běžné vstupné; workshop 50 Kč navíc

Na pátek 3. a pondělí 6. dubna zve pražská zoologická zahrada na speciální velikonoční krmení s výkladem. Během Velikonočního pondělí zvířata dostanou jarně laděné prvky, které zájemci vytvoří na předcházejícím nedělním workshopu.

Na sobotu 4. dubna navíc připadá Mezinárodní den tasmánských čertů a zoo při té příležitosti chystá několikerá komentovaná setkání a krmení.

Tasmánští čerti během představení novinářům předvedli i zvuky, díky, kterým...

Toulcův dvůr: lidové zvyky a dílny

  • Kubatova 32, Praha 10
  • Čtvrtek 26., pondělí 30. nebo úterý 31. března od 16:00 do 18:00
  • 200 Kč / dítě

Dvouhodinový program pro děti je rozdělený na dvě poloviny. V té první se v dílnách naučí plést pomlázky nebo vyrábět velikonoční přání, což následuje putování Velikonoční stezkou o zvycích a obyčejích předků.

Národopisné muzeum: workshopy a dílny

  • Kinského zahrada 98, Praha 5
  • Neděle 29. března, každou hodinu od 10:00 do 16:00
  • 150 Kč / dítě a doprovod

Pár dní před začátkem Velikonoc chystá Národopisné muzeum povídání o Velikonocích a s nimi spojených zvycích, včetně výtvarné dílny s pletením pomlázek nebo výrobou zajíčka z vajíček. Prohlídka ve 13:00 bude tlumočená do českého znakového jazyka a bude zdarma.

Kromě dílen pro děti pořádá Národopisné muzeum také řemeslné kurzy určené pro dospělé – zdobení kraslic batikováním (14. března, 600 Kč za osobu) či výrobu velikonočních věnců (28. března, 350 Kč za osobu)

Staroměstská radnice: workshop

  • Staroměstské náměstí 1, Praha 1
  • Čtvrtek 26. března, 16:00
  • 300 Kč / dítě a doprovod; 500 Kč / až dva dospělí a tři děti

Během workshopu v historických prostorách Staroměstské radnice určeného pro celou rodinu se zájemci mimo jiné seznámí s velikonočními tradicemi a zvyky. Jarní dílny se však budou soustředit hlavně na tvorbu vlastnoručních dekorací ze zdobených vajíček.

Muzeum MHD: netradiční dílny

  • Patočkova 132, Praha 6
  • Pátek 3. dubna, od 9:00 od 17:00
  • Platí se pouze běžné vstupné

Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD. V prostoru vozovny v obklopení historických prostředků hromadné dopravy si budou moci uplést pomlázku, obarvit vajíčka nebo vyrobit velikonoční výzdobu.

Zámek Zbraslav: lidová pašijová hra

  • Zámecký park Zbraslav
  • Sobota 11. dubna, 14:30
  • Vstupné dobrovolné

Pašijový příběh o smrti a vzkříšení Ježíše Krista připomíná původ Velikonoc jako nejvýznamnějšího křesťanského svátku. Ochotníci ze Zbraslavi doplnění profesionálními herci děj během zhruba 70 minut ztvární na ploše před kostelem svatého Jakuba Staršího v prostředí zámeckého parku.

Velikonoční trhy

Oblíbenou alternativou jsou také Velikonoční trhy, které se v hlavním městě soustředí hlavně do centra.

Návštěvníci se na na šestici největších velikonočních trhů můžou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků a české speciality:

  • Staroměstské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Václavské náměstí – Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Náměstí Míru – Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Náměstí Republiky – Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
  • Mariánské náměstí – Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Anděl – Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026
